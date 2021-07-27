РУС
Пятеро детей отравились в столовой больницы, где проходили лечение, - полиция Одесчины

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства отравления пациентов детской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

"По предварительной информации, пять детей в возрасте от четырех до четырнадцати лет получили пищевые отравления после употребления пищи в столовой медицинского учреждения, в котором находились на стационарном лечении.

Детям оказана неотложная медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в спортивном лагере на Прикарпатье: госпитализированы 17 человек, 16 из которых - дети

больница (1452) дети (6737) Одесская область (3833) отравление (1586) Нацполиция (16783) правоохранительные органы (2973) силовики (2802)
+6
Нє, це точно Порошенко винний
27.07.2021 21:23 Ответить
+3
После реформы Супрун, не удивлен.
27.07.2021 21:15 Ответить
+3
А до чого Супрун?
27.07.2021 21:22 Ответить
Комментировать
Почему не сообщают в какой больнице?
27.07.2021 21:10 Ответить
После реформы Супрун, не удивлен.
27.07.2021 21:15 Ответить
А до чого Супрун?
27.07.2021 21:22 Ответить
Тому що за подачою Супрун Уряд Гройсман ліквідував санепідслужбу в країні
27.07.2021 21:29 Ответить
Не смешите людей. В санэпидемстанциях сидели взяточники и бездельники. Пищеблоки проверяли очень редко, чаще всего брали продуктами или деньгами за "невмешательство". А устроиться туда на работу было несбыточной мечтой, такая райская жизнь там была.
27.07.2021 21:46 Ответить
Наталія можна і далі пійти. Всі в країни корупціонери а ви ні))
27.07.2021 21:52 Ответить
Нє, це точно Порошенко винний
27.07.2021 21:23 Ответить
Ксения,мабудь уже ни для кого на Цензорі не секрет вашої любові до Петра,тому я впевнений,що особисто для вас то все зелені винуваті.
А с приводу "до чого Супрун" так то ви в мед працівників ,пенсіонерів та в тих, хто помираючи рачкі ліз до лікарень,так і не дочекавшихся швидких.
27.07.2021 21:28 Ответить
Ні справа в тому що була ліквідована санепідслужба в кожному місті та містечку
27.07.2021 21:33 Ответить
Ті хабарники нічого не перевіряли. В ті часи отруєнь було не менше.
27.07.2021 22:19 Ответить
Так у всіх країнах було.
З супер розвиненою медициною. Там теж Супрун винна ? Не меліть відверту ахінею.
27.07.2021 22:21 Ответить
З приводу "усіх країн" в яких ви напевно були і обізнані з їх медициною.
Дві господині варять борщ з одніх і тих же продуктів. У однієї виходить смачно,у другої лайно.
Мало того,що Супрун не перша госодиня,так вона ще ї не на ту кухню зайшла.
27.07.2021 22:43 Ответить
В Одессе Зе оставил и крышует пропутинского вора труху, скйчас Одесса самый совковый, воровской город в Украине, украинской власти там не было и нет.
27.07.2021 21:49 Ответить
подлечились...
27.07.2021 21:54 Ответить
 
 