Пятеро детей отравились в столовой больницы, где проходили лечение, - полиция Одесчины

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства отравления пациентов детской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

"По предварительной информации, пять детей в возрасте от четырех до четырнадцати лет получили пищевые отравления после употребления пищи в столовой медицинского учреждения, в котором находились на стационарном лечении.

Детям оказана неотложная медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

