Эстония передала Украине 52,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca. ФОТО

Сегодня около 15 часов на военном аэродроме вблизи Борисполя совершил посадку самолет Министерства обороны Эстонии, на борту которого представители Министерства социальных дел и Департамента здравоохранения Эстонии привезли в Украину более 52 000 доз вакцины производства AstraZeneca. Всего, по решению эстонского правительства, Украине будет передано 200 тыс. доз вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

По словам представительницы эстонской делегации Ирины Филипповой, препарат доставлен в нашу страну с соблюдением всех необходимых температурных условий, за чем тщательно следили во время полета.

"Передача вакцины Украине - это шаг, который поможет предотвратить кризис в системе здравоохранения и распространению пандемии в Украине, а также позволит сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов. 52 800 доз препарата, которые Эстония передала сегодня, направят преимущественно для прививки украинских резервистов, что позволит сохранить обороноспособность Украины в борьбе со страной-агрессором, - подчеркнула Филиппова.

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Следующие партии из 200 тыс. доз вакцины, обещанных Украине, будут переданы в рамках механизма COVAX - инициативы мировой солидарности по обеспечению глобального доступа к вакцинам от COVID-19. Их изготовят в соответствии с графиком производства доз для Эстонии в течение этого года.

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