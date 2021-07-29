УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Олімпіада-2020
7 054 15

Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади через недотримання антидопінгових правил

Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади через недотримання антидопінгових правил

Українські легкоатлети - Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів) не виступлять на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Річ у тому, що організація Athletics Integrity Unit (AIU), яка бореться з допінгом у легкій атлетиці, побачила порушення правил з боку українських спортсменів.

Причиною недопуску до змагань стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тести поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Гаврилюк, Коваленко та Пироженко-Чорномаз не надали достатньої кількості допінг-проб. Через це їм заборонили виступити на Іграх у Токіо.

Пироженко-Чорномаз була запасною легкоатлеткою у збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.

Раніше від Олімпіади-2020 буцімто через допінг була відсторонена українська тріатлоністка. Згодом з'явилася версія, що її позитивна допінг-проба може бути пов'язана не з забороненими препаратами, а з щепленням від коронавірусу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити"

Нагадаємо, Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах. На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України виборов плавець Михайло Романчук.

Олімпіада (688) Токіо (61) допінг-контроль (242)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А наши взяли ЗОЛОТО! в 3Х3, и конечно же золота желаем и Украине!
показати весь коментар
29.07.2021 10:10 Відповісти
+3
Им чо друзья мышы браты мельдонию в жменю отсыпали?
показати весь коментар
29.07.2021 10:02 Відповісти
+2
Это просто какой то...позор...?
показати весь коментар
29.07.2021 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Им чо друзья мышы браты мельдонию в жменю отсыпали?
показати весь коментар
29.07.2021 10:02 Відповісти
Та ні, наче просто правил не вивчали.
показати весь коментар
29.07.2021 10:04 Відповісти
Здесь скорее бюрократия.
Какой-то чинуша придумал сложные правила.
Эти трое их полностью не выполнили. Там же сложная последовательность действий с конкретными сроками и кучей тестов+бумажек. Где-то банальная ошибка в сроках/бумажках и всё.
показати весь коментар
29.07.2021 10:18 Відповісти
Может быть, участников в последний момент поменяли - и не учли это тесты.
показати весь коментар
29.07.2021 12:17 Відповісти
Это просто какой то...позор...?
показати весь коментар
29.07.2021 10:05 Відповісти
Со спортсмена какой спрос? Что дают, то и ешь. Другое дело, что те, кто дают, мозгами ничем не отличаются от таких же в Кацапии. Как и наше СБУ, которое по Молдавии за Чаусом на видеокамеру гонялось, всему миру на потеху.
показати весь коментар
29.07.2021 10:08 Відповісти
А наши взяли ЗОЛОТО! в 3Х3, и конечно же золота желаем и Украине!
показати весь коментар
29.07.2021 10:10 Відповісти
что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса..... - цитата

удивительно...так может быть??? какой допинг могла содержать вакцина???
показати весь коментар
29.07.2021 10:18 Відповісти
У нас таксама 3-х спартсменаў з гэтай прычыны адхілілі ад Алімпіяды.
Ніколі не паверу, что спарсмены ня ведалі правілаў, якія яны абавязаны выканаць для дазволу іх выступлення на Алімпіядзе.
показати весь коментар
29.07.2021 10:30 Відповісти
или Вы.
показати весь коментар
29.07.2021 12:18 Відповісти
Хорошо, что их спалили ДО олимпиады, иначе был бы действительно позор. А так можно лепить любые отмазки от "правил" до вакцины
показати весь коментар
29.07.2021 11:22 Відповісти
С интересом прочитал: "Впоследствии появилась версия, что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса". Эту протихосподи "версию" высказал накануне муж Елистратовой. Хотя днем раньше уже всем стало известно (а спецы сразу знали), что у нее нашли эритропоэтин.
Кстати, в самой сей "новости" ни слова про эритропоэтин. Кого Вы там на цензор набираете? Школоту несдавшую ЗНО? Или мажоровых деток?
показати весь коментар
29.07.2021 13:45 Відповісти
а это все, - какая разница.)))
показати весь коментар
29.07.2021 14:01 Відповісти
 
 