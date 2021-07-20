Террористы активизировали подготовку разведывательно-диверсионных групп, - ГУР Минобороны

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проведены:

- сборы корректировщиков артиллерийского огня;

- учения с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;

- учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов по наступательной тематикой", - говорится в сообщении.

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"В то же время наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилась присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", - подчеркнули в разведке.

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