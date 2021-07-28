Естонія передала Україні 52,8 тис. доз вакцини AstraZeneca. ФОТО

Сьогодні близько 15-ї години на військовому аеродромі поблизу Борисполя здійснив посадку літак Міністерства оборони Естонії, на борту якого представники Міністерства соціальних справ і Департаменту охорони здоров'я Естонії привезли в Україну понад 52 000 доз вакцини виробництва AstraZeneca. Всього, за рішенням естонського уряду, Україні буде передано 200 тис. доз вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За словами представниці естонської делегації Ірини Філіппової, препарат доставлено в нашу країну з дотриманням усіх необхідних температурних умов, за чим ретельно стежили під час польоту.

"Передача вакцини Україні - це крок, який допоможе запобігти кризі в системі охорони здоров'я і поширенню пандемії в Україні, а також дозволить зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів. 52 800 доз препарату, які Естонія передала сьогодні, направлять переважно для щеплення українських резервістів, що дозволить зберегти обороноздатність України в боротьбі з країною-агресором, - підкреслила Філіппова.

ч

Наступні партії з 200 тис. доз вакцини, обіцяних Україні, будуть передані в рамках механізму COVAX - ініціативи світової солідарності із забезпечення глобального доступу до вакцин від COVID-19. Їх виготовлять відповідно до графіка виробництва доз для Естонії упродовж цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія та Естонія відкрили в'їзд для туристів з України