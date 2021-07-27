Мамедов написав заяву про відставку з Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про звільнення з Офісу Генпрокурора.
Про це Мамедов повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.
Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".
Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".
Пізніше адвокати Мамедова повідомили, що він звільниться з Офісу Гнепрокурора, оскільки "керівництво свідомо створило складні умови роботи".
Зараз ситуація диаметрально протилежна.
Прибирають тих, хто добросовісно веде розслідування і доводить вину кацапів.
https://censor.net/n3252110 https://www.bbc.com/ukrainian/news-44453502 Україна подала 90 кг доказів проти Росії в Гаагу - BBC News "
09.03.2021
" https://censor.net/n3252110"
Я не його симпатик, та він виконував свою роботу. Збирав беззаперечні докази.
Зараз, після призначення мертвечуківської шістки, боюсь, що все, що можна знищити, буде знищено, що можна відкликати з міжнародного суду, буде відкликано. Нових доказів ніхто збирати не буде.
І саме це вигідно як ***** так і пліснявим колаборантам.
Ось де люди яким це все остогидло, і які дуже добре обізнані були хто, як і чим жив.
А адвокат отримав дві кулі за те що він був посередником між цими всіма особами.
Исчо вапросі будут?
смотрим дальше - чисто сторона совести: наценка в раза по их внутренним ведомостям Оптимумспецдетали! не много ли, во время то войны? но это как бы вопрос чисто совести)
и есть еще один момент, главный! Гладковский 100% влиял на директоров оборонных предприятий, чтобы бизнес велся именно с этой компанией! деньгами или угрозами - не принципиально! это - КОРРУПЦИЯ! доказать? ну СБУ и ГПУ при желании могло бы раскрутить, тем более пишутся ВСЕ телефонные разговоры! но, как видим, все там же воз торчит...
и если ты внимательно читал мой пост, то там нужно серьезно поработать над доказательной базой... директора заводов если засвидетельствуют на Гладковского - то и сами идут паровозом... потому их должны брать на других грехах и крутить по полной... они его сдадут, чтобы срок скостили до минимума... но это нужно любить Украину, чтобы такое сделать, а там в ГПУ таких не просматривается...
У меня не идет из головы случай, когда этот прокурор гуляя вдоль канал на Русановке в темное время суток, зимой, внезапно спас упавшую (на самом деле спокойно съехавшую по склону) в воду машину, точнее людей из нее
А кто это такой?
И вообще он позавчера уже уволился, как писали здесь.