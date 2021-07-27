Мамедов написал заявление об отставке из Офиса Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об увольнении из Офиса Генпрокурора.

Об этом Мамедов сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Позже адвокаты Мамедова сообщили, что он уволится из Офиса Гнепрокурора, поскольку "руководство сознательно создало сложные условия работы".

Также читайте: Около 60 тыс. человек пострадали от преступлений России в Крыму и на Донбассе, - Мамедов