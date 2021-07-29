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Новости Олимпиада-2020
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Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады из-за несоблюдения антидопинговых правил

Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады из-за несоблюдения антидопинговых правил

Украинские легкоатлеты - Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) не выступят на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Дело в том, что организация Athletics Integrity Unit (AIU), которая борется с допингом в легкой атлетике, увидела нарушение правил со стороны украинских спортсменов.

Причиной недопуска к соревнованиям стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Гаврилюк, Коваленко и Пироженко-Черномаз не предоставили достаточного количества допинг-проб. Из-за этого им запретили выступить на Играх в Токио.

Пироженко-Черномаз была запасной легкоатлеткой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.

Ранее от Олимпиады-2020 якобы из-за допинга была отстранена украинская триатлонистка. Впоследствии появилась версия, что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса.

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Напомним, на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.

Олимпиада (1137) Токио (63) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+4
А наши взяли ЗОЛОТО! в 3Х3, и конечно же золота желаем и Украине!
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29.07.2021 10:10 Ответить
+3
Им чо друзья мышы браты мельдонию в жменю отсыпали?
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29.07.2021 10:02 Ответить
+2
Это просто какой то...позор...?
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29.07.2021 10:05 Ответить
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Им чо друзья мышы браты мельдонию в жменю отсыпали?
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29.07.2021 10:02 Ответить
Та ні, наче просто правил не вивчали.
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29.07.2021 10:04 Ответить
Здесь скорее бюрократия.
Какой-то чинуша придумал сложные правила.
Эти трое их полностью не выполнили. Там же сложная последовательность действий с конкретными сроками и кучей тестов+бумажек. Где-то банальная ошибка в сроках/бумажках и всё.
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29.07.2021 10:18 Ответить
Может быть, участников в последний момент поменяли - и не учли это тесты.
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29.07.2021 12:17 Ответить
Это просто какой то...позор...?
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29.07.2021 10:05 Ответить
Со спортсмена какой спрос? Что дают, то и ешь. Другое дело, что те, кто дают, мозгами ничем не отличаются от таких же в Кацапии. Как и наше СБУ, которое по Молдавии за Чаусом на видеокамеру гонялось, всему миру на потеху.
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29.07.2021 10:08 Ответить
А наши взяли ЗОЛОТО! в 3Х3, и конечно же золота желаем и Украине!
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29.07.2021 10:10 Ответить
что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса..... - цитата

удивительно...так может быть??? какой допинг могла содержать вакцина???
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29.07.2021 10:18 Ответить
У нас таксама 3-х спартсменаў з гэтай прычыны адхілілі ад Алімпіяды.
Ніколі не паверу, что спарсмены ня ведалі правілаў, якія яны абавязаны выканаць для дазволу іх выступлення на Алімпіядзе.
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29.07.2021 10:30 Ответить
или Вы.
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29.07.2021 12:18 Ответить
Хорошо, что их спалили ДО олимпиады, иначе был бы действительно позор. А так можно лепить любые отмазки от "правил" до вакцины
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29.07.2021 11:22 Ответить
С интересом прочитал: "Впоследствии появилась версия, что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса". Эту протихосподи "версию" высказал накануне муж Елистратовой. Хотя днем раньше уже всем стало известно (а спецы сразу знали), что у нее нашли эритропоэтин.
Кстати, в самой сей "новости" ни слова про эритропоэтин. Кого Вы там на цензор набираете? Школоту несдавшую ЗНО? Или мажоровых деток?
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29.07.2021 13:45 Ответить
а это все, - какая разница.)))
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29.07.2021 14:01 Ответить
 
 