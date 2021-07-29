В служебный автомобиль СБУ на Луганщине подложили взрывчатку

Бомбу охранник обнаружил, проверяя заезжающие на территории управления СБУ автомобили. Взрывное устройство было прикреплено к дну машины.

Об этом сообщила полиция Луганщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета", - рассказали в полиции.

На место тут же выехали следователи, взрывотехники и кинологи. Из административного здания Управления эвакуировали людей.

"Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством", - отметили в полиции.

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В пресс-службе СБУ подтвердили сообщение полицейских. "Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия", - сказали в СБУ Цензор.НЕТ, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию.