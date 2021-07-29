Туристов эвакуируют из-за пожаров в турецком Мармарисе

Власти турецкого курортного города Мармарис объявили о необходимости эвакуации местных жителей и туристов из-за угрожающих природных пожаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Огонь вплотную подобрался к жилым строениям и гостиницам. Уже эвакуировали туристов из двух отелей и четырех вилл.

"Пожар возник в лесном массиве района Армуталан в трех километрах от Мармариса, причины возгорания неизвестны. Пламя стремительно распространялось и оказалось буквально в 100 метрах от некоторых жилых домов и гостиниц. Из-за приближения огня полиция эвакуировала два отеля категории 3* и четыре туристические виллы в качестве меры предосторожности", - цитирует агенство турецкие СМИ.

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Туристов разместили в других отелях подальше от пожаров.

Для тушения пожала были привлечены беспилотники, несколько вертолетов, а также служащие военно-морских сил.

Сложная ситуация складывается и в другом курортном районе - Бодруме. Там также огонь приблизился непосредственно к городской черте.

Ранее турецкая пресса сообщила, что не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, еще 58 человек отправлены в больницу.

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Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы.