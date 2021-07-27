Мамедов написав заяву про відставку з Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про звільнення з Офісу Генпрокурора.

Про це Мамедов повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Пізніше адвокати Мамедова повідомили, що він звільниться з Офісу Гнепрокурора, оскільки "керівництво свідомо створило складні умови роботи".