Мамедов написал заявление об отставке из Офиса Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об увольнении из Офиса Генпрокурора.
Об этом Мамедов сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.
Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".
Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".
Позже адвокаты Мамедова сообщили, что он уволится из Офиса Гнепрокурора, поскольку "руководство сознательно создало сложные условия работы".
Зараз ситуація диаметрально протилежна.
Прибирають тих, хто добросовісно веде розслідування і доводить вину кацапів.
https://censor.net/n3252110 https://www.bbc.com/ukrainian/news-44453502 Україна подала 90 кг доказів проти Росії в Гаагу - BBC News "
09.03.2021
" https://censor.net/n3252110"
Я не його симпатик, та він виконував свою роботу. Збирав беззаперечні докази.
Зараз, після призначення мертвечуківської шістки, боюсь, що все, що можна знищити, буде знищено, що можна відкликати з міжнародного суду, буде відкликано. Нових доказів ніхто збирати не буде.
І саме це вигідно як ***** так і пліснявим колаборантам.
Ось де люди яким це все остогидло, і які дуже добре обізнані були хто, як і чим жив.
А адвокат отримав дві кулі за те що він був посередником між цими всіма особами.
Исчо вапросі будут?
смотрим дальше - чисто сторона совести: наценка в раза по их внутренним ведомостям Оптимумспецдетали! не много ли, во время то войны? но это как бы вопрос чисто совести)
и есть еще один момент, главный! Гладковский 100% влиял на директоров оборонных предприятий, чтобы бизнес велся именно с этой компанией! деньгами или угрозами - не принципиально! это - КОРРУПЦИЯ! доказать? ну СБУ и ГПУ при желании могло бы раскрутить, тем более пишутся ВСЕ телефонные разговоры! но, как видим, все там же воз торчит...
и если ты внимательно читал мой пост, то там нужно серьезно поработать над доказательной базой... директора заводов если засвидетельствуют на Гладковского - то и сами идут паровозом... потому их должны брать на других грехах и крутить по полной... они его сдадут, чтобы срок скостили до минимума... но это нужно любить Украину, чтобы такое сделать, а там в ГПУ таких не просматривается...
У меня не идет из головы случай, когда этот прокурор гуляя вдоль канал на Русановке в темное время суток, зимой, внезапно спас упавшую (на самом деле спокойно съехавшую по склону) в воду машину, точнее людей из нее
А кто это такой?
И вообще он позавчера уже уволился, как писали здесь.