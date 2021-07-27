Біатлоніст загинув у ДТП на Закарпатті, - федерація

17-річний спортсмен Дмитро Барнич з Міжгірщини загинув в автомобільній аварії в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Закарпатської регіональної федерації біатлону.

"Трагічна подія забрала життя нашого спортсмена з Міжгірщини. У неділю, 25 липня, в ДТП, яке сталося в с. Нижній Студений, у віці 17 років обірвалося життя юного спортсмена Дмитра Барнича. Невблаганна смерть забрала його у сім'ї і друзів у самому розквіті життя. Ми знали його як привітного і доброго хлопця, надзвичайно талановитого і перспективного спортсмена", - сказано в повідомленні.

