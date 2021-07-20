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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Терористи активізували підготовку розвідувально-диверсійних груп, - ГУР Міноборони

Терористи активізували підготовку розвідувально-диверсійних груп, - ГУР Міноборони

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Зокрема, в окремих підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені:

- збори коректувальників артилерійського вогню;

- навчання з розгортанням понтонної переправи і форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;

- навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою", - йдеться в повідомленні.

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"Водночас спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які недавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - наголосили в розвідці.

Також читайте: Війська РФ за добу 4 рази зривали "тишу" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає

розвідка (3880) тероризм (2868)


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20.07.2021 13:17 Відповісти
А зели с дермаком про это доложили?Или это для цензора по секрету?
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20.07.2021 13:18 Відповісти
В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны https://censor.net/ru/v3278079
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20.07.2021 13:29 Відповісти
Штирлиц,в генштабе Вермахта говорять шо вы господин полковник Исаев британский рОзведчик,вопрос на засыпку,каже Мюллер...
слушаю герр групеннфюрер...
рюсская пианистка открыла дверь чугунного 35 кг канализационного люка держа на руках двух новорожденных детей,вопрос простой...,сколько весили дети? 1 кг и полкилограмма?Штирлиц подумал и говорит,один ребенок весил 6 кг,второй тоже 6,а сама радистка КЭТ после родов весила тоже 6 кг...,Хм...странная логика 666,так это же цифра Мавзолейных уродов...Штирлиц вы рюсский шпион...Охрана...арестовать рюсскую гниду...
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20.07.2021 13:29 Відповісти
Значить потрібно ще далі відвести війська щоб не дістали.
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20.07.2021 13:34 Відповісти
Виктор Суворов когда сочинил книгу ЛЕДОКОЛ,знал, что за 3 месяца войны в плен сдалась по факту вся краснорпузая армия,эта инфа хранится до сих пор в военном Архиве ФРГ,город Фрайбург...,но Мавзолейные Хмыри упорно твердят о массовом ХЕРоизме советских Зольдатэн...,ясный перец...даже в польском городе Брест в 2 казематах крепости содержали 8 000 совковых заключенных...,а 22 июня 1941 года их всех расстреляли...,война началась братская между Вячеславом Молотовым и фон Риббеннтропом...
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20.07.2021 13:40 Відповісти
Даю 150% гарантии и уверенности, что москали из состава ССО и СПНГрУ РФ уже натоптали тропы, создали GPS-метки и создали закладки со схронами в приграничных районах Сумской. Полтавской, Черниговской,Киевской, Житомирской, Ровенской и Луцкой и др. приграничных областях.
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20.07.2021 16:16 Відповісти
 
 