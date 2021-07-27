Косивший траву коммунальщик попал под трамвай в Одессе. ФОТО
Сегодня в Суворовском районе Одессы под трамвай попал коммунальщик, косивший траву возле путей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", ЧП случилось примерно в 10:15 в районе пересечения улицы Кишиневской и проспекта Добровольского.
По предварительным данным, сотрудник коммунального предприятия косил траву вдоль путей, и допустил соприкосновение электрокосилки с приближавшимся трамваем.
"В результате мужчину затянуло под переднюю тележку вагона. В настоящее время пострадавший, получивший тяжелые травмы, госпитализирован", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Для изъятия потерпевшего из-под трамвая задействовали специальный подъемный кран.
По словам очевидцев, у мужчины – травматическая ампутация ноги. Из-за ДТП приостановлено движение трамваев.
