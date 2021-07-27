П'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні, де проходили лікування, - поліція Одещини
Одеські поліцейські встановлюють обставини отруєння пацієнтів дитячої лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу одеської поліції.
"За попередньою інформацією, п'ятеро дітей віком від чотирьох до чотирнадцяти років отримали харчові отруєння після вживання їжі в їдальні медичного закладу, в якому перебували на стаціонарному лікуванні.
Дітям надано невідкладну медичну допомогу. За циим фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
