Комунальник, який косив траву, потрапив під трамвай в Одесі. ФОТО
Сьогодні в Суворовському районі Одеси під трамвай потрапив комунальник, який косив траву біля шляхів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", НП сталася приблизно о 10:15 в районі перетину вулиці Кишинівської і проспекту Добровольського.
За попередніми даними, співробітник комунального підприємства косив траву вздовж шляхів, і допустив зіткнення електрокосарки з трамваєм.
"В результаті чоловіка затягнуло під передній візок вагона. Зараз потерпілий, який дістав важкі травми, госпіталізований", - повідомили в пресслужбі відомства.
Для вилучення потерпілого з-під трамвая задіяли спеціальний підйомний кран.
За словами очевидців, у чоловіка - травматична ампутація ноги. Через ДТП призупинено рух трамваїв.
