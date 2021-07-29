Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади через недотримання антидопінгових правил

Українські легкоатлети - Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів) не виступлять на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Річ у тому, що організація Athletics Integrity Unit (AIU), яка бореться з допінгом у легкій атлетиці, побачила порушення правил з боку українських спортсменів.

Причиною недопуску до змагань стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тести поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Гаврилюк, Коваленко та Пироженко-Чорномаз не надали достатньої кількості допінг-проб. Через це їм заборонили виступити на Іграх у Токіо.

Пироженко-Чорномаз була запасною легкоатлеткою у збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.

Раніше від Олімпіади-2020 буцімто через допінг була відсторонена українська тріатлоністка. Згодом з'явилася версія, що її позитивна допінг-проба може бути пов'язана не з забороненими препаратами, а з щепленням від коронавірусу

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Нагадаємо, Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах. На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України виборов плавець Михайло Романчук.