УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини
1 537 15

П'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні, де проходили лікування, - поліція Одещини

П'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні, де проходили лікування, - поліція Одещини

Одеські поліцейські встановлюють обставини отруєння пацієнтів дитячої лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу одеської поліції.

"За попередньою інформацією, п'ятеро дітей віком від чотирьох до чотирнадцяти років отримали харчові отруєння після вживання їжі в їдальні медичного закладу, в якому перебували на стаціонарному лікуванні.

Дітям надано невідкладну медичну допомогу. За циим фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Масове отруєння в спортивному таборі на Прикарпатті: госпіталізовано 17 осіб, 16 з яких - діти

Автор: 

лікарня (1377) діти (5321) Одеська область (3497) отруєння (947) Нацполіція (15512) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Нє, це точно Порошенко винний
показати весь коментар
27.07.2021 21:23 Відповісти
+3
После реформы Супрун, не удивлен.
показати весь коментар
27.07.2021 21:15 Відповісти
+3
А до чого Супрун?
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему не сообщают в какой больнице?
показати весь коментар
27.07.2021 21:10 Відповісти
После реформы Супрун, не удивлен.
показати весь коментар
27.07.2021 21:15 Відповісти
А до чого Супрун?
показати весь коментар
27.07.2021 21:22 Відповісти
Тому що за подачою Супрун Уряд Гройсман ліквідував санепідслужбу в країні
показати весь коментар
27.07.2021 21:29 Відповісти
Не смешите людей. В санэпидемстанциях сидели взяточники и бездельники. Пищеблоки проверяли очень редко, чаще всего брали продуктами или деньгами за "невмешательство". А устроиться туда на работу было несбыточной мечтой, такая райская жизнь там была.
показати весь коментар
27.07.2021 21:46 Відповісти
Наталія можна і далі пійти. Всі в країни корупціонери а ви ні))
показати весь коментар
27.07.2021 21:52 Відповісти
Нє, це точно Порошенко винний
показати весь коментар
27.07.2021 21:23 Відповісти
Ксения,мабудь уже ни для кого на Цензорі не секрет вашої любові до Петра,тому я впевнений,що особисто для вас то все зелені винуваті.
А с приводу "до чого Супрун" так то ви в мед працівників ,пенсіонерів та в тих, хто помираючи рачкі ліз до лікарень,так і не дочекавшихся швидких.
показати весь коментар
27.07.2021 21:28 Відповісти
Ні справа в тому що була ліквідована санепідслужба в кожному місті та містечку
показати весь коментар
27.07.2021 21:33 Відповісти
Ті хабарники нічого не перевіряли. В ті часи отруєнь було не менше.
показати весь коментар
27.07.2021 22:19 Відповісти
Так у всіх країнах було.
З супер розвиненою медициною. Там теж Супрун винна ? Не меліть відверту ахінею.
показати весь коментар
27.07.2021 22:21 Відповісти
З приводу "усіх країн" в яких ви напевно були і обізнані з їх медициною.
Дві господині варять борщ з одніх і тих же продуктів. У однієї виходить смачно,у другої лайно.
Мало того,що Супрун не перша госодиня,так вона ще ї не на ту кухню зайшла.
показати весь коментар
27.07.2021 22:43 Відповісти
В Одессе Зе оставил и крышует пропутинского вора труху, скйчас Одесса самый совковый, воровской город в Украине, украинской власти там не было и нет.
показати весь коментар
27.07.2021 21:49 Відповісти
подлечились...
показати весь коментар
27.07.2021 21:54 Відповісти
 
 