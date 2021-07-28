Тихановская рассказала о встрече с Байденом

Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом рассказал Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".

"Вместе мы провели немного времени, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая – это наша борьба против насилия, против беззакония. Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что США будет с белорусами – и сейчас, и потом", – рассказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Беларуси сейчас в США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. 19 июля Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Читайте: Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

Светлана Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.