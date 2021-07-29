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Новини
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У службовий автомобіль СБУ на Луганщині підклали вибухівку

У службовий автомобіль СБУ на Луганщині підклали вибухівку

Бомбу охоронець виявив, перевіряючи автомобілі, що заїжджають на території управління СБУ. Вибуховий пристрій був прикріплений до дна машини.

Про це повідомила поліція Луганщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ під час обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет прикріплений до днища автомобілю, з якого стирчали декілька дротів різного кольору", - розповіли в поліції.

На місце негайно виїхали слідчі, вибухотехніки і кінологи. З адміністративної будівлі Управління евакуювали людей.

"Зараз вибухотехніками відпрацьовується місце події, з-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм", - відзначили в поліції.

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У пресслужбі СБУ підтвердили повідомлення поліцейських. "Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Зараз тривають оперативно-слідчі дії", - сказали в СБУ Цензор.НЕТ, пообіцявши пізніше надати додаткову інформацію.

У службовий автомобіль СБУ на Луганщині підклали вибухівку 01

бомба (238) вибухівка (477) Нацполіція (15325) СБУ (13056) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+11
Ждем новое обвинение от прокурв: Овладев идеями телекинеза, подозреваемый Антоненко, прямо из камеры СИЗО...
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29.07.2021 17:58 Відповісти
+6
Настає епоха бімб.
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29.07.2021 17:50 Відповісти
+6
Судячи з цього бімба не самопальна, а професійна.
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29.07.2021 18:13 Відповісти
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Настає епоха бімб.
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29.07.2021 17:50 Відповісти
Ждем новое обвинение от прокурв: Овладев идеями телекинеза, подозреваемый Антоненко, прямо из камеры СИЗО...
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29.07.2021 17:58 Відповісти
Провода разного цвета...кинА насмотрелись?? Делал бы я бомбу...оно мне надо было бы цветами проводов заморачиваться??
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29.07.2021 18:02 Відповісти
Судячи з цього бімба не самопальна, а професійна.
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29.07.2021 18:13 Відповісти
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29.07.2021 18:33 Відповісти
професійна бімба і не спрацювала... - смішно. може то муляж? для провірки спостережливості й тримання в тонусі бійців.
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29.07.2021 18:41 Відповісти
А хто сказав що вона повинна була спрацювати в той момент? Може чекали коли в машину сяде потрібний клієнт.
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29.07.2021 18:50 Відповісти
що так "той момент"? бімба під днищем їздила довго, мінімум день, той, хто її кріпив, не міг не розуміти, що на базі машини провіряють і її знайдуть.
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29.07.2021 18:55 Відповісти
Перепрошую, ви самі бімбу кріпили? Хто сказав вам що автомобіль з нею день їздив? Може її за десять хвилин до заїзду причепили. З різнокольоровими дротами Що з неї стирчать Дурник якийсь мабуть.
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29.07.2021 20:33 Відповісти
дурник перепрошує? цікаво. може...якби... та в дупі виросли гриби... так настирно говориш про час, напевно ти її й чіпляв.
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29.07.2021 20:40 Відповісти
Галоперидол допоможе
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29.07.2021 20:49 Відповісти
скільки ампул тобі прислати? пиши адрес.
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29.07.2021 21:43 Відповісти
Професіонали іще б змастили салом гальмівні колодки...
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29.07.2021 19:57 Відповісти
Заморочувався б щоб самому не навчитись літати, переплутавши троти при монтажі.
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29.07.2021 18:43 Відповісти
Охренеть ---торчали разноцветные провода.... А может, то были белые нитки, которыми шита вся эта пурга??
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29.07.2021 19:54 Відповісти
Должны были подложить денег? Похоже, денег не будет.
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29.07.2021 18:02 Відповісти
Российская агентура сейчас в Украине как у себя дома и под хорошей крышей ЗеРмака
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29.07.2021 18:31 Відповісти
А зачем из бимбы торчали провода разного цвета, тем более из сумки??))
Аа...чтоб сразу догадаться, что то бимба, а не бананка с деньгами))
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29.07.2021 18:44 Відповісти
Чтобы нужный перекусить за 0,33 секунды до взрыва. Часы прилагаются.
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29.07.2021 18:54 Відповісти
И часики антикварные с цепочкой?))
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29.07.2021 19:14 Відповісти
Хорошо хоть к голове СБУшника скотчем не примотали. Он бы не заметил.
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29.07.2021 19:36 Відповісти
 
 