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Естонія передала Україні 52,8 тис. доз вакцини AstraZeneca. ФОТО

Сьогодні близько 15-ї години на військовому аеродромі поблизу Борисполя здійснив посадку літак Міністерства оборони Естонії, на борту якого представники Міністерства соціальних справ і Департаменту охорони здоров'я Естонії привезли в Україну понад 52 000 доз вакцини виробництва AstraZeneca. Всього, за рішенням естонського уряду, Україні буде передано 200 тис. доз вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Естонія передала Україні 52,8 тис. доз вакцини AstraZeneca 01

За словами представниці естонської делегації Ірини Філіппової, препарат доставлено в нашу країну з дотриманням усіх необхідних температурних умов, за чим ретельно стежили під час польоту.

"Передача вакцини Україні - це крок, який допоможе запобігти кризі в системі охорони здоров'я і поширенню пандемії в Україні, а також дозволить зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів. 52 800 доз препарату, які Естонія передала сьогодні, направлять переважно для щеплення українських резервістів, що дозволить зберегти обороноздатність України в боротьбі з країною-агресором, - підкреслила Філіппова.

чЕстонія передала Україні 52,8 тис. доз вакцини AstraZeneca 02

Наступні партії з 200 тис. доз вакцини, обіцяних Україні, будуть передані в рамках механізму COVAX - ініціативи світової солідарності із забезпечення глобального доступу до вакцин від COVID-19. Їх виготовлять відповідно до графіка виробництва доз для Естонії упродовж цього року.

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Автор: 

вакцина (4419) Естонія (1657) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+5
Почему нет? Астра - достаточно хорошая вакцина. Получше китайской точно.
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28.07.2021 19:07 Відповісти
+3
Я в Великобританії отримав дві дози астри і все нормально як і в усіх знайомих хто теж її отримали.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
+2
можливо, й швидше)
але точку зору винахідника мРНК-технології, яка використовується в усіх вакцинах від ковіду, ігнорувати не варто
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28.07.2021 19:34 Відповісти
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Помощь - это хорошо,но кто ее колит? Кто эти люди?
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28.07.2021 19:01 Відповісти
Почему нет? Астра - достаточно хорошая вакцина. Получше китайской точно.
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28.07.2021 19:07 Відповісти
В Украине проблема с ней такая, что не будет откатов министрам, в отличии от китайской. Это минус, конечно
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28.07.2021 19:11 Відповісти
Я в Великобританії отримав дві дози астри і все нормально як і в усіх знайомих хто теж її отримали.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
Цитотоксичність спайк-протеїнів проявиться в сезон ГРВІ.
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28.07.2021 19:23 Відповісти
Та я чув казали що всі вакциновані помруть за два роки))
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28.07.2021 19:27 Відповісти
можливо, й швидше)
але точку зору винахідника мРНК-технології, яка використовується в усіх вакцинах від ковіду, ігнорувати не варто
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28.07.2021 19:34 Відповісти
Я вірю що в Англії не будуть навмисно завдавати шкоди своїм громадянам,вважаю що користь від вакцини переважають ризики.До цього часу Англія
завжди турбувалася про своїх громадян,що доречі зовсім по іншому ті хто розпускають всілякі чутки їх Спутнік гівно повне і їм завжди плювати на людей вони всі хто при владі і грошах файзером або астрозенкой вкололись а нарід шмурдяком.
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28.07.2021 19:40 Відповісти
Навіщо Ви згадуєте спутнік? Вам заплатили за рекламу цього гівна?

А Ви знаєте, скільки в Англії, та й по усьому світу вийшло людей на протести 24 липня? У тому числі проти ковідних паспортів.

"користь від вакцини переважають ризики"

Ви в це просто вірите чи це доведено наукою?
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28.07.2021 19:52 Відповісти
"Вам заплатили за рекламу цього гівна?"

А вам заплатили за критику вакцин?
Навіщо на цьому сайті під кожною новиною про вакцини одразу з'являється 20-30 коментарів про те,що ні в якому разі не можна робити вакцінацію і всі, хто зробили, неминуче помруть?
Вам всім за це платять?
От я не розумію: ну не хочешь робити щеплення - сиди собі мовчки й не роби, для чого ці фейки під кожною новиною вкидати? Чомусь ті, хто зробив щеплення не пишуть по 20-30 коментарів про те, що всі нещепленні помруть. Це, до речі, про адекватність.
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28.07.2021 20:10 Відповісти
Ні, не заплатили.

astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722 Жодна вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, зокрема на безпечність.
Це фейк?
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28.07.2021 20:28 Відповісти
Ви маніпулюєте даними, особливо для людей, які не розуміють англійську мову. А, можливо, й самі не читали, що саме там написано.
Якщо ви почитаєте, що конкретно написано, за вашими ж посиланнями, то стане зрозуміло, в чому полягає така маніпуляція.
Наприклад, ваше посилання на вакцину Ad26.COV2.S (Джонсон). Там э аж 28 пунктів дослідження (цілі), які мають якісь часові рамки. Наприклад, перший з пунктів (ціль): перевірити число учасників дослідження з серонегативним статусом від 15 днів (перша частина) до 2 років і 1 місяця (2 частина). Ясно, що 2 роки ще не пройшло, і ця ціль не досягнута, а дослідження триває. Але це дослідження (число людей з серонегативним статусом) ну ніяк не впливає на вживання цієї вакцини прямо зараз, це тільки покаже, наскільки її ефективність зміниться з часом (через 2 роки і один місяць). Тому ця ціль ще не досягнута, а дослідження не закрито. І більшість з цих пунктів дослідження в третій фазі пов'язані сама з вивченням зміни еффективності вакцин у часі, а не на безпеці, яка була у першій-другій фазі.
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28.07.2021 21:00 Відповісти
Та Ви що. Тобто про безпечність вакцини можна судити лише по 1 та 2й фазі, в яких брали участь відповідно тварини та молоді здорові добровольці? І, спираючись на це, колоти старих, хроніків, вагітних та дітей? Серйозно?
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28.07.2021 21:15 Відповісти
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28.07.2021 22:50 Відповісти
Це Ви маніпулюєте. Тому не пишіть тут більше нічого. Або пишіть, бо 30 срібняків треба відробляти.
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28.07.2021 21:15 Відповісти
Я нікого не закликав вакцинуватися і нікому не писав, що хтось щеплений/нещеплений помре.
На відміну від вас.
Тож хто тут відробляє серебренники чи просто ідіот - зрозуміло і так.
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28.07.2021 21:25 Відповісти
І я не закликаю. А ось щодо смертності щеплених є дуже багато аргументів.

Звичайно, зрозуміло. Це ти.
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30.07.2021 09:15 Відповісти
Уважаемый, у Вас имееться медицинское образование? Нет? Значит, Вы просто распространяете слухи, будучи неспособным оценить то что Вы выгуглили. Вот и все. Или же вы считаете, что возможно стать настоящим специалистом с помощью гугля? Врачем? Инженером? Астронавтом?
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28.07.2021 20:27 Відповісти
Причем тут мое образование? Я где-то ссылаюсь на СВОЕ ЛИЧНОЕ мнение?

Надо быть астрономом по образованию, чтобы знать, что Луна ближе к Земле, чем Солнце? Нет, ты берешь и пользуешься данными, вычисленными астрономами.
Так что прекращай так примитивно манипулировать.
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28.07.2021 20:33 Відповісти
вот же ж ты баран...
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29.07.2021 00:11 Відповісти
Пан такий розумний, що аж завидки беруть
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29.07.2021 14:27 Відповісти
Твой ник красноречив.
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30.07.2021 09:09 Відповісти
astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Это слухи? Это официальные данные.
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28.07.2021 20:34 Відповісти
А я чув, що від вакцини відпаде те саме в сезон дощів у Індії.
Кому ж вірити???
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28.07.2021 19:34 Відповісти
вченим, наприклад, Р. Мелоуну, винахіднику мРНК-технології
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28.07.2021 19:35 Відповісти
Тобто, тисячі вчених помиляються, а одна людина - права?
Яка, до речі, не є "винахідником" мРНК технології, а всього лише написала статтю (в співавторстві з іншими), з якої почалась її розробка.
І ця людина, до того ж, вже багато років не працює професіонально в цій сфері і, тим більше, з SARS-CoV-2.
Добре, не подобаються мРНК вакцини - так їх всього дві, вакцинуйтесь іншими. Але ж вам, як я розумію, все одно.
Головне - що там на "русвесне" дуже активно цитують його висловлювання, до того ж в дуже поганому перекладі і з власними "висновками".
Про "цитотоксичність спайк-протеїнів" давно спростовано, можу навіть дати посилання, якщо вам це дійсно цікаво (на англійській), але ж, напевно, ні.
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28.07.2021 20:03 Відповісти
Тисячі? Ви перебільшуєте. Дуже багато вчених і лікарів проти вакцинації в тому вигляді, яка вона зараз є.
І що можуть знати "тисячі" про те, до чого вони не стосуються за своєю спеціалізацією?
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28.07.2021 20:29 Відповісти
Які конкретно є аргументи проти вакцінації у науковців, які займаюсться саме вакцинацією і ковідом, викладені з аргументацією і обгрунтуванням у наукових виданнях? А не у твіттерах та фейсбуках якихсь сільских лікарів?
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28.07.2021 21:04 Відповісти
Спеціально для Вас. Р. Мелоун, виробник мРНК-технології, яка використовується в усіх ковідних вакцинах: "Спайк-протеїни цитотоксичні та викликають тромбози".
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28.07.2021 21:12 Відповісти
Це не сільський лікар. Це вчений, без винаходу якого, вакцин від ковіду не існувало би взагалі. Так зрозуміло?
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28.07.2021 21:12 Відповісти
Ща раз, спецільно для вас повторюю: Роберт Мелоун не є "винахідником" мРНК технології, а всього лише написв статтю (і не сам, а в співавторстві з іншими), з якої почалась її розробка.Ця людина вже багато років не працює професіонально в цій сфері і, тим більше, з SARS-CoV-2.
Якщо вам не подобаються мРНК вакцини (про які він розказував) - так їх всього дві, вакцинуйтесь іншими. Але ж вам, як я розумію, все одно.

