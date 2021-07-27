РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4156 посетителей онлайн
Новости
4 616 33

Мамедов написал заявление об отставке из Офиса Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Мамедов написал заявление об отставке из Офиса Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об увольнении из Офиса Генпрокурора.

Об этом Мамедов сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Позже адвокаты Мамедова сообщили, что он уволится из Офиса Гнепрокурора, поскольку "руководство сознательно создало сложные условия работы".

Также читайте: Около 60 тыс. человек пострадали от преступлений России в Крыму и на Донбассе, - Мамедов

Мамедов написал заявление об отставке из Офиса Генпрокурора 01

Автор: 

отставка (3173) увольнение (2710) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2644)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Зелёные продолжают выполнять хотелки *****...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:55 Ответить
+11
іде зачистка всіх тих, хто був причетним до операції проти вагнерівців. Зе і ко замітають сліди. а також по чаусу тотальна зачистка
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
+9
В чому він правий? В тому, що розслідування проти кацапських злочнів велись, не зважаючи на те хто керує. Прибирали за погану роботу.
Зараз ситуація диаметрально протилежна.
Прибирають тих, хто добросовісно веде розслідування і доводить вину кацапів.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелёные продолжают выполнять хотелки *****...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:55 Ответить
А когда Ярему, Шокина и Луценко Генпрокурорами ставили, чьи хотелки выполняли? А до 2014 года кто в прокуратуре кэрував? Когда системный кризис в сфере госуправления и в прокуратуре в частности, то и видим подобные вытрэбэньки и всё за счёт налогоплатильщика
показать весь комментарий
27.07.2021 15:01 Ответить
Курва, скільки за пасасать?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:04 Ответить
он прав. Зеленые конечно козлы, но говорить на чтото белое что не является черным - нонсенс.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:09 Ответить
В чому він правий? В тому, що розслідування проти кацапських злочнів велись, не зважаючи на те хто керує. Прибирали за погану роботу.
Зараз ситуація диаметрально протилежна.
Прибирають тих, хто добросовісно веде розслідування і доводить вину кацапів.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:16 Ответить
Чайка тут з тобою не погоджуюсь. Переведення паперу, створення уяви продуктивної праці і сам факт результату цієї праці це різні речі. Щось ходять збирають, збирають- скоро вже ці всі гори паперу будуть складуватии на 4 енергоблоці ЧАЄС, а результата 0. Чому результати діяльності не публікуються? Державна таємниця чи таємниця слідства??? Вони ж дані беруть з журналістських та інших розслідувань, які вже і так оприлюднені. Нікчеми вони які прикриваються людськими цвнностями
показать весь комментарий
27.07.2021 15:57 Ответить
12.06.2018 року
https://censor.net/n3252110 https://www.bbc.com/ukrainian/news-44453502 Україна подала 90 кг доказів проти Росії в Гаагу - BBC News "
09.03.2021
" https://censor.net/n3252110"
Я не його симпатик, та він виконував свою роботу. Збирав беззаперечні докази.
Зараз, після призначення мертвечуківської шістки, боюсь, що все, що можна знищити, буде знищено, що можна відкликати з міжнародного суду, буде відкликано. Нових доказів ніхто збирати не буде.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:09 Ответить
Докази нажаль будуть збирати до смерті *****. Поки не окочуриться ніхто серйозно орків пресувати не буде. Не живіть ілюзіями.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:15 Ответить
Ймовірно. І розглядати їх будуть не один рік. Та, якщо цього не робити, ця паскудь уникне покарання за злочини. Про них, попросту, ніхто нічого ніколи не буде знати.
І саме це вигідно як ***** так і пліснявим колаборантам.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:21 Ответить
Я привів приклад нижче.це також моя позиція. Тільки робити це необхідно категоричніше. Ми не та держава де европейські цінності необхідно враховувати щодо державних службовців.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:33 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3279322/kak_deyistvovala_unikalnaya_po_urovnyu_podgotovki_banda_senseya_sovershivshaya_20_tyajkih_i_osobo_tyajkih
Ось де люди яким це все остогидло, і які дуже добре обізнані були хто, як і чим жив.
А адвокат отримав дві кулі за те що він був посередником між цими всіма особами.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:12 Ответить
Я б взагалі йому колінні сустави прострелив. Але це моє судження
показать весь комментарий
27.07.2021 16:17 Ответить
А кто Зимний брал?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:24 Ответить
САМ ІДЕ, ЗНАЧИТЬ РИЛО В ПУХУ, НЕ ВИНИЙ ВІДКРИВАЙ СПРАВИ НА ВИНИХ ПОКИ НА ПОСАДІ., А НАПИСАВ ХАЙ ІДЕ, ХЛОПЦІ З ОКОПІВ ХОЧ НА НИХ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ НЕ ІДУТЬ ,А ЗАХИЩАЮТЬ БАТЬКІВЩИНУ.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:22 Ответить
іде зачистка всіх тих, хто був причетним до операції проти вагнерівців. Зе і ко замітають сліди. а також по чаусу тотальна зачистка
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
Логіки не бачу в твоїх словах. Якщо людина має та володіє інформацією то її заохочують а не звільняють, щоб ходив та роздавав інтерв'ю.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:04 Ответить
Ага , про заохочення Гонгадзе расскажи.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:26 Ответить
Ось не потрібно робити ікону з керівника прокуратури. Там людей з честю та гідністю немає від слова зовсім. Люди з таким характером йдуть з прокуратури після 2 років роботи, тому що бачать що відбувається. І залишаються тільки карєристи та інша наволоч, яка будь якої миті даже рідну матір за для продвигання зрадить
показать весь комментарий
27.07.2021 15:35 Ответить
Нічого. Тепер отримає біля 5 млн грн розрахункових, а потім перейде на іншу посаду. Чоловіку прокурорші так можна, а Мамедов, що дурніший?😂😂😂
показать весь комментарий
27.07.2021 15:01 Ответить
дебил с рождения, или курсы какие оканчивал?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:31 Ответить
Я оканчівал курсі расиськая челюсналіцевая філалохія!
Исчо вапросі будут?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:38 Ответить
на сколько я помню, эта фамилия фигурировала в деле Гладковского... и не с лучшей стороны! там коррупционеры все поголовно! их сажать надо, а не увольнять
показать весь комментарий
27.07.2021 15:35 Ответить
він рятував пасажирів затопленого автомобіля, як ніхто
показать весь комментарий
27.07.2021 15:45 Ответить
Насколько я помню, чистой свой генпрокурор уже два года не может довести до суда дело гладковского. Может там и не с чем идти в суд, а бигус опять всех ******.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:36 Ответить
знаешь что, товариСЧ, по этому делу со стороны УПК был один вопрос - неуплата налогов в полном объеме! это был 1 млн долларов! и как только пошла вся эта возня, директор быстро уплатил этот млн! и все, вопросов больше нет! хотя, ведь как это, практически было недоплачено/украдено лям баксов!
смотрим дальше - чисто сторона совести: наценка в раза по их внутренним ведомостям Оптимумспецдетали! не много ли, во время то войны? но это как бы вопрос чисто совести)

