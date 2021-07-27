Войска РФ удерживают на передовых позициях значительное количество ПТРК, - разведка

Российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, основные усилия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установления новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, оккупанты проводят интенсивные меры по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировке их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

