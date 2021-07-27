РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9968 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 844 5

Войска РФ удерживают на передовых позициях значительное количество ПТРК, - разведка

Войска РФ удерживают на передовых позициях значительное количество ПТРК, - разведка

Российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, основные усилия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установления новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, оккупанты проводят интенсивные меры по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировке их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы активизировали подготовку разведывательно-диверсионных групп, - ГУР Минобороны

Войска РФ удерживают на передовых позициях значительное количество ПТРК, - разведка 01

армия РФ (20641) разведка (4228) Донбасс (26966)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже ворог наступу не планує, раз встановлює міни та облаштовує позиції ПТРК.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:11 Ответить
Войска РФ удерживают на передовых позициях значительное количество ПТРК, - разведка - Цензор.НЕТ 7115
показать весь комментарий
27.07.2021 13:14 Ответить
А наші озброєні гучним матюччам на зеленського і фуйла.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:20 Ответить
по байрактарам пулять собрались, соколики?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:53 Ответить
Пане Бутусов, не публікуйте,пліз, цю маячню
показать весь комментарий
27.07.2021 14:00 Ответить
 
 