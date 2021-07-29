Пантера напала на сотрудника экопарка под Полтавой, - СМИ

Хищник прыгнул на 33-летнего мужчину, когда тот раздавал животным корм. Пострадавшего прооперировали, он находится в состоянии средней тяжести.

Это произошло в эко-парке в Коваливке под Полтавой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Коло".

По словам очевидицы Нины Авраменко, она услышала крик, а когда обернулась - увидела, что хищник сидит на плечах мужчины, развозившего корм. Сотрудники парка схватили палки и бросились отбивать коллегу у зверя.

"Пострадавший был в сознании, но окровавленный. Он сел под сарайчиком и говорил, что у него все серое перед глазами. Затем мы поехали, видели, как обратно на Полтаву летела карета службы "103", - рассказала женщина.

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В полиции подтвердили факт нападения. По их данным, пострадавший мужчина - местный ветеринар.

"Коло" пишет, что мужчину прооперировали, хирургическое вмешательство продолжалось 1,5 часа. Врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.

Администрация экопарка отказалась комментировать происшествие. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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