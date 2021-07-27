Косивший траву коммунальщик попал под трамвай в Одессе. ФОТО

Сегодня в Суворовском районе Одессы под трамвай попал коммунальщик, косивший траву возле путей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", ЧП случилось примерно в 10:15 в районе пересечения улицы Кишиневской и проспекта Добровольского.

По предварительным данным, сотрудник коммунального предприятия косил траву вдоль путей, и допустил соприкосновение электрокосилки с приближавшимся трамваем.

"В результате мужчину затянуло под переднюю тележку вагона. В настоящее время пострадавший, получивший тяжелые травмы, госпитализирован", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для изъятия потерпевшего из-под трамвая задействовали специальный подъемный кран.

По словам очевидцев, у мужчины – травматическая ампутация ноги. Из-за ДТП приостановлено движение трамваев.



Фото: патрульная полиция/Telegram