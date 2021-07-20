Терористи активізували підготовку розвідувально-диверсійних груп, - ГУР Міноборони
Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Зокрема, в окремих підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені:
- збори коректувальників артилерійського вогню;
- навчання з розгортанням понтонної переправи і форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;
- навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою", - йдеться в повідомленні.
"Водночас спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які недавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - наголосили в розвідці.
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слушаю герр групеннфюрер...
рюсская пианистка открыла дверь чугунного 35 кг канализационного люка держа на руках двух новорожденных детей,вопрос простой...,сколько весили дети? 1 кг и полкилограмма?Штирлиц подумал и говорит,один ребенок весил 6 кг,второй тоже 6,а сама радистка КЭТ после родов весила тоже 6 кг...,Хм...странная логика 666,так это же цифра Мавзолейных уродов...Штирлиц вы рюсский шпион...Охрана...арестовать рюсскую гниду...