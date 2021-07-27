Війська РФ утримують на передових позиціях значну кількість ПТРК, - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів з метою завдання втрат особовому складу і руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

За даними української розвідки, основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, окупанти проводять інтенсивні заходи з відновлення й нарощування інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій та маскування їх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

