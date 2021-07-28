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Тихановская рассказала о встрече с Байденом

Тихановская рассказала о встрече с Байденом

Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом рассказал Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".

"Вместе мы провели немного времени, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая – это наша борьба против насилия, против беззакония. Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что США будет с белорусами – и сейчас, и потом", – рассказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Беларуси сейчас в США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. 19 июля Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Читайте: Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

Светлана Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.

Автор: 

Байден Джо (2795) Беларусь (7937) США (27325) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
писюнист закинулся и заплакал....
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28.07.2021 21:05 Ответить
+7
Вот вам, зебилы, и Юрьев день.
С какой-то беларусской то ли президентшей, то ли домохозяйкой, Байден встречается, а вашего легитимного типа *********** вертел на монументе Вашингтона. Да-да, и вас тоже.
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28.07.2021 21:17 Ответить
+3
кто про что, а кацапи про пісюни.
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28.07.2021 21:09 Ответить
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28.07.2021 21:02 Ответить
да быть того не может, чтобы её встретил раньше нашего артиста...
фотошоп, как пить дать...
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28.07.2021 21:30 Ответить
Так.Гадаю, тихановській було прикольно чути, як няньки дєдушкі Жо - кобила гаріс та нуландша were making sense of his sensless drool.
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29.07.2021 06:45 Ответить
Ющенко тоже вроде встречался с бабкой Параской, не?
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28.07.2021 21:03 Ответить
Витя встречался с апущеным путиным и говорят заехал в рыло пукину .
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28.07.2021 21:08 Ответить
Куда ни глянь-сплошь исполины духа встречаются с гигантами мысли. Аж дух захватывает.
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28.07.2021 21:11 Ответить
Ванюша там всё серьёзно
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28.07.2021 21:19 Ответить
Ваньки-в раисе))а вообще это не встреча, это смех да и только.
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28.07.2021 21:34 Ответить
Та куди вже серйозніше - деменція прогресує семимильними кроками. Що не день - то нові бздури, які мас-мідії глобалістів вперто намагаються не помічати.
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29.07.2021 06:47 Ответить
ну, так в рыло ж. а не под-дых
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28.07.2021 21:24 Ответить
а вовка, када встречалси, - что сделал?
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29.07.2021 02:11 Ответить
Неуважаемая, "тыкайте" своим сектантам, а мне хамства и в реальности хватает.
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28.07.2021 21:37 Ответить
Гуляйте в спам, с хамьём у меня разговор короткий.
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28.07.2021 22:06 Ответить
писюнист закинулся и заплакал....
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28.07.2021 21:05 Ответить
кто про что, а кацапи про пісюни.
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28.07.2021 21:09 Ответить
а ты, видимо, благодарный зритель первого ряда говноквартала))
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28.07.2021 21:13 Ответить
точно, ще вони про дупу та її продукти. Як передбачувано. Випий вже омивача та під забор спати лягай.
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28.07.2021 22:02 Ответить
Пукин ещё и слёсы пуцскал когда сасал.
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28.07.2021 21:09 Ответить
Маріонеткою куйла виявився жо бідон, а винуватий чомусь пісюаніст.
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29.07.2021 06:48 Ответить
Вот вам, зебилы, и Юрьев день.
С какой-то беларусской то ли президентшей, то ли домохозяйкой, Байден встречается, а вашего легитимного типа *********** вертел на монументе Вашингтона. Да-да, и вас тоже.
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28.07.2021 21:17 Ответить
Ваня,там сибирь китайцы отжали,ачко разверни
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28.07.2021 21:21 Ответить
А вот и подоляцкие боты подтянулись!
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28.07.2021 21:29 Ответить
Та этих московитов улусов сразу видно
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28.07.2021 21:31 Ответить
Та не говори, они все номерные, https://censor.net/ru/user/320765 например!
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28.07.2021 21:32 Ответить
да ты коми-удмуртъ как минимум.
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28.07.2021 21:23 Ответить
А какая разница вертел ли он их или нет?
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28.07.2021 22:53 Ответить
С избранным призидентом Светланой Тихановской,. кловун зебоба хай пачакае да 30 жнiуня, не дорос ещё поцык и экзамены сдал на НЕУД!
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31.07.2021 23:11 Ответить
И подарил Бидон серебряный портсигар, и прослезился.
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28.07.2021 21:22 Ответить
Вчера переводчик путинско - байденовской встречи расказал ,Жчто путин атсасал у Байдена на тайной встрече. Это секретная информмация ,но все поняли что путин ******* .
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28.07.2021 21:34 Ответить
кто бы сомневался что ***** настоящий рюзькэ чилавэк, а значит анальный питорас.
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28.07.2021 21:37 Ответить
Навіть з цим порожнім місцем вже зустрівся Байден. І за кого ж він має тоді бубочку?
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28.07.2021 21:37 Ответить
вот и славненько.
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28.07.2021 21:51 Ответить
Эта дама хоть английский знает. А Вован болван быдет через переводчик а хрипеть если конечно ещё будет встреча
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28.07.2021 22:45 Ответить
Знання англіійської мало допомогло їй зрозуміти беззв'язне белькотіння біоробота. Тлумачами виступали нуландша й гаріс.
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29.07.2021 06:56 Ответить
Так кухарка незручних питань про ПП2 не задаватиме, можна з нею і зустрічатися
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28.07.2021 22:53 Ответить
І чому Білорусь ще не в НАТО теж, мабуть, не запитувала...
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28.07.2021 23:09 Ответить
15 минут ? о погоде успели поговорить . полеты восстановите олухи . сделали из Беларуси внутреннюю область расейской ********* .
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29.07.2021 02:31 Ответить
и я о том же, слили ***** белорусов, как сейчас сливают украинцев /лишь бы крысу "не загонять в угол"/! Балтийский страны отдали под окупацию совку ах на ПОЛВЕКА /если бы совок не исдох, то до сих пор там были бы/!
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29.07.2021 10:44 Ответить
А Байден рассказал о встрече с Тихановской ?
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29.07.2021 18:38 Ответить
Завидуйте молча, можете рвать хаер на дупах, но С.Т. встретиласть с анкл Джо по его просьбе, а зебоба, по желанию президента США будет курить и нюхать до 30 августа, бо оно никто и звать его никак, кловун из шапито 95.
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31.07.2021 23:18 Ответить
 
 