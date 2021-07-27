15 украинских военнослужащих прибыли на лечение в Германию

В Германию для прохождения курса лечения и реабилитации после тяжелых ранений прибыли 15 украинских бойцов.

В Берлин их доставил 27 июля специальный медицинский самолет AirbusA310 MedEvac Бундесвера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Всем им будет оказана квалифицированная медицинская помощь в госпиталях Бундесвера в Берлине (где останутся 7 бойцов), Ульме (4 военнослужащих), Гамбурге (3 военных) и Кобленце (1 защитник Украины). Как показывает опыт предыдущих миссий, процесс лечения и реабилитации длится несколько месяцев.

Среди прибывших в ФРГ на этот раз военнослужащих один уже был на лечении, и теперь его ждет повторный курс реабилитации, остальные - новые пациенты. В основном речь идет о тяжелых ранениях конечностей от огнестрельного оружия. Некоторые пациенты были ранены на линии разграничения на востоке Украины несколько месяцев назад.

Все расходы берет на себя немецкая сторона.

Раненых, как и в предыдущие разы, отбирали немецкие военные врачи, которые находились в Киеве с 23 по 27 июля. Во время пребывания в Украине состоялся обмен опытом между немецкими и украинскими врачами из киевского военного госпиталя.

Это уже 11-я группа украинских военнослужащих, которых Германия принимает на лечение. Всего было пролечено около 170 украинских бойцов, получивших тяжелые ранения в боях против российско-оккупационных войск. Некоторые военные были прооперированы, другие проходили многомесячные курсы лечения.