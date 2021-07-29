Эффективность Pfizer после вакцинации снижается на 6% каждые 2 месяца, - исследование

Через полгода после прививки эффективность вакцины Pfizer снижается с 96% до 84%. Но даже при этом препарат на 97% защищает от осложнений COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу компании-производителя препарата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

В ходе исследования выяснилось, что наиболее эффективной вакцина Pfizer является в течение первых двух месяцев после введения второй дозы - более 96%.

Постепенно эффективность вакцины снижается. Зафиксировано, что каждые два месяца уровень эффективности снижается примерно на 6%. Через шесть месяцев препарат все еще эффективен на 83,7%.

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Если темпы снижения уровня эффективности будут сохраняться, то она может упасть ниже 50% в течение 18 месяцев. Итак, людям может понадобиться ревакцинация.

Отмечается, что ученые продолжат наблюдать за участниками исследования в течение двух лет. Они хотят выяснить, когда препарат перестанет действовать.

Участниками этого исследования стали более 44 000 участников из Южной и Северной Америки, а также Европы. Отмечается, что это испытание не исследует эффективность вакцины по штамма Delta, который активно распространяется мире.

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