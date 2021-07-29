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Туристов эвакуируют из-за пожаров в турецком Мармарисе

Туристов эвакуируют из-за пожаров в турецком Мармарисе

Власти турецкого курортного города Мармарис объявили о необходимости эвакуации местных жителей и туристов из-за угрожающих природных пожаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Огонь вплотную подобрался к жилым строениям и гостиницам. Уже эвакуировали туристов из двух отелей и четырех вилл.

"Пожар возник в лесном массиве района Армуталан в трех километрах от Мармариса, причины возгорания неизвестны. Пламя стремительно распространялось и оказалось буквально в 100 метрах от некоторых жилых домов и гостиниц. Из-за приближения огня полиция эвакуировала два отеля категории 3* и четыре туристические виллы в качестве меры предосторожности", - цитирует агенство турецкие СМИ.

Смотрите: На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла. ФОТОрепортаж

Туристов разместили в других отелях подальше от пожаров.

Для тушения пожала были привлечены беспилотники, несколько вертолетов, а также служащие военно-морских сил.

Сложная ситуация складывается и в другом курортном районе - Бодруме. Там также огонь приблизился непосредственно к городской черте.

Ранее турецкая пресса сообщила, что не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, еще 58 человек отправлены в больницу.

Также читайте: Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности. ФОТО

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы.

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отдых (390) пожар (5983) туризм (1543) Турция (3508) туристы (99)


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Топ комментарии
+4
Шпили опять же...
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29.07.2021 17:39 Ответить
+3
Боязливые турки леса не поджигают. Надо было внимательней к гостям присматриваться.... Есть, знаете ли ,любители туристских достопримечательностей. Мечети всякие или соборы...
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29.07.2021 17:38 Ответить
+2
Якуты сбежали от пожаров на Якутии, но...
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29.07.2021 17:39 Ответить
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Боязливые турки леса не поджигают. Надо было внимательней к гостям присматриваться.... Есть, знаете ли ,любители туристских достопримечательностей. Мечети всякие или соборы...
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29.07.2021 17:38 Ответить
Шпили опять же...
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29.07.2021 17:39 Ответить
Млять... а я детям путевку в Кемер на конец августа взял. Интересно, рассосется к тому времени?
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29.07.2021 17:38 Ответить
Кемер с другой стороны ,любимое место соседей....там не загорится.
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29.07.2021 17:42 Ответить
Якуты сбежали от пожаров на Якутии, но...
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29.07.2021 17:39 Ответить
Ой, хорошо бы!
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29.07.2021 17:45 Ответить
"Пожар начался в театре за кулисами.
Клоун вышел на сцену, чтобы предупредить зрителей об опасности.
Они решили, что это шутка и начали аплодировать.
Клоун с мольбой повторил предупреждение - в зале началась овация 😀
Возможно и наш мир окончится так же: под аплодисменты зрителей, считающих, что это всего лишь шутка )
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29.07.2021 17:48 Ответить
Это маскали подпалили
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29.07.2021 19:10 Ответить
Єгіптяни.
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29.07.2021 20:20 Ответить
Горить водночас в різних місцях узбережжя. І курсуючі поліцейські гелікоптери не допомогли.
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29.07.2021 20:18 Ответить
 
 