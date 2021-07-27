КМДА обіцяє, що в маршрутках більше не буде "блатних пісень і постерів із Сабріною"

Водіїв одягнуть в уніформу і заборонять їм курити, а салон не можна буде прикрашати іграшками та компакт-дисками і включати в ньому музику.

Про це йдеться в новому типовому договорі про організацію перевезення пасажирів, який Київська міськадміністрація розробила і передала перевізникам. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, формальні пункти попередніх договорів у новому документі замінили реальними. Так, якщо раніше була формальна вимога щодо наявності кондиціонера, і ніхто не контролював, чи працює він і чи включають його, тепер вводиться вимога підтримувати в салоні певну температуру: влітку не більше 22 градусів, взимку - не менше ніж 15.

"Договором забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону перевізників", - зауважили в КМДА.

Кожен автобус має буде обладнаний мінімум 5 кнопками зупинки на вимогу, кожен водій - одягнений в типову уніформу. Палити в автобусі заборонено, а обслуговувати пасажирів водії та кондуктори зобов'язані українською.

"Усім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди. Ці ж умови вони побачать і на всіх наступних конкурсах", – додав Усов.