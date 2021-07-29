Туристів евакуюють через пожежі в турецькому Мармарисі

Влада турецького курортного міста Мармарис оголосила про необхідність евакуації місцевих жителів і туристів через загрозливі природні пожежі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вогонь упритул підібрався до житлових будівель і готелів. Туристів із двох готелів і чотирьох вілл у турецькому Мармарисі евакуювали через лісові пожежі, повідомляє телеканал CNN Turk.

"Пожежа виникла в лісовому масиві району Армуталан за три кілометри від Мармариса, причини загоряння не відомі. Полум'я стрімко поширювалося і опинилося буквально за 100 метрів від деяких житлових будинків і готелів. Через наближення вогню поліція евакуювала два готелі категорії 3* і чотири туристичні вілли як запобіжний захід", - пише портал.

Як повідомили CNN Turk в Асоціації туроператорів і готельєрів Південного Егейського моря (GETOB), туристів розмістили в інших готелях подалі від пожеж.

Портал також зазначає, що для гасіння лісової пожежі поруч із Мармарисом було залучено безпілотники, кілька вертольотів, а також службовців військово-морських сил.

Складна ситуація спостерігається і в іншому курортному районі - Бодрумі. Там також вогонь наблизився безпосередньо до міської межі.

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Раніше турецька преса повідомила, що мінімум троє людей загинули внаслідок природних пожеж, які вирують на півдні Туреччини, ще 58 осіб відправлені до лікарень.

Через аномальну спеку в Туреччині на західному та південному узбережжі країни протягом останніх двох днів тривають лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося популярної туристичної провінції Анталья: вогонь розповсюдився поруч із курортами Соргун, Сіде, Манавгат, Чолакли.