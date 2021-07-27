Шевченківський суд залишив Антоненка під домашнім арештом
Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, обвинувачуваного в убивстві журналіста Павла Шеремета.
Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, відмовивши в задоволенні клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Суд визначив ... клопотання захисника ... про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій на засіданні.
До розгляду цього клопотання суд продовжував розгляд справи по суті обвинувачення трьох фігурантів справи.
Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 11.00 2 серпня.
Нагадаємо, 30 квітня 2021 року суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
