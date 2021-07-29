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Ефективність Pfizer після вакцинації знижується на 6% кожні 2 місяці, - дослідження

Ефективність Pfizer після вакцинації знижується на 6% кожні 2 місяці, - дослідження

Через пів року після щеплення ефективність вакцини Pfizer знижується з 96% до 84%. Але навіть при цьому препарат на 97% захищає від ускладнень COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного на замовлення компанії-виробника препарату, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Під час дослідження з’ясувалося, що найбільш ефективною вакцина Pfizer є протягом перших двох місяців після введення другої дози – понад 96%.

Поступово ефективність вакцини знижується. Зафіксовано, що кожні два місяці рівень ефективності знижується приблизно на 6%. Через шість місяців препарат все ще ефективний на 83,7%.

Якщо темпи зниження рівня ефективності будуть зберігатися такими й надалі, то вона може впасти нижче 50% упродовж 18 місяців. Отже, людям може знадобитися ревакцинація.

Зазначається, що вчені продовжать спостерігати за учасниками дослідження протягом двох років. Вони хочуть з’ясувати, коли препарат перестане діяти.

Учасниками цього дослідження стали понад 44 тисячі учасників з Південної та Північної Америк, а також Європи. Організаторами цього дослідження є самі компанії-виробники препарату. Наголошується, що це випробування не досліджує ефективність вакцини щодо штаму Delta, який активно поширюється світі.

Також читайте: Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження

вакцина (4419) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+10
Медкорпорации нашли себе вечную кормушку.....
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29.07.2021 17:21 Відповісти
+8
Постепенно эффективность вакцины снижается. Зафиксировано, что каждые два месяца уровень эффективности снижается примерно на 6%. Через шесть месяцев препарат все еще эффективен на 83,7%.

Ну, то есть изначально он был эффективен на 83.7 + (6х3) = 101.7%.
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29.07.2021 17:17 Відповісти
+6
Стесняюсь спросить, а в чом заключается эффективность вакцЫны? А то в статье ничего конкретно не написано, а только слово эффективность
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29.07.2021 17:05 Відповісти
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Ревакцинация должна быть платной...что бы коронобесы все прочувствовали по полной...😀
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29.07.2021 17:05 Відповісти
Эффективность вакцЫны такая эффективная, что просто эффектнись
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29.07.2021 17:06 Відповісти
То есть если ты сломишь ногу и тебя в больнице вылечат - то теперь ты не сможешь сломать эту ногу до конца жизни не при каких обстоятельвах?
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29.07.2021 18:17 Відповісти
Они уже заплатили своим здоровьем и свободой.
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29.07.2021 17:18 Відповісти
А 52 тысячи украинцев заплатили жизнями...
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29.07.2021 17:30 Відповісти
По официальной статистике, в Украине:

цереброваскулярные заболевания являются причиной смертности № 2 (100 000-110 000 смертей, около 14% всех умерших);
30-40% больных инсультом умирают в течение первых 30 дней и до 50% - в течение года с начала заболевания;
20-40% выживших больных становятся зависимыми от посторонней помощи (12,5% первичной инвалидности) и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.
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29.07.2021 17:36 Відповісти
Вы предлагаете вакцину от этих заболеваний?
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29.07.2021 17:42 Відповісти
Я предлагаю тратить деньги на профилактику и лечение этих заболеваний...а не на вакцины от типа болезни которую 80 процентов заболевших переносят как ОРВИ...

А еще есть онкология...не меньшая проблема..
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29.07.2021 17:45 Відповісти
А что, на онкологию уменьшили финансирование?
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29.07.2021 17:52 Відповісти
А оно достаточное по твоему?? Онкология это не говновирус...если заболел то умреш с вероятностью в 100 процентов..
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29.07.2021 17:54 Відповісти
Все мы умрем с вероятностью 100%.
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29.07.2021 17:55 Відповісти
Совершено верно...тогда почему вокруг этого сраного вируса такая истерия???
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29.07.2021 17:58 Відповісти
Потому что это заразное заболевание. И лечение госпитализированных окуенных денег стоит и перегружает медсистему, отрывая деньги и от онкологии.
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29.07.2021 18:00 Відповісти
Ну да, а по-вашему, надо ускорить рост населения Земли?
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%BA-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82-10-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2/a-40610125 Население Земли к 2050 году достигнет 10 миллиардов Количество жителей Земли увеличится к 2050 году на треть. А население Африки даже удвоится. Таков прогноз французского демографического института.

