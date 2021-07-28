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Новини
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Україна вводить збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в'їзних віз, - МЗС

Україна вводить збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в'їзних віз, - МЗС

Кабінет Міністрів України постановив запровадити збір біометричної інформації щодо іноземців та осіб без громадянства, які звертатимуться до закордонних дипломатичних установ України за оформленням віз для в’їзду в країну.

"З 1 січня 2022 року під час подання візового клопотання уповноважені органи здійснюватимуть обов’язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів (фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук). Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватимуться", - повідомляє пресслужба МЗС України в середу, передає Цензор.НЕТ.

Вказується, що донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Вказується, що запровадження фіксації біометричних даних візових аплікантів усуне цю прогалину та дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час/після їх в’їзду на територію України; удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства; покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики; посилити боротьбу з використанням підроблених документів.

Вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників, або застосовуватиметься в обмеженому обсязі (діти до 12 років; особи з дипломатичними або службовими паспортами; особи з фізичними вадами, які унеможливлюють подання біометричних даних тощо).

Читайте також: Рада зобов'язала іноземців подавати біометричні дані під час оформлення віз

Автор: 

віза (737) МЗС (4202) подорож (92) туризм (1565) візовий режим (362) біометричний контроль (36)


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в 14 надо было границу с ватностаном залесным закрывать! И сейчас бы распространение ковида от тех невакцинированых папуасов было бы меньше и нагрузка на медсистему была бы меньше, и ватных даунов, глядишь, поубавилось
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28.07.2021 16:38 Відповісти
Как закрывать? А торговые партнеры?
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28.07.2021 16:39 Відповісти
торговые партнеры до сих пор никуда не делись... вот уже 2 года - а торговля на крови - как шла так и идет...
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28.07.2021 16:45 Відповісти
Дык отож... Но на словах такие патриоты...
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28.07.2021 17:20 Відповісти
Кто патриоты? Шефиры и Ермак с Бубочкой? Никогда они такого не заявляли
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28.07.2021 19:10 Відповісти
Давно пора- ми не прохідний двір.
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28.07.2021 16:41 Відповісти
 
 