Шевченківський суд залишив Антоненка під домашнім арештом

Шевченківський суд залишив Антоненка під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, обвинувачуваного в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, відмовивши в задоволенні клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд визначив ... клопотання захисника ... про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій на засіданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домашній арешт Антоненку продовжили ще на два місяці

До розгляду цього клопотання суд продовжував розгляд справи по суті обвинувачення трьох фігурантів справи.

Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 11.00 2 серпня.

Нагадаємо, 30 квітня 2021 року суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Антоненко Андрій
+20
Одним словом тварюки !
показати весь коментар
27.07.2021 17:44 Відповісти
+15
Для наглядності.
https://censor.net/ru/news/3279257/sud_osvobodil_organizatora_titushek_krysina_ot_ugolovnoyi_otvetstvennosti_po_trem_statyam_obvineniya.
показати весь коментар
27.07.2021 17:52 Відповісти
+11
Шарий проиграл апелляцию в суде Литвы - ему придется покинуть Евросоюз - адвокат Литовский суд отказал Шарию в обжаловании решения департамента миграции - теперь блогер должен будет покинуть ЕС.

А Литве так работают законы
показати весь коментар
27.07.2021 17:50 Відповісти
Аваков уже ушёл. Обосрались - выпускайте!
показати весь коментар
27.07.2021 17:51 Відповісти
А зекрыса ,который на прессухе рядом с авакяном сидел ,ещё не ушел
показати весь коментар
27.07.2021 18:13 Відповісти
Вот такие у нас суды, бандитов - убийц выпускают, а наших воинов, волонтёров в наглую держат.
показати весь коментар
27.07.2021 19:30 Відповісти
чорта мвс поміняли, а головного - ні
показати весь коментар
27.07.2021 18:03 Відповісти
Чорта поміняли на друга чорта (шило на мило).
показати весь коментар
27.07.2021 18:15 Відповісти
Антоненко - ******** дисидент, який сидить по суті лише за те, що підтримував Порошенко )
показати весь коментар
27.07.2021 18:22 Відповісти
Проблема в тому, що ні... навпаки.
А сидить він за те, що його Порошенко підтримує...
Такий парадокс
показати весь коментар
27.07.2021 18:25 Відповісти
зеленского на мыло
показати весь коментар
27.07.2021 22:15 Відповісти
Зе-кодло!
показати весь коментар
27.07.2021 22:27 Відповісти
 
 