и есть еще один момент, главный! Гладковский 100% влиял на директоров оборонных предприятий, чтобы бизнес велся именно с этой компанией! деньгами или угрозами - не принципиально! это - КОРРУПЦИЯ! доказать? ну СБУ и ГПУ при желании могло бы раскрутить, тем более пишутся ВСЕ телефонные разговоры! но, как видим, все там же воз торчит...
показать весь комментарий
27.07.2021 18:31 Ответить
Так что мешает чисто своей прокурве открыть уголовное дело по изложенным тобой фактам? Неужели опять порошенко?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:57 Ответить
скорее всего мазаны они все одним миром!
и если ты внимательно читал мой пост, то там нужно серьезно поработать над доказательной базой... директора заводов если засвидетельствуют на Гладковского - то и сами идут паровозом... потому их должны брать на других грехах и крутить по полной... они его сдадут, чтобы срок скостили до минимума... но это нужно любить Украину, чтобы такое сделать, а там в ГПУ таких не просматривается...
показать весь комментарий
27.07.2021 20:32 Ответить
Гауляйтер Украигы от руSSкого мира,-ермак-Козырь продолжает разрушать государство в угоду своему кремлевскому хозяину и агрессорам-оккупантам.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:45 Ответить
Подпись интересная - не просматривается ни буквы "Г" ни буквы "М"
У меня не идет из головы случай, когда этот прокурор гуляя вдоль канал на Русановке в темное время суток, зимой, внезапно спас упавшую (на самом деле спокойно съехавшую по склону) в воду машину, точнее людей из нее
показать весь комментарий
27.07.2021 16:06 Ответить
А зачем прислугам кремля заниматься расследованиями преступлений кацапов на территории Украины?! Они уже для себя решили, что прибарахлятся и будут валить из этой страны.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:32 Ответить
падлюки не оставляют вариантов , кроме ВОССТАНИЯ !!!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:39 Ответить
Мамедов поел, Мамедов поспал, Мамедов пукнул....
А кто это такой?
И вообще он позавчера уже уволился, как писали здесь.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:37 Ответить
 
 