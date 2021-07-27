УКР
Війська РФ утримують на передових позиціях значну кількість ПТРК, - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів з метою завдання втрат особовому складу і руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

За даними української розвідки, основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, окупанти проводять інтенсивні заходи з відновлення й нарощування інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій та маскування їх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

Отже ворог наступу не планує, раз встановлює міни та облаштовує позиції ПТРК.
27.07.2021 13:11 Відповісти
Войска РФ удерживают на передовых позициях значительное количество ПТРК, - разведка - Цензор.НЕТ 7115
27.07.2021 13:14 Відповісти
А наші озброєні гучним матюччам на зеленського і фуйла.
27.07.2021 13:20 Відповісти
по байрактарам пулять собрались, соколики?
27.07.2021 13:53 Відповісти
Пане Бутусов, не публікуйте,пліз, цю маячню