Кормить их всех чем будете? Ну и чем выше плотность населения, тем легче распространяться вирусам.
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29.07.2021 21:50 Відповісти
Я понимаю, что подобные тебе антиваксы очень не дружат с логикой. Но все же попробую - какое отношение имеет финансирование онкологии к вакцинам? Деньги на вакцины не забрали с онкологии. Более того. на вакцины пошли совсем маленькие деньги. На великом крадивництве в сотни раз больше крадут, и тут у тебя нет вопросов.
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29.07.2021 18:21 Відповісти
Типично идиотское приведение цифр. А что, из приведенного выше что то заразно и может быть предоотвращено простой вакциной ?
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29.07.2021 18:19 Відповісти
Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от дельты колю!

IQ стало выше- под 75,
Здоровье - что крышу стремится сорвать
Столет проживуя , поспорить готов-
Стальное здоровье у всех дураков!...
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29.07.2021 19:22 Відповісти
Скорее сделайте укол, а то нам что то не вприкол
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29.07.2021 20:19 Відповісти
Стесняюсь спросить, а в чом заключается эффективность вакцЫны? А то в статье ничего конкретно не написано, а только слово эффективность
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29.07.2021 17:05 Відповісти
Как в чем заключается? В процентах.
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29.07.2021 17:11 Відповісти
испытание не исследует эффективность вакцины по штамма Delta, который активно распространяется мире, через 18 місяців ті відсотки до одного місця.
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29.07.2021 17:13 Відповісти
Думаю, что по штамму Дельта эффективность 94,6 дельта-процентов.
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29.07.2021 17:27 Відповісти
Как в чем заключается? В процентах.

Во всемирном лохотроне, как по мне...
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29.07.2021 19:23 Відповісти
Цікаво, де Лещенко, він же Поєдатель зябликов та інші ...
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29.07.2021 17:09 Відповісти
Его Пацюк загрыз.
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29.07.2021 17:32 Відповісти
Змінив нік.
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29.07.2021 17:42 Відповісти
Постепенно эффективность вакцины снижается. Зафиксировано, что каждые два месяца уровень эффективности снижается примерно на 6%. Через шесть месяцев препарат все еще эффективен на 83,7%.

Ну, то есть изначально он был эффективен на 83.7 + (6х3) = 101.7%.
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29.07.2021 17:17 Відповісти
Медкорпорации нашли себе вечную кормушку.....
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29.07.2021 17:21 Відповісти
ахаха!
вакцина прям супер! но не работает ))
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29.07.2021 17:32 Відповісти
Я конечно понимаю, что хочется написать свою мысль вопреки написанному, но постарайся все же почитать что там написано. А там написано. что как раз работает. И работает до 18 месяцев.
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29.07.2021 18:16 Відповісти
работает - но не очень ))
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30.07.2021 00:19 Відповісти
Ізраїль подає інші дані. Значно нижчі.
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29.07.2021 17:41 Відповісти
"Наголошується, що це випробування не досліджує ефективність вакцини щодо штаму Delta, який активно поширюється світі.Джерело: https://censor.net/ua/n3279834"
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29.07.2021 17:46 Відповісти
https://www.jpost.com/health-science/covid-some-jabbed-people-have-7-time-less-antibodies-than-others-study-675206

COVID: Some jabbed people have 7 times less antibodies than others - study

"Чемпіони" повертають аусвайс:
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-health-experts-agree-to-give-third-covid-jab-to-the-elderly-675228

Israelis over 60 to get 3rd COVID jab as green pass returns
New cases top 2,000 for the third day in a row.

Individuals over the age of 60 who are at risk of developing severe coronavirus will now be eligible for receiving an extra jab of the coronavirus vaccine, the Health Ministry decided as the Green Pass program came into effect again.

