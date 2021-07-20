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Террористы активизировали подготовку разведывательно-диверсионных групп, - ГУР Минобороны

Террористы активизировали подготовку разведывательно-диверсионных групп, - ГУР Минобороны

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Минобороны. 

"В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проведены:

 - сборы корректировщиков артиллерийского огня;

- учения с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;

- учения  с боевой стрельбой артиллерийских расчетов по наступательной тематикой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка

"В то же время наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилась присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", - подчеркнули в разведке. 

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разведка (4193) терроризм (18692)


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Как неожиданно.
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20.07.2021 13:17 Ответить
А зели с дермаком про это доложили?Или это для цензора по секрету?
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20.07.2021 13:18 Ответить
В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны https://censor.net/ru/v3278079
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20.07.2021 13:29 Ответить
Штирлиц,в генштабе Вермахта говорять шо вы господин полковник Исаев британский рОзведчик,вопрос на засыпку,каже Мюллер...
слушаю герр групеннфюрер...
рюсская пианистка открыла дверь чугунного 35 кг канализационного люка держа на руках двух новорожденных детей,вопрос простой...,сколько весили дети? 1 кг и полкилограмма?Штирлиц подумал и говорит,один ребенок весил 6 кг,второй тоже 6,а сама радистка КЭТ после родов весила тоже 6 кг...,Хм...странная логика 666,так это же цифра Мавзолейных уродов...Штирлиц вы рюсский шпион...Охрана...арестовать рюсскую гниду...
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20.07.2021 13:29 Ответить
Значить потрібно ще далі відвести війська щоб не дістали.
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20.07.2021 13:34 Ответить
Виктор Суворов когда сочинил книгу ЛЕДОКОЛ,знал, что за 3 месяца войны в плен сдалась по факту вся краснорпузая армия,эта инфа хранится до сих пор в военном Архиве ФРГ,город Фрайбург...,но Мавзолейные Хмыри упорно твердят о массовом ХЕРоизме советских Зольдатэн...,ясный перец...даже в польском городе Брест в 2 казематах крепости содержали 8 000 совковых заключенных...,а 22 июня 1941 года их всех расстреляли...,война началась братская между Вячеславом Молотовым и фон Риббеннтропом...
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20.07.2021 13:40 Ответить
Даю 150% гарантии и уверенности, что москали из состава ССО и СПНГрУ РФ уже натоптали тропы, создали GPS-метки и создали закладки со схронами в приграничных районах Сумской. Полтавской, Черниговской,Киевской, Житомирской, Ровенской и Луцкой и др. приграничных областях.
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20.07.2021 16:16 Ответить
 
 