Биатлонист погиб в ДТП на Закарпатье, - федерация

17-летний спортсмен Дмитрий Барнич из Межгорья погиб в автомобильной аварии в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Закарпатской региональной федерации биатлона.

"Трагическое событие унесло жизнь нашего спортсмена из Межгорья. В воскресенье, 25 июля, в ДТП, которое произошло в с. Нижний Студеный, в возрасте 17 лет оборвалась жизнь юного спортсмена Дмитрия Барнича. Неумолимая смерть отняла его у семьи и друзей в самом расцвете жизни. Мы знали его как приветливого и доброго парня, чрезвычайно талантливого и перспективного спортсмена", - говорится в сообщении.

