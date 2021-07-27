УКР
Мамедов написав заяву про відставку з Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про звільнення з Офісу Генпрокурора.

Про це Мамедов повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник генпрокурора Мамедов іде у відставку: "Керівництво свідомо створило складні умови роботи"

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Пізніше адвокати Мамедова повідомили, що він звільниться з Офісу Гнепрокурора, оскільки "керівництво свідомо створило складні умови роботи".

відставка (1485) звільнення (2733) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3445)
+17
Зелёные продолжают выполнять хотелки *****...
27.07.2021 14:55 Відповісти
+11
іде зачистка всіх тих, хто був причетним до операції проти вагнерівців. Зе і ко замітають сліди. а також по чаусу тотальна зачистка
27.07.2021 14:59 Відповісти
+9
В чому він правий? В тому, що розслідування проти кацапських злочнів велись, не зважаючи на те хто керує. Прибирали за погану роботу.
Зараз ситуація диаметрально протилежна.
Прибирають тих, хто добросовісно веде розслідування і доводить вину кацапів.
27.07.2021 15:16 Відповісти
Зелёные продолжают выполнять хотелки *****...
27.07.2021 14:55 Відповісти
А когда Ярему, Шокина и Луценко Генпрокурорами ставили, чьи хотелки выполняли? А до 2014 года кто в прокуратуре кэрував? Когда системный кризис в сфере госуправления и в прокуратуре в частности, то и видим подобные вытрэбэньки и всё за счёт налогоплатильщика
27.07.2021 15:01 Відповісти
Курва, скільки за пасасать?
27.07.2021 15:04 Відповісти
он прав. Зеленые конечно козлы, но говорить на чтото белое что не является черным - нонсенс.
27.07.2021 15:09 Відповісти
В чому він правий? В тому, що розслідування проти кацапських злочнів велись, не зважаючи на те хто керує. Прибирали за погану роботу.
Зараз ситуація диаметрально протилежна.
Прибирають тих, хто добросовісно веде розслідування і доводить вину кацапів.
27.07.2021 15:16 Відповісти
Чайка тут з тобою не погоджуюсь. Переведення паперу, створення уяви продуктивної праці і сам факт результату цієї праці це різні речі. Щось ходять збирають, збирають- скоро вже ці всі гори паперу будуть складуватии на 4 енергоблоці ЧАЄС, а результата 0. Чому результати діяльності не публікуються? Державна таємниця чи таємниця слідства??? Вони ж дані беруть з журналістських та інших розслідувань, які вже і так оприлюднені. Нікчеми вони які прикриваються людськими цвнностями
27.07.2021 15:57 Відповісти
12.06.2018 року
https://censor.net/n3252110 https://www.bbc.com/ukrainian/news-44453502 Україна подала 90 кг доказів проти Росії в Гаагу - BBC News "
09.03.2021
" https://censor.net/n3252110"
Я не його симпатик, та він виконував свою роботу. Збирав беззаперечні докази.
Зараз, після призначення мертвечуківської шістки, боюсь, що все, що можна знищити, буде знищено, що можна відкликати з міжнародного суду, буде відкликано. Нових доказів ніхто збирати не буде.
27.07.2021 16:09 Відповісти
Докази нажаль будуть збирати до смерті *****. Поки не окочуриться ніхто серйозно орків пресувати не буде. Не живіть ілюзіями.
27.07.2021 16:15 Відповісти
Ймовірно. І розглядати їх будуть не один рік. Та, якщо цього не робити, ця паскудь уникне покарання за злочини. Про них, попросту, ніхто нічого ніколи не буде знати.
І саме це вигідно як ***** так і пліснявим колаборантам.
27.07.2021 16:21 Відповісти
Я привів приклад нижче.це також моя позиція. Тільки робити це необхідно категоричніше. Ми не та держава де европейські цінності необхідно враховувати щодо державних службовців.
27.07.2021 16:33 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3279322/kak_deyistvovala_unikalnaya_po_urovnyu_podgotovki_banda_senseya_sovershivshaya_20_tyajkih_i_osobo_tyajkih
Ось де люди яким це все остогидло, і які дуже добре обізнані були хто, як і чим жив.
А адвокат отримав дві кулі за те що він був посередником між цими всіма особами.
27.07.2021 16:12 Відповісти
Я б взагалі йому колінні сустави прострелив. Але це моє судження
27.07.2021 16:17 Відповісти
А кто Зимний брал?
27.07.2021 15:24 Відповісти
САМ ІДЕ, ЗНАЧИТЬ РИЛО В ПУХУ, НЕ ВИНИЙ ВІДКРИВАЙ СПРАВИ НА ВИНИХ ПОКИ НА ПОСАДІ., А НАПИСАВ ХАЙ ІДЕ, ХЛОПЦІ З ОКОПІВ ХОЧ НА НИХ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ НЕ ІДУТЬ ,А ЗАХИЩАЮТЬ БАТЬКІВЩИНУ.
27.07.2021 16:22 Відповісти
іде зачистка всіх тих, хто був причетним до операції проти вагнерівців. Зе і ко замітають сліди. а також по чаусу тотальна зачистка
27.07.2021 14:59 Відповісти
Логіки не бачу в твоїх словах. Якщо людина має та володіє інформацією то її заохочують а не звільняють, щоб ходив та роздавав інтерв'ю.
27.07.2021 15:04 Відповісти
Ага , про заохочення Гонгадзе расскажи.
27.07.2021 15:26 Відповісти
Ось не потрібно робити ікону з керівника прокуратури. Там людей з честю та гідністю немає від слова зовсім. Люди з таким характером йдуть з прокуратури після 2 років роботи, тому що бачать що відбувається. І залишаються тільки карєристи та інша наволоч, яка будь якої миті даже рідну матір за для продвигання зрадить
27.07.2021 15:35 Відповісти
Нічого. Тепер отримає біля 5 млн грн розрахункових, а потім перейде на іншу посаду. Чоловіку прокурорші так можна, а Мамедов, що дурніший?😂😂😂
27.07.2021 15:01 Відповісти
дебил с рождения, или курсы какие оканчивал?
27.07.2021 15:31 Відповісти
Я оканчівал курсі расиськая челюсналіцевая філалохія!
Исчо вапросі будут?
27.07.2021 15:38 Відповісти
на сколько я помню, эта фамилия фигурировала в деле Гладковского... и не с лучшей стороны! там коррупционеры все поголовно! их сажать надо, а не увольнять
27.07.2021 15:35 Відповісти
він рятував пасажирів затопленого автомобіля, як ніхто
27.07.2021 15:45 Відповісти
Насколько я помню, чистой свой генпрокурор уже два года не может довести до суда дело гладковского. Может там и не с чем идти в суд, а бигус опять всех ******.
27.07.2021 16:36 Відповісти
знаешь что, товариСЧ, по этому делу со стороны УПК был один вопрос - неуплата налогов в полном объеме! это был 1 млн долларов! и как только пошла вся эта возня, директор быстро уплатил этот млн! и все, вопросов больше нет! хотя, ведь как это, практически было недоплачено/украдено лям баксов!
смотрим дальше - чисто сторона совести: наценка в раза по их внутренним ведомостям Оптимумспецдетали! не много ли, во время то войны? но это как бы вопрос чисто совести)

