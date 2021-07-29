Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады из-за несоблюдения антидопинговых правил

Украинские легкоатлеты - Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) не выступят на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Дело в том, что организация Athletics Integrity Unit (AIU), которая борется с допингом в легкой атлетике, увидела нарушение правил со стороны украинских спортсменов.

Причиной недопуска к соревнованиям стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Гаврилюк, Коваленко и Пироженко-Черномаз не предоставили достаточного количества допинг-проб. Из-за этого им запретили выступить на Играх в Токио.

Пироженко-Черномаз была запасной легкоатлеткой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.

Ранее от Олимпиады-2020 якобы из-за допинга была отстранена украинская триатлонистка. Впоследствии появилась версия, что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса.

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Напомним, на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.