Террористы активизировали подготовку разведывательно-диверсионных групп, - ГУР Минобороны
Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проведены:
- сборы корректировщиков артиллерийского огня;
- учения с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;
- учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов по наступательной тематикой", - говорится в сообщении.
"В то же время наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилась присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", - подчеркнули в разведке.
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слушаю герр групеннфюрер...
рюсская пианистка открыла дверь чугунного 35 кг канализационного люка держа на руках двух новорожденных детей,вопрос простой...,сколько весили дети? 1 кг и полкилограмма?Штирлиц подумал и говорит,один ребенок весил 6 кг,второй тоже 6,а сама радистка КЭТ после родов весила тоже 6 кг...,Хм...странная логика 666,так это же цифра Мавзолейных уродов...Штирлиц вы рюсский шпион...Охрана...арестовать рюсскую гниду...