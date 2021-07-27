УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9827 відвідувачів онлайн
Новини
6 636 15

Комунальник, який косив траву, потрапив під трамвай в Одесі. ФОТО

Сьогодні в Суворовському районі Одеси під трамвай потрапив комунальник, який косив траву біля шляхів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", НП сталася приблизно о 10:15 в районі перетину вулиці Кишинівської і проспекту Добровольського.

За попередніми даними, співробітник комунального підприємства косив траву вздовж шляхів, і допустив зіткнення електрокосарки з трамваєм.

Комунальник, який косив траву, потрапив під трамвай в Одесі 01

"В результаті чоловіка затягнуло під передній візок вагона. Зараз потерпілий, який дістав важкі травми, госпіталізований", - повідомили в пресслужбі відомства.

Для вилучення потерпілого з-під трамвая задіяли спеціальний підйомний кран.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За словами очевидців, у чоловіка - травматична ампутація ноги. Через ДТП призупинено рух трамваїв.

Комунальник, який косив траву, потрапив під трамвай в Одесі 02
Фото: патрульна поліція / Telegram

Автор: 

ДТП (4543) Одеса (5617) трамвай (240)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ну нехай він косив та не чув, що трамвай їде. Тример гудів. А куди дивився водій трамвая?
показати весь коментар
27.07.2021 13:31 Відповісти
+8
ну просто жопа какая то. водятел трамвая слепой ???
показати весь коментар
27.07.2021 13:07 Відповісти
+6
Трамвай подкрался не заметно. Бензокоса дырчит, что хрен услышишь звук приближающегося трамвая...
показати весь коментар
27.07.2021 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
стою среди города в лыжи обутый чи лыжи не едут чи я комунальщик....
показати весь коментар
27.07.2021 13:05 Відповісти
ну просто жопа какая то. водятел трамвая слепой ???
показати весь коментар
27.07.2021 13:07 Відповісти
Трамвай подкрался не заметно. Бензокоса дырчит, что хрен услышишь звук приближающегося трамвая...
показати весь коментар
27.07.2021 13:10 Відповісти
А ще з газонокосаркою працюють у спеціальних навушниках...
показати весь коментар
27.07.2021 15:28 Відповісти
Наверное коммунальщик заглянул в окно без вывески на трамвайной остановке...И уже 5 лет никто ни один участковый не знает что в этом окне
показати весь коментар
27.07.2021 13:08 Відповісти
так участковый сам и подвозит туда фанфурики пластиковые в мешках
показати весь коментар
27.07.2021 15:13 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/@46.5651227,30.7760437,3a,41.6y,305.82h,86.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1soE9PgrdLojfCaoiy0YDTHw!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk Вот эта будка на гугл картах, с другой стороны круглосуточно открытое окно без вывески
показати весь коментар
27.07.2021 13:23 Відповісти
Ну нехай він косив та не чув, що трамвай їде. Тример гудів. А куди дивився водій трамвая?
показати весь коментар
27.07.2021 13:31 Відповісти
повезло, что не под лошадь.
показати весь коментар
27.07.2021 13:33 Відповісти
с вероятностью 73% учОный водила трамвая втыкал, чтобы не было скучно, квартал или подобную порнуху на планшете
показати весь коментар
27.07.2021 13:35 Відповісти
Не бачу нічого смішного в цій ситуації. Кепкувати тут немає з чого.
показати весь коментар
27.07.2021 15:30 Відповісти
Суля по фото еще трофейный трамвай с 2-й мировой +).
показати весь коментар
27.07.2021 16:17 Відповісти
Попавший под трамвай, мой отличный товарищ. Ему предстоят еще операции, никто ничего не говорит, коллеги тоже молчат, что произошло узнаем из интернета. Одно что знаю что троих водитель трамвая видела, а четвертого его нет, даже не сигналила и не тормозила. Вчера 29.07.2021 приходил кратковременно в сознание и сразу отключался, находится в реанимации, никого не пускают. Дома беременная жена и четверо детей.
показати весь коментар
29.07.2021 10:34 Відповісти
 
 