Эффективность Pfizer после вакцинации снижается на 6% каждые 2 месяца, - исследование
Через полгода после прививки эффективность вакцины Pfizer снижается с 96% до 84%. Но даже при этом препарат на 97% защищает от осложнений COVID-19.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу компании-производителя препарата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
В ходе исследования выяснилось, что наиболее эффективной вакцина Pfizer является в течение первых двух месяцев после введения второй дозы - более 96%.
Постепенно эффективность вакцины снижается. Зафиксировано, что каждые два месяца уровень эффективности снижается примерно на 6%. Через шесть месяцев препарат все еще эффективен на 83,7%.
Если темпы снижения уровня эффективности будут сохраняться, то она может упасть ниже 50% в течение 18 месяцев. Итак, людям может понадобиться ревакцинация.
Отмечается, что ученые продолжат наблюдать за участниками исследования в течение двух лет. Они хотят выяснить, когда препарат перестанет действовать.
Участниками этого исследования стали более 44 000 участников из Южной и Северной Америки, а также Европы. Отмечается, что это испытание не исследует эффективность вакцины по штамма Delta, который активно распространяется мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цереброваскулярные заболевания являются причиной смертности № 2 (100 000-110 000 смертей, около 14% всех умерших);
30-40% больных инсультом умирают в течение первых 30 дней и до 50% - в течение года с начала заболевания;
20-40% выживших больных становятся зависимыми от посторонней помощи (12,5% первичной инвалидности) и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.
А еще есть онкология...не меньшая проблема..
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%BA-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82-10-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2/a-40610125 Население Земли к 2050 году достигнет 10 миллиардов Количество жителей Земли увеличится к 2050 году на треть. А население Африки даже удвоится. Таков прогноз французского демографического института.
Кормить их всех чем будете? Ну и чем выше плотность населения, тем легче распространяться вирусам.
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от дельты колю!
IQ стало выше- под 75,
Здоровье - что крышу стремится сорвать
Столет проживуя , поспорить готов-
Стальное здоровье у всех дураков!...
Во всемирном лохотроне, как по мне...
Ну, то есть изначально он был эффективен на 83.7 + (6х3) = 101.7%.
вакцина прям супер! но не работает ))
COVID: Some jabbed people have 7 times less antibodies than others - study
"Чемпіони" повертають аусвайс:
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-health-experts-agree-to-give-third-covid-jab-to-the-elderly-675228
Israelis over 60 to get 3rd COVID jab as green pass returns
New cases top 2,000 for the third day in a row.
Individuals over the age of 60 who are at risk of developing severe coronavirus will now be eligible for receiving an extra jab of the coronavirus vaccine, the Health Ministry decided as the Green Pass program came into effect again.
Тобто після двох укольчиків вони все одно ризикують серйозно захворіти.
https://www.jpost.com/health-science/israels-two-week-window-to-halt-the-4th-covid-19-wave-675199
If Israel does not take the necessary steps to stop the spread of https://www.jpost.com/israel-news/covid-for-the-2nd-day-in-a-row-israel-registers-over-2000-new-cases-675126 COVID-19 , the pandemic could spiral out of control again and put Israel right where it was last September - a step before lockdown, senior health officials told The Jerusalem Post.
А крику скільки було !
Про яку ефективність мова ? Ось розрізняють щодо захисту і щодо розвитку важких симптомів, а то =наізучялі= і не уточнили.
https://www.jpost.com/health-science/israel-risks-200-400-serious-covid-19-patients-within-2-weeks-hebrew-u-675051
Data published by the ministry last week showed that the https://www.jpost.com/tags/pfizer Pfizer coronavirus vaccine remains 91% effective against developing serious cases of the disease. However, its effectiveness at stopping infection declined from 90%-95% to 39%. The vaccine was also found to be 40% effective against symptomatic COVID-19 and 88% effective against hospitalization. In addition, for people vaccinated more than six months ago, the effectiveness of the vaccine at stopping the disease dropped as low as 16%.
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016
More than half of the current cases and two-thirds of patients in serious condition were fully vaccinated, the Health Ministry reported.
Більше половини теперішніх випадків та 2/3 пацієнтів у важкому стані були повністю щеплені, як повідомило Міністерство Охорони Здоров*я (Ізраїлю).
А так же 10 кругов ада Божественной комедии Данте...
Люди очень внушаемые- только 12% не подвержены верованиям,не смотря на то, что каждый человек рождается не верующим, не курящим, не пьющим.
Нет исследований и авторитетных подписантов под этими утверждениями.
Так было, есть и будет еще долго.
А как говорил английский философ Гоббс если та истина , что в треугольнике 180гр. противоречит властным интересам, то она заведомо будет неверной...