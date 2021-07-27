Комунальник, який косив траву, потрапив під трамвай в Одесі. ФОТО

Сьогодні в Суворовському районі Одеси під трамвай потрапив комунальник, який косив траву біля шляхів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", НП сталася приблизно о 10:15 в районі перетину вулиці Кишинівської і проспекту Добровольського.

За попередніми даними, співробітник комунального підприємства косив траву вздовж шляхів, і допустив зіткнення електрокосарки з трамваєм.

"В результаті чоловіка затягнуло під передній візок вагона. Зараз потерпілий, який дістав важкі травми, госпіталізований", - повідомили в пресслужбі відомства.

Для вилучення потерпілого з-під трамвая задіяли спеціальний підйомний кран.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За словами очевидців, у чоловіка - травматична ампутація ноги. Через ДТП призупинено рух трамваїв.



Фото: патрульна поліція / Telegram