До речі, не виключено, що цю людину купила російська пропаганда, щоб "очернити" мРНК вакцини (конкуренти Спутніка), так як його висловлювання найбільше цитуються на російських сайтах типу "Русвесна", "РИА Новости" та подібних (самі погугліть).
За свій науковий авторитет він може не переживати, так як давно не працює в науці. А його персональні висловлювання на YouTube навряд чи можна вважати науково обгрунтованою науковою працею.
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28.07.2021 21:19 Відповісти
Не виключно, що ти - педофіл. Здайся поліції.
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30.07.2021 09:16 Відповісти
Не викоючено, що ти - кремлівський бот, раз транслюєш фейки Русвесни. Чемодан, вокзал, Расєя.
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30.07.2021 14:19 Відповісти
Не виключно, що ти - педофіл. Здайся поліції.
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31.07.2021 04:06 Відповісти
с ним спорить бесполезно. Там приема нет. Человек просто не понимает, что такое отдаленные последствия, да и больш-во людей не понимают даже, что это такое. На другой ветке оно мне с пеной у рта доказывало, что клин. испытания завершены. А тут уже пишет, что завершены, но не совсем , но это же не важно))

Как говорили великие - какая разница)
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28.07.2021 22:50 Відповісти
Вы, болезный, ещё за своё враньё на той ветке не извинились.
Как с английским и логикой, кстати, всё так же плохо? Расскажете нам, что такое Post-Marketing?
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29.07.2021 10:26 Відповісти
Починаю вчити естонську. Вже трохи знаю: "Кляйне вайзе фідер стаубе"(маленка лялька впала на долівку))
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28.07.2021 19:49 Відповісти
Після вакцінації цією вакциною ще не так на естонсбкій защебечешь, там чіпи з естонською прошивкю. )))
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28.07.2021 20:05 Відповісти
Kleine weiße Friedenstaube - Маленький белый голубь мира (нем).
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28.07.2021 20:24 Відповісти
Схоже мене естонка обдурила, коли ми з нею були в Абхазії ще до війни у 1990му. Естонський і німецький дуже схожі. Попрохав її сказати мені щось естонською. Так само і грузинів, і вірменів, і айзербайджанців просив. В Абхазії було мирно тоді, всі ці нації жили поруч. Це був райський куточок. Раша все зруйнувала
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29.07.2021 14:07 Відповісти
Kleine weiße Friedenstaube - väike valge rahutuvi

Маленка лялька впала на долівку - väike nukk kukkus maha

Німецький і естонскій насправді не схожі, від слова зовсім. Може вона не естонка була зовсім?
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29.07.2021 17:44 Відповісти
Классный самолётик: практически копия Ан-28 с поправкой на время.
Украина могла бы такой техникой затоварить всю Восточную Европу.

Если бы управляли менеджеры, а не смотрящие.
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28.07.2021 21:37 Відповісти
Это АН-28 и есть, винты другие и двигатели вероятно. Просто не все все разрушают и уничтожают.
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29.07.2021 05:52 Відповісти
PZL M28 Skytruck
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29.07.2021 10:00 Відповісти
PZL M28 - модифицированный польский двухмоторный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8 самолёт укороченного взлёта и посадки .
Представляет собой модификацию советского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-28 Ан-28 , выпускавшегося по лицензии на польском авиазаводе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PZL_Mielec&action=edit&redlink=1 PZL Mielec .
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31.07.2021 15:39 Відповісти
всё равно зрада.
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28.07.2021 21:44 Відповісти
"На тебе, боже, что нам негоже"! Ко всем векторным вакцинам есть большие вопросы, ни вауциной от "AstraZeneca", ни "спутником" не советую прививаться /себе дороже будет/ - одного поля ягодки /дешовки для массового ЛОХТОРАТА/!
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29.07.2021 10:18 Відповісти
 
 