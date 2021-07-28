Україна вводить збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в'їзних віз, - МЗС

Кабінет Міністрів України постановив запровадити збір біометричної інформації щодо іноземців та осіб без громадянства, які звертатимуться до закордонних дипломатичних установ України за оформленням віз для в’їзду в країну.

"З 1 січня 2022 року під час подання візового клопотання уповноважені органи здійснюватимуть обов’язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів (фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук). Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватимуться", - повідомляє пресслужба МЗС України в середу, передає Цензор.НЕТ.

Вказується, що донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Вказується, що запровадження фіксації біометричних даних візових аплікантів усуне цю прогалину та дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час/після їх в’їзду на територію України; удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства; покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики; посилити боротьбу з використанням підроблених документів.

Вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників, або застосовуватиметься в обмеженому обсязі (діти до 12 років; особи з дипломатичними або службовими паспортами; особи з фізичними вадами, які унеможливлюють подання біометричних даних тощо).

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