Тобто після двох укольчиків вони все одно ризикують серйозно захворіти.

https://www.jpost.com/health-science/israels-two-week-window-to-halt-the-4th-covid-19-wave-675199

If Israel does not take the necessary steps to stop the spread of https://www.jpost.com/israel-news/covid-for-the-2nd-day-in-a-row-israel-registers-over-2000-new-cases-675126 COVID-19 , the pandemic could spiral out of control again and put Israel right where it was last September - a step before lockdown, senior health officials told The Jerusalem Post.

А крику скільки було !

Про яку ефективність мова ? Ось розрізняють щодо захисту і щодо розвитку важких симптомів, а то =наізучялі= і не уточнили.
https://www.jpost.com/health-science/israel-risks-200-400-serious-covid-19-patients-within-2-weeks-hebrew-u-675051

Data published by the ministry last week showed that the https://www.jpost.com/tags/pfizer Pfizer coronavirus vaccine remains 91% effective against developing serious cases of the disease. However, its effectiveness at stopping infection declined from 90%-95% to 39%. The vaccine was also found to be 40% effective against symptomatic COVID-19 and 88% effective against hospitalization. In addition, for people vaccinated more than six months ago, the effectiveness of the vaccine at stopping the disease dropped as low as 16%.



https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016

More than half of the current cases and two-thirds of patients in serious condition were fully vaccinated, the Health Ministry reported.

Більше половини теперішніх випадків та 2/3 пацієнтів у важкому стані були повністю щеплені, як повідомило Міністерство Охорони Здоров*я (Ізраїлю).
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29.07.2021 17:52 Відповісти
А шо там слышно за аналогичные цЫфры про Спутник?
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29.07.2021 17:43 Відповісти
Говорят, что Спутник V переплюнул по смертоносности автомат Калашникоа и скоро переплюнет само исчадие ада - самобеглую коляску "жЫгули"...
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29.07.2021 17:49 Відповісти
Говорят, что Спутник V переплюнул по смертоносности автомат Калашникоа

А так же 10 кругов ада Божественной комедии Данте...
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29.07.2021 19:25 Відповісти
Вечный кайф для фарм-компаний которые проплатили и пролоббировали всё это безумие которое происходит. Но есть же куча болванов, которые добровольно готовы колоться и носиь маски, не вникая в суть проблемы. Такое ощущение что это уже никогда не закончится.
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29.07.2021 17:49 Відповісти
Вечный кайф - это тупое стадо, верящее в теорию заговора. Потому что например само человечество - вечный кайф для производителей еды. Вот каждый день человек ест - это же не спроста. Да и вообще человек болеет, это производители лекарств виноваты. Правда как в древности, умирать в 30 лет что то никто не хочет.
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29.07.2021 19:08 Відповісти
Но есть же куча болванов, которые добровольно готовы колоться и носиь маски, не вникая в суть проблемы. Такое ощущение что это уже никогда не закончится.

Люди очень внушаемые- только 12% не подвержены верованиям,не смотря на то, что каждый человек рождается не верующим, не курящим, не пьющим.
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29.07.2021 19:28 Відповісти
Все на уровне слухов и бабок на скамейке перед домом.
Нет исследований и авторитетных подписантов под этими утверждениями.
Так было, есть и будет еще долго.
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29.07.2021 18:59 Відповісти
Мы, с мамой, привились Коронаваком. Даже не знаю насколько она защищает. Здесь читала, что она эффективна на 50 процентов. Может кто-то знает о ней что-то конкретное. Если можно напишите, пожалуйста.
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29.07.2021 19:13 Відповісти
как по мне, все СМИ куплены,деньги правят миром.

А как говорил английский философ Гоббс если та истина , что в треугольнике 180гр. противоречит властным интересам, то она заведомо будет неверной...
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29.07.2021 19:32 Відповісти
странно задавать такие вопросы ПОСЛЕ прививки, вы не находите??
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30.07.2021 00:20 Відповісти
По мне так маска и мытьё рук намного эффективнее чем все эти вакцины от ковидлы вместе взятые
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29.07.2021 20:23 Відповісти
100%! если бы это кто-то соблюдал - был бы толк...Но людям, видите ли, в падло маску носить... Они готовы уколоться любым эксп. г*.....
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30.07.2021 00:21 Відповісти
только икона, лучина, молитва и башкой об пол.
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30.07.2021 06:20 Відповісти
 
 