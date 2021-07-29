У службовий автомобіль СБУ на Луганщині підклали вибухівку

Бомбу охоронець виявив, перевіряючи автомобілі, що заїжджають на території управління СБУ. Вибуховий пристрій був прикріплений до дна машини.

Про це повідомила поліція Луганщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ під час обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет прикріплений до днища автомобілю, з якого стирчали декілька дротів різного кольору", - розповіли в поліції.

На місце негайно виїхали слідчі, вибухотехніки і кінологи. З адміністративної будівлі Управління евакуювали людей.

"Зараз вибухотехніками відпрацьовується місце події, з-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм", - відзначили в поліції.

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У пресслужбі СБУ підтвердили повідомлення поліцейських. "Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Зараз тривають оперативно-слідчі дії", - сказали в СБУ Цензор.НЕТ, пообіцявши пізніше надати додаткову інформацію.