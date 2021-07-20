Терористи активізували підготовку розвідувально-диверсійних груп, - ГУР Міноборони

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Зокрема, в окремих підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені:

- збори коректувальників артилерійського вогню;

- навчання з розгортанням понтонної переправи і форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;

- навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою", - йдеться в повідомленні.

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"Водночас спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які недавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - наголосили в розвідці.

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