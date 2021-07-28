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Новини
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Тіхановська розповіла про зустріч із Байденом

Тіхановська розповіла про зустріч із Байденом

Президент США Джо Байден провів зустріч з колишньою кандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тіхановською.

Про це розповіла Тіхановська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".

"Разом ми провели не багато часу, близько 15 хвилин, але це була дуже тепла зустріч. Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що в Білорусі боротьба не геополітична - це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня. Я їду з Білого дому з упевненістю, що США буде з білорусами - і зараз, і потім", - розповіла Тіхановська.

Екскандидатка у президенти Білорусі зараз у США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами. 19 липня Тіхановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шоллем.

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Світлана Тіхановська виступає за те, щоб США зіграли роль посередника в можливих переговорах між владою в Мінську та опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке зазнає репресій з боку режиму Лукашенка.

Автор: 

Байден Джо (2893) Білорусь (7987) США (23607) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
писюнист закинулся и заплакал....
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28.07.2021 21:05 Відповісти
+7
Вот вам, зебилы, и Юрьев день.
С какой-то беларусской то ли президентшей, то ли домохозяйкой, Байден встречается, а вашего легитимного типа *********** вертел на монументе Вашингтона. Да-да, и вас тоже.
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28.07.2021 21:17 Відповісти
+3
кто про что, а кацапи про пісюни.
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28.07.2021 21:09 Відповісти
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28.07.2021 21:02 Відповісти
да быть того не может, чтобы её встретил раньше нашего артиста...
фотошоп, как пить дать...
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28.07.2021 21:30 Відповісти
Так.Гадаю, тихановській було прикольно чути, як няньки дєдушкі Жо - кобила гаріс та нуландша were making sense of his sensless drool.
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29.07.2021 06:45 Відповісти
Ющенко тоже вроде встречался с бабкой Параской, не?
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28.07.2021 21:03 Відповісти
Витя встречался с апущеным путиным и говорят заехал в рыло пукину .
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28.07.2021 21:08 Відповісти
Куда ни глянь-сплошь исполины духа встречаются с гигантами мысли. Аж дух захватывает.
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28.07.2021 21:11 Відповісти
Ванюша там всё серьёзно
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28.07.2021 21:19 Відповісти
Ваньки-в раисе))а вообще это не встреча, это смех да и только.
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28.07.2021 21:34 Відповісти
Та куди вже серйозніше - деменція прогресує семимильними кроками. Що не день - то нові бздури, які мас-мідії глобалістів вперто намагаються не помічати.
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29.07.2021 06:47 Відповісти
ну, так в рыло ж. а не под-дых
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28.07.2021 21:24 Відповісти
а вовка, када встречалси, - что сделал?
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29.07.2021 02:11 Відповісти
Неуважаемая, "тыкайте" своим сектантам, а мне хамства и в реальности хватает.
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28.07.2021 21:37 Відповісти
Гуляйте в спам, с хамьём у меня разговор короткий.
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28.07.2021 22:06 Відповісти
писюнист закинулся и заплакал....
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28.07.2021 21:05 Відповісти
кто про что, а кацапи про пісюни.
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28.07.2021 21:09 Відповісти
а ты, видимо, благодарный зритель первого ряда говноквартала))
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28.07.2021 21:13 Відповісти
точно, ще вони про дупу та її продукти. Як передбачувано. Випий вже омивача та під забор спати лягай.
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28.07.2021 22:02 Відповісти
Пукин ещё и слёсы пуцскал когда сасал.
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28.07.2021 21:09 Відповісти
Маріонеткою куйла виявився жо бідон, а винуватий чомусь пісюаніст.
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29.07.2021 06:48 Відповісти
Вот вам, зебилы, и Юрьев день.
С какой-то беларусской то ли президентшей, то ли домохозяйкой, Байден встречается, а вашего легитимного типа *********** вертел на монументе Вашингтона. Да-да, и вас тоже.
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28.07.2021 21:17 Відповісти
Ваня,там сибирь китайцы отжали,ачко разверни
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28.07.2021 21:21 Відповісти
А вот и подоляцкие боты подтянулись!
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28.07.2021 21:29 Відповісти
Та этих московитов улусов сразу видно
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28.07.2021 21:31 Відповісти
Та не говори, они все номерные, https://censor.net/ru/user/320765 например!
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28.07.2021 21:32 Відповісти
да ты коми-удмуртъ как минимум.
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28.07.2021 21:23 Відповісти
А какая разница вертел ли он их или нет?
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28.07.2021 22:53 Відповісти
С избранным призидентом Светланой Тихановской,. кловун зебоба хай пачакае да 30 жнiуня, не дорос ещё поцык и экзамены сдал на НЕУД!
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31.07.2021 23:11 Відповісти
И подарил Бидон серебряный портсигар, и прослезился.
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28.07.2021 21:22 Відповісти
Вчера переводчик путинско - байденовской встречи расказал ,Жчто путин атсасал у Байдена на тайной встрече. Это секретная информмация ,но все поняли что путин ******* .
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28.07.2021 21:34 Відповісти
кто бы сомневался что ***** настоящий рюзькэ чилавэк, а значит анальный питорас.
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28.07.2021 21:37 Відповісти
Навіть з цим порожнім місцем вже зустрівся Байден. І за кого ж він має тоді бубочку?
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28.07.2021 21:37 Відповісти
вот и славненько.
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28.07.2021 21:51 Відповісти
Эта дама хоть английский знает. А Вован болван быдет через переводчик а хрипеть если конечно ещё будет встреча
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28.07.2021 22:45 Відповісти
Знання англіійської мало допомогло їй зрозуміти беззв'язне белькотіння біоробота. Тлумачами виступали нуландша й гаріс.
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29.07.2021 06:56 Відповісти
Так кухарка незручних питань про ПП2 не задаватиме, можна з нею і зустрічатися
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28.07.2021 22:53 Відповісти
І чому Білорусь ще не в НАТО теж, мабуть, не запитувала...
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28.07.2021 23:09 Відповісти
15 минут ? о погоде успели поговорить . полеты восстановите олухи . сделали из Беларуси внутреннюю область расейской ********* .
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29.07.2021 02:31 Відповісти
и я о том же, слили ***** белорусов, как сейчас сливают украинцев /лишь бы крысу "не загонять в угол"/! Балтийский страны отдали под окупацию совку ах на ПОЛВЕКА /если бы совок не исдох, то до сих пор там были бы/!
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29.07.2021 10:44 Відповісти
А Байден рассказал о встрече с Тихановской ?
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29.07.2021 18:38 Відповісти
Завидуйте молча, можете рвать хаер на дупах, но С.Т. встретиласть с анкл Джо по его просьбе, а зебоба, по желанию президента США будет курить и нюхать до 30 августа, бо оно никто и звать его никак, кловун из шапито 95.
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31.07.2021 23:18 Відповісти
 
 