Пантера напала на співробітника екопарку під Полтавою, - ЗМІ

Хижак стрибнув на 33-річного чоловіка, коли той роздавав тваринам корм. Постраждалого прооперували, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Це сталося в еко-парку в Ковалівці під Полтавою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Коло".

За словами очевидиці Ніни Авраменко, вона почула крик, а коли озирнулася - побачила, що хижак сидить на плечах чоловіка, який розвозив корм. Співробітники парку схопили палиці і кинулися відбивати колегу у звіра.

"Потерпілий був у свідомості, але закривавлений. Він сів під сарайчиком і говорив, що у нього все сіре перед очима. Потім ми поїхали, бачили, як назад на Полтаву летіла карета служби "103", - розповіла жінка.

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У поліції підтвердили факт нападу. За даними правоохоронців, постраждалий чоловік - місцевий ветеринар.

"Коло" пише, що чоловіка прооперували, хірургічне втручання тривало 1,5 години. Лікарі оцінюють стан пацієнта як середньої тяжкості.

Адміністрація екопарку відмовилася коментувати подію. Обставини того, що сталося з'ясовує поліція.