Тихановская рассказала о встрече с Байденом
Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Об этом рассказал Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".
"Вместе мы провели немного времени, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая – это наша борьба против насилия, против беззакония. Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что США будет с белорусами – и сейчас, и потом", – рассказала Тихановская.
Экс-кандидат в президенты Беларуси сейчас в США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. 19 июля Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.
Светлана Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.
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фотошоп, как пить дать...
С какой-то беларусской то ли президентшей, то ли домохозяйкой, Байден встречается, а вашего легитимного типа *********** вертел на монументе Вашингтона. Да-да, и вас тоже.