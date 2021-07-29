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Пантера напала на співробітника екопарку під Полтавою, - ЗМІ

Пантера напала на співробітника екопарку під Полтавою, - ЗМІ

Хижак стрибнув на 33-річного чоловіка, коли той роздавав тваринам корм. Постраждалого прооперували, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Це сталося в еко-парку в Ковалівці під Полтавою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Коло".

За словами очевидиці Ніни Авраменко, вона почула крик, а коли озирнулася - побачила, що хижак сидить на плечах чоловіка, який розвозив корм. Співробітники парку схопили палиці і кинулися відбивати колегу у звіра.

"Потерпілий був у свідомості, але закривавлений. Він сів під сарайчиком і говорив, що у нього все сіре перед очима. Потім ми поїхали, бачили, як назад на Полтаву летіла карета служби "103", - розповіла жінка.

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У поліції підтвердили факт нападу. За даними правоохоронців, постраждалий чоловік - місцевий ветеринар.

"Коло" пише, що чоловіка прооперували, хірургічне втручання тривало 1,5 години. Лікарі оцінюють стан пацієнта як середньої тяжкості.

Адміністрація екопарку відмовилася коментувати подію. Обставини того, що сталося з'ясовує поліція.

Автор: 

тварини (471) зоопарк (64) Полтавська область (1158)


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Топ коментарі
+22
Некоторых я бы держал...зеленому стадо во главе с ослом так точно только в клетках и место..
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29.07.2021 20:19 Відповісти
+16
Нефиг держать животных в клетках...
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29.07.2021 20:15 Відповісти
+6
там еще за Бойка стадо голосует ... надо клетку по больше и желательно где то на Калыме.
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29.07.2021 20:30 Відповісти
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Нефиг держать животных в клетках...
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29.07.2021 20:15 Відповісти
а людей ?
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29.07.2021 20:17 Відповісти
Некоторых я бы держал...зеленому стадо во главе с ослом так точно только в клетках и место..
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29.07.2021 20:19 Відповісти
там еще за Бойка стадо голосует ... надо клетку по больше и желательно где то на Калыме.
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29.07.2021 20:30 Відповісти
Жопаблоку не треба ?
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29.07.2021 20:45 Відповісти
В соседних клетках должны сидеть твари...
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29.07.2021 20:47 Відповісти
Нефиг тырить лучшее мясо, а кошке давать кости.
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29.07.2021 23:37 Відповісти
Даже звери звереют !? То ли ковид ,то ли потепление ,то ли всеобщее оглупление.
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29.07.2021 20:16 Відповісти
Действительно, что же это делается то такое... дикие звери ведут себя как дикие звери!
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29.07.2021 20:48 Відповісти
мужику надо было первому нападать
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29.07.2021 20:24 Відповісти
Кошку - за решётку. С правом выхода под залог.
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29.07.2021 20:31 Відповісти
Вона і була за гратами, тепер треба людей за грати.
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29.07.2021 20:39 Відповісти
Так вот же один зашел за решетку - не прокатило...
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29.07.2021 21:21 Відповісти
Там депутати керують, брати бублики, але звичайно скупиться дід Василь, який недогледів
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29.07.2021 23:08 Відповісти
правила обращения с опасніми животніми ему не разъясняли? или они для него пустой звук? вот и результат - сам виноват, страховка не положена.
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29.07.2021 20:32 Відповісти
Не знаю як треба знущатись над кішкою, аби вона стрибнула на людину, поруч тримають пуму, хоч до санок чіпляй.
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29.07.2021 20:38 Відповісти
Есть люди, которых коты не терпят. А тут кот в клетке - ему и деваться некуда, вот и поступил как была возможность, при невозможности уйти.
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29.07.2021 21:23 Відповісти
Це Пантера!!! Людина повернулися до неї спиною, а у тварини інстинкт.
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30.07.2021 04:39 Відповісти
Заживет как на с...е.
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29.07.2021 20:47 Відповісти
в такую жару даже домашний кисюня может выбрыкнуть... шо уже говорить о диком?
а еще ветеринар !...бдительность потерял ...
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29.07.2021 20:53 Відповісти
Нема такого звіра - пантери.
Пантера - це рід котових, який містить лева, тигра, леопарда, ягуара та снігового барса.
Дуже часто помилково називають пантерою саме чорного ягуара.
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29.07.2021 20:55 Відповісти
Не совсем понятно почему ветеринар кормил хищника? Совмещал обязанности? Животные ветеринаров не любят откровенно... Или новость писал второклассник?
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29.07.2021 21:03 Відповісти
Обычно животные очень не любят когда персонал под шофе.
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29.07.2021 21:25 Відповісти
и ветеринаров ))) они ж по идее их лечить должны - т.е. дискомфорт и возможно боль, уколы, запах...что ж он их кормил? так посокращали штат???
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29.07.2021 22:03 Відповісти
Любое живое существо попыталось бы разорвать своих мучителей!
Это не жизнь - Позор для людей, эти пыточные.
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29.07.2021 21:35 Відповісти
Пантера напала на сотрудника экопарка под Полтавой, - СМИ - Цензор.НЕТ 165
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29.07.2021 22:16 Відповісти
Почему в зоопарк набирают придурков?
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29.07.2021 23:02 Відповісти
Зоологическая поэма" совсем не по Макаренко, но там же, в Ковалёвке, с непростыми подопечными..
когда-то, в студенчестве, там было классно, сейчас должно быть ещё лучше..
мужику выздоровления, а людям не забывать: "сколько волка не корми.." и таки уважать дикую природу..
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29.07.2021 23:13 Відповісти
Сколько волка ни корми, а его положенное мясо давать таки придётся.
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29.07.2021 23:40 Відповісти
Сколько волка ни корми, а "вєдмєдь" все равно толще.
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30.07.2021 06:27 Відповісти
"Администрация экопарка отказалась комментировать происшествие. Обстоятельства случившегося выясняет полиция."
Конечно же отказалась рассказать как тырит мясо у хищников из за чего обиженная пантера укусила разносчика еды за не до вложения мяса думая что это он его жрёт...Источник: https://censor.net/ru/n3279879
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30.07.2021 04:11 Відповісти
Кормить надо хоть иногда животинку!
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30.07.2021 08:05 Відповісти
Такие кошки должны жить на воле,или в национальных парках обитать,а не в клетках..Отсюда их агрессивность.
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30.07.2021 12:13 Відповісти
 
 