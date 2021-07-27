15 українських військовослужбовців прибули на лікування до Німеччини

До Німеччини для проходження курсу лікування та реабілітації після важких поранень прибули 15 українських бійців.

До Берліна їх доправив 27 липня спеціальний медичний літак AirbusA310 MedEvac Бундесверу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Усім їм буде надана кваліфікована медична допомога в госпіталях Бундесверу в Берліні (де залишаться 7 бійців), Ульмі (4), Гамбурзі (3) і Кобленці (1). Як свідчить досвід попередніх місій, процес лікування та реабілітації триває кілька місяців.

Серед тих, хто прибув до ФРН цього разу, один військовослужбовець уже був на лікуванні, зараз він проходитиме повторний курс реабілітації, решта - нові пацієнти. В основному йдеться про важкі поранення кінцівок від вогнепальної зброї. Деяких пацієнтів було поранено на лінії розмежування на сході України кілька місяців тому.

Всі витрати бере на себе німецька сторона.

Поранених, як і у попередні рази, відбирали німецькі військові лікарі, які перебували в Києві з 23 до 27 липня. Під час перебування в Україні відбувся обмін досвідом між німецькими та українськими лікарями з київського військового госпіталю.

Це вже 11-та група українських військовослужбовців, яких приймає Німеччина на лікування. Загалом було проліковано близько 170 українських бійців, які зазнали тяжких поранень у боях проти російсько-окупаційних військ. Деякі військові були прооперовані, інші проходили багатомісячні курси лікування.