и есть еще один момент, главный! Гладковский 100% влиял на директоров оборонных предприятий, чтобы бизнес велся именно с этой компанией! деньгами или угрозами - не принципиально! это - КОРРУПЦИЯ! доказать? ну СБУ и ГПУ при желании могло бы раскрутить, тем более пишутся ВСЕ телефонные разговоры! но, как видим, все там же воз торчит...
27.07.2021 18:31 Відповісти
Так что мешает чисто своей прокурве открыть уголовное дело по изложенным тобой фактам? Неужели опять порошенко?
27.07.2021 19:57 Відповісти
скорее всего мазаны они все одним миром!
и если ты внимательно читал мой пост, то там нужно серьезно поработать над доказательной базой... директора заводов если засвидетельствуют на Гладковского - то и сами идут паровозом... потому их должны брать на других грехах и крутить по полной... они его сдадут, чтобы срок скостили до минимума... но это нужно любить Украину, чтобы такое сделать, а там в ГПУ таких не просматривается...
27.07.2021 20:32 Відповісти
Гауляйтер Украигы от руSSкого мира,-ермак-Козырь продолжает разрушать государство в угоду своему кремлевскому хозяину и агрессорам-оккупантам.
27.07.2021 15:45 Відповісти
Подпись интересная - не просматривается ни буквы "Г" ни буквы "М"
У меня не идет из головы случай, когда этот прокурор гуляя вдоль канал на Русановке в темное время суток, зимой, внезапно спас упавшую (на самом деле спокойно съехавшую по склону) в воду машину, точнее людей из нее
27.07.2021 16:06 Відповісти
А зачем прислугам кремля заниматься расследованиями преступлений кацапов на территории Украины?! Они уже для себя решили, что прибарахлятся и будут валить из этой страны.
27.07.2021 16:32 Відповісти
падлюки не оставляют вариантов , кроме ВОССТАНИЯ !!!
27.07.2021 16:39 Відповісти
Мамедов поел, Мамедов поспал, Мамедов пукнул....
А кто это такой?
И вообще он позавчера уже уволился, как писали здесь.
27.07.2021 17:37 Відповісти
 
 