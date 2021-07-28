Тіхановська розповіла про зустріч із Байденом

Президент США Джо Байден провів зустріч з колишньою кандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тіхановською.

Про це розповіла Тіхановська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".

"Разом ми провели не багато часу, близько 15 хвилин, але це була дуже тепла зустріч. Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що в Білорусі боротьба не геополітична - це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня. Я їду з Білого дому з упевненістю, що США буде з білорусами - і зараз, і потім", - розповіла Тіхановська.

Екскандидатка у президенти Білорусі зараз у США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами. 19 липня Тіхановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шоллем.

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Світлана Тіхановська виступає за те, щоб США зіграли роль посередника в можливих переговорах між владою в Мінську та опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке зазнає репресій з боку режиму Лукашенка.