Косивший траву коммунальщик попал под трамвай в Одессе. ФОТО

Сегодня в Суворовском районе Одессы под трамвай попал коммунальщик, косивший траву возле путей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", ЧП случилось примерно в 10:15 в районе пересечения улицы Кишиневской и проспекта Добровольского.

По предварительным данным, сотрудник коммунального предприятия косил траву вдоль путей, и допустил соприкосновение электрокосилки с приближавшимся трамваем.

Косивший траву коммунальщик попал под трамвай в Одессе 01

"В результате мужчину затянуло под переднюю тележку вагона. В настоящее время пострадавший, получивший тяжелые травмы, госпитализирован", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для изъятия потерпевшего из-под трамвая задействовали специальный подъемный кран.

По словам очевидцев, у мужчины – травматическая ампутация ноги. Из-за ДТП приостановлено движение трамваев.

Косивший траву коммунальщик попал под трамвай в Одессе 02
Фото: патрульная полиция/Telegram

+9
Ну нехай він косив та не чув, що трамвай їде. Тример гудів. А куди дивився водій трамвая?
27.07.2021 13:31 Ответить
+8
ну просто жопа какая то. водятел трамвая слепой ???
27.07.2021 13:07 Ответить
+6
Трамвай подкрался не заметно. Бензокоса дырчит, что хрен услышишь звук приближающегося трамвая...
27.07.2021 13:10 Ответить
стою среди города в лыжи обутый чи лыжи не едут чи я комунальщик....
27.07.2021 13:05 Ответить
ну просто жопа какая то. водятел трамвая слепой ???
27.07.2021 13:07 Ответить
Трамвай подкрался не заметно. Бензокоса дырчит, что хрен услышишь звук приближающегося трамвая...
27.07.2021 13:10 Ответить
А ще з газонокосаркою працюють у спеціальних навушниках...
27.07.2021 15:28 Ответить
Наверное коммунальщик заглянул в окно без вывески на трамвайной остановке...И уже 5 лет никто ни один участковый не знает что в этом окне
27.07.2021 13:08 Ответить
так участковый сам и подвозит туда фанфурики пластиковые в мешках
27.07.2021 15:13 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/@46.5651227,30.7760437,3a,41.6y,305.82h,86.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1soE9PgrdLojfCaoiy0YDTHw!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk Вот эта будка на гугл картах, с другой стороны круглосуточно открытое окно без вывески
27.07.2021 13:23 Ответить
Ну нехай він косив та не чув, що трамвай їде. Тример гудів. А куди дивився водій трамвая?
27.07.2021 13:31 Ответить
повезло, что не под лошадь.
27.07.2021 13:33 Ответить
с вероятностью 73% учОный водила трамвая втыкал, чтобы не было скучно, квартал или подобную порнуху на планшете
27.07.2021 13:35 Ответить
Не бачу нічого смішного в цій ситуації. Кепкувати тут немає з чого.
27.07.2021 15:30 Ответить
Суля по фото еще трофейный трамвай с 2-й мировой +).
27.07.2021 16:17 Ответить
Попавший под трамвай, мой отличный товарищ. Ему предстоят еще операции, никто ничего не говорит, коллеги тоже молчат, что произошло узнаем из интернета. Одно что знаю что троих водитель трамвая видела, а четвертого его нет, даже не сигналила и не тормозила. Вчера 29.07.2021 приходил кратковременно в сознание и сразу отключался, находится в реанимации, никого не пускают. Дома беременная жена и четверо детей.
29.07.2021 10:34 Ответить
 
 