Пятеро детей отравились в столовой больницы, где проходили лечение, - полиция Одесчины
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства отравления пациентов детской больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.
"По предварительной информации, пять детей в возрасте от четырех до четырнадцати лет получили пищевые отравления после употребления пищи в столовой медицинского учреждения, в котором находились на стационарном лечении.
Детям оказана неотложная медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
А с приводу "до чого Супрун" так то ви в мед працівників ,пенсіонерів та в тих, хто помираючи рачкі ліз до лікарень,так і не дочекавшихся швидких.
З супер розвиненою медициною. Там теж Супрун винна ? Не меліть відверту ахінею.
Дві господині варять борщ з одніх і тих же продуктів. У однієї виходить смачно,у другої лайно.
Мало того,що Супрун не перша госодиня,так вона ще ї не на ту кухню зайшла.