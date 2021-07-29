Пантера напала на співробітника екопарку під Полтавою, - ЗМІ
Хижак стрибнув на 33-річного чоловіка, коли той роздавав тваринам корм. Постраждалого прооперували, він перебуває у стані середньої тяжкості.
Це сталося в еко-парку в Ковалівці під Полтавою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Коло".
За словами очевидиці Ніни Авраменко, вона почула крик, а коли озирнулася - побачила, що хижак сидить на плечах чоловіка, який розвозив корм. Співробітники парку схопили палиці і кинулися відбивати колегу у звіра.
"Потерпілий був у свідомості, але закривавлений. Він сів під сарайчиком і говорив, що у нього все сіре перед очима. Потім ми поїхали, бачили, як назад на Полтаву летіла карета служби "103", - розповіла жінка.
У поліції підтвердили факт нападу. За даними правоохоронців, постраждалий чоловік - місцевий ветеринар.
"Коло" пише, що чоловіка прооперували, хірургічне втручання тривало 1,5 години. Лікарі оцінюють стан пацієнта як середньої тяжкості.
Адміністрація екопарку відмовилася коментувати подію. Обставини того, що сталося з'ясовує поліція.
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а еще ветеринар !...бдительность потерял ...
Пантера - це рід котових, який містить лева, тигра, леопарда, ягуара та снігового барса.
Дуже часто помилково називають пантерою саме чорного ягуара.
Это не жизнь - Позор для людей, эти пыточные.
когда-то, в студенчестве, там было классно, сейчас должно быть ещё лучше..
мужику выздоровления, а людям не забывать: "сколько волка не корми.." и таки уважать дикую природу..
Конечно же отказалась рассказать как тырит мясо у хищников из за чего обиженная пантера укусила разносчика еды за не до вложения мяса думая что это он его жрёт...Источник: https://censor.net/ru/n3279879