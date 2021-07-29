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В служебный автомобиль СБУ на Луганщине подложили взрывчатку

В служебный автомобиль СБУ на Луганщине подложили взрывчатку

Бомбу охранник обнаружил, проверяя заезжающие на территории управления СБУ автомобили. Взрывное устройство было прикреплено к дну машины.

Об этом сообщила полиция Луганщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета", - рассказали в полиции.

На место тут же выехали следователи, взрывотехники и кинологи. Из административного здания Управления эвакуировали людей.

"Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством", - отметили в полиции.

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В пресс-службе СБУ подтвердили сообщение полицейских. "Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия", - сказали в СБУ Цензор.НЕТ, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию.

В служебный автомобиль СБУ на Луганщине подложили взрывчатку 01

Автор: 

бомба (374) взрывчатка (849) Нацполиция (16607) СБУ (20124) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+11
Ждем новое обвинение от прокурв: Овладев идеями телекинеза, подозреваемый Антоненко, прямо из камеры СИЗО...
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29.07.2021 17:58 Ответить
+6
Настає епоха бімб.
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29.07.2021 17:50 Ответить
+6
Судячи з цього бімба не самопальна, а професійна.
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29.07.2021 18:13 Ответить
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Настає епоха бімб.
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29.07.2021 17:50 Ответить
Ждем новое обвинение от прокурв: Овладев идеями телекинеза, подозреваемый Антоненко, прямо из камеры СИЗО...
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29.07.2021 17:58 Ответить
Провода разного цвета...кинА насмотрелись?? Делал бы я бомбу...оно мне надо было бы цветами проводов заморачиваться??
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29.07.2021 18:02 Ответить
Судячи з цього бімба не самопальна, а професійна.
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29.07.2021 18:13 Ответить
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29.07.2021 18:33 Ответить
професійна бімба і не спрацювала... - смішно. може то муляж? для провірки спостережливості й тримання в тонусі бійців.
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29.07.2021 18:41 Ответить
А хто сказав що вона повинна була спрацювати в той момент? Може чекали коли в машину сяде потрібний клієнт.
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29.07.2021 18:50 Ответить
що так "той момент"? бімба під днищем їздила довго, мінімум день, той, хто її кріпив, не міг не розуміти, що на базі машини провіряють і її знайдуть.
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29.07.2021 18:55 Ответить
Перепрошую, ви самі бімбу кріпили? Хто сказав вам що автомобіль з нею день їздив? Може її за десять хвилин до заїзду причепили. З різнокольоровими дротами Що з неї стирчать Дурник якийсь мабуть.
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29.07.2021 20:33 Ответить
дурник перепрошує? цікаво. може...якби... та в дупі виросли гриби... так настирно говориш про час, напевно ти її й чіпляв.
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29.07.2021 20:40 Ответить
Галоперидол допоможе
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29.07.2021 20:49 Ответить
скільки ампул тобі прислати? пиши адрес.
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29.07.2021 21:43 Ответить
Професіонали іще б змастили салом гальмівні колодки...
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29.07.2021 19:57 Ответить
Заморочувався б щоб самому не навчитись літати, переплутавши троти при монтажі.
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29.07.2021 18:43 Ответить
Охренеть ---торчали разноцветные провода.... А может, то были белые нитки, которыми шита вся эта пурга??
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29.07.2021 19:54 Ответить
Должны были подложить денег? Похоже, денег не будет.
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29.07.2021 18:02 Ответить
Российская агентура сейчас в Украине как у себя дома и под хорошей крышей ЗеРмака
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29.07.2021 18:31 Ответить
А зачем из бимбы торчали провода разного цвета, тем более из сумки??))
Аа...чтоб сразу догадаться, что то бимба, а не бананка с деньгами))
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29.07.2021 18:44 Ответить
Чтобы нужный перекусить за 0,33 секунды до взрыва. Часы прилагаются.
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29.07.2021 18:54 Ответить
И часики антикварные с цепочкой?))
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29.07.2021 19:14 Ответить
Хорошо хоть к голове СБУшника скотчем не примотали. Он бы не заметил.
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29.07.2021 19:36 Ответить
 
 