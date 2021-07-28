Эстония передала Украине 52,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca. ФОТО
Сегодня около 15 часов на военном аэродроме вблизи Борисполя совершил посадку самолет Министерства обороны Эстонии, на борту которого представители Министерства социальных дел и Департамента здравоохранения Эстонии привезли в Украину более 52 000 доз вакцины производства AstraZeneca. Всего, по решению эстонского правительства, Украине будет передано 200 тыс. доз вакцины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
По словам представительницы эстонской делегации Ирины Филипповой, препарат доставлен в нашу страну с соблюдением всех необходимых температурных условий, за чем тщательно следили во время полета.
"Передача вакцины Украине - это шаг, который поможет предотвратить кризис в системе здравоохранения и распространению пандемии в Украине, а также позволит сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов. 52 800 доз препарата, которые Эстония передала сегодня, направят преимущественно для прививки украинских резервистов, что позволит сохранить обороноспособность Украины в борьбе со страной-агрессором, - подчеркнула Филиппова.
Следующие партии из 200 тыс. доз вакцины, обещанных Украине, будут переданы в рамках механизма COVAX - инициативы мировой солидарности по обеспечению глобального доступа к вакцинам от COVID-19. Их изготовят в соответствии с графиком производства доз для Эстонии в течение этого года.
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але точку зору винахідника мРНК-технології, яка використовується в усіх вакцинах від ковіду, ігнорувати не варто
завжди турбувалася про своїх громадян,що доречі зовсім по іншому ті хто розпускають всілякі чутки їх Спутнік гівно повне і їм завжди плювати на людей вони всі хто при владі і грошах файзером або астрозенкой вкололись а нарід шмурдяком.
А Ви знаєте, скільки в Англії, та й по усьому світу вийшло людей на протести 24 липня? У тому числі проти ковідних паспортів.
"користь від вакцини переважають ризики"
Ви в це просто вірите чи це доведено наукою?
А вам заплатили за критику вакцин?
Навіщо на цьому сайті під кожною новиною про вакцини одразу з'являється 20-30 коментарів про те,що ні в якому разі не можна робити вакцінацію і всі, хто зробили, неминуче помруть?
Вам всім за це платять?
От я не розумію: ну не хочешь робити щеплення - сиди собі мовчки й не роби, для чого ці фейки під кожною новиною вкидати? Чомусь ті, хто зробив щеплення не пишуть по 20-30 коментарів про те, що всі нещепленні помруть. Це, до речі, про адекватність.
astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722 Жодна вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, зокрема на безпечність.
Це фейк?
Якщо ви почитаєте, що конкретно написано, за вашими ж посиланнями, то стане зрозуміло, в чому полягає така маніпуляція.
Наприклад, ваше посилання на вакцину Ad26.COV2.S (Джонсон). Там э аж 28 пунктів дослідження (цілі), які мають якісь часові рамки. Наприклад, перший з пунктів (ціль): перевірити число учасників дослідження з серонегативним статусом від 15 днів (перша частина) до 2 років і 1 місяця (2 частина). Ясно, що 2 роки ще не пройшло, і ця ціль не досягнута, а дослідження триває. Але це дослідження (число людей з серонегативним статусом) ну ніяк не впливає на вживання цієї вакцини прямо зараз, це тільки покаже, наскільки її ефективність зміниться з часом (через 2 роки і один місяць). Тому ця ціль ще не досягнута, а дослідження не закрито. І більшість з цих пунктів дослідження в третій фазі пов'язані сама з вивченням зміни еффективності вакцин у часі, а не на безпеці, яка була у першій-другій фазі.
На відміну від вас.
Тож хто тут відробляє серебренники чи просто ідіот - зрозуміло і так.
Звичайно, зрозуміло. Це ти.
Надо быть астрономом по образованию, чтобы знать, что Луна ближе к Земле, чем Солнце? Нет, ты берешь и пользуешься данными, вычисленными астрономами.
Так что прекращай так примитивно манипулировать.
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Это слухи? Это официальные данные.
Кому ж вірити???
Яка, до речі, не є "винахідником" мРНК технології, а всього лише написала статтю (в співавторстві з іншими), з якої почалась її розробка.
І ця людина, до того ж, вже багато років не працює професіонально в цій сфері і, тим більше, з SARS-CoV-2.
Добре, не подобаються мРНК вакцини - так їх всього дві, вакцинуйтесь іншими. Але ж вам, як я розумію, все одно.
Головне - що там на "русвесне" дуже активно цитують його висловлювання, до того ж в дуже поганому перекладі і з власними "висновками".
Про "цитотоксичність спайк-протеїнів" давно спростовано, можу навіть дати посилання, якщо вам це дійсно цікаво (на англійській), але ж, напевно, ні.
І що можуть знати "тисячі" про те, до чого вони не стосуються за своєю спеціалізацією?
Якщо вам не подобаються мРНК вакцини (про які він розказував) - так їх всього дві, вакцинуйтесь іншими. Але ж вам, як я розумію, все одно.
До речі, не виключено, що цю людину купила російська пропаганда, щоб "очернити" мРНК вакцини (конкуренти Спутніка), так як його висловлювання найбільше цитуються на російських сайтах типу "Русвесна", "РИА Новости" та подібних (самі погугліть).
За свій науковий авторитет він може не переживати, так як давно не працює в науці. А його персональні висловлювання на YouTube навряд чи можна вважати науково обгрунтованою науковою працею.
Как говорили великие - какая разница)
Как с английским и логикой, кстати, всё так же плохо? Расскажете нам, что такое Post-Marketing?
Маленка лялька впала на долівку - väike nukk kukkus maha
Німецький і естонскій насправді не схожі, від слова зовсім. Може вона не естонка була зовсім?
Украина могла бы такой техникой затоварить всю Восточную Европу.
Если бы управляли менеджеры, а не смотрящие.
Представляет собой модификацию советского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-28 Ан-28 , выпускавшегося по лицензии на польском авиазаводе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PZL_Mielec&action=edit&redlink=1 PZL Mielec .