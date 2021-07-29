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Пантера напала на сотрудника экопарка под Полтавой, - СМИ

Пантера напала на сотрудника экопарка под Полтавой, - СМИ

Хищник прыгнул на 33-летнего мужчину, когда тот раздавал животным корм. Пострадавшего прооперировали, он находится в состоянии средней тяжести.

Это произошло в эко-парке в Коваливке под Полтавой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Коло".

По словам очевидицы Нины Авраменко, она услышала крик, а когда обернулась - увидела, что хищник сидит на плечах мужчины, развозившего корм. Сотрудники парка схватили палки и бросились отбивать коллегу у зверя.

"Пострадавший был в сознании, но окровавленный. Он сел под сарайчиком и говорил, что у него все серое перед глазами. Затем мы поехали, видели, как обратно на Полтаву летела карета службы "103", - рассказала женщина.

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В полиции подтвердили факт нападения. По их данным, пострадавший мужчина - местный ветеринар.

"Коло" пишет, что мужчину прооперировали, хирургическое вмешательство продолжалось 1,5 часа. Врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.

Администрация экопарка отказалась комментировать происшествие. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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Автор: 

животные (937) зоопарк (220) Полтавская область (1201)


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Топ комментарии
+22
Некоторых я бы держал...зеленому стадо во главе с ослом так точно только в клетках и место..
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29.07.2021 20:19 Ответить
+16
Нефиг держать животных в клетках...
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29.07.2021 20:15 Ответить
+6
там еще за Бойка стадо голосует ... надо клетку по больше и желательно где то на Калыме.
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29.07.2021 20:30 Ответить
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Нефиг держать животных в клетках...
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29.07.2021 20:15 Ответить
а людей ?
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29.07.2021 20:17 Ответить
Некоторых я бы держал...зеленому стадо во главе с ослом так точно только в клетках и место..
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29.07.2021 20:19 Ответить
там еще за Бойка стадо голосует ... надо клетку по больше и желательно где то на Калыме.
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29.07.2021 20:30 Ответить
Жопаблоку не треба ?
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29.07.2021 20:45 Ответить
В соседних клетках должны сидеть твари...
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29.07.2021 20:47 Ответить
Нефиг тырить лучшее мясо, а кошке давать кости.
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29.07.2021 23:37 Ответить
Даже звери звереют !? То ли ковид ,то ли потепление ,то ли всеобщее оглупление.
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29.07.2021 20:16 Ответить
Действительно, что же это делается то такое... дикие звери ведут себя как дикие звери!
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29.07.2021 20:48 Ответить
мужику надо было первому нападать
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29.07.2021 20:24 Ответить
Кошку - за решётку. С правом выхода под залог.
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29.07.2021 20:31 Ответить
Вона і була за гратами, тепер треба людей за грати.
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29.07.2021 20:39 Ответить
Так вот же один зашел за решетку - не прокатило...
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29.07.2021 21:21 Ответить
Там депутати керують, брати бублики, але звичайно скупиться дід Василь, який недогледів
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29.07.2021 23:08 Ответить
правила обращения с опасніми животніми ему не разъясняли? или они для него пустой звук? вот и результат - сам виноват, страховка не положена.
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29.07.2021 20:32 Ответить
Не знаю як треба знущатись над кішкою, аби вона стрибнула на людину, поруч тримають пуму, хоч до санок чіпляй.
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29.07.2021 20:38 Ответить
Есть люди, которых коты не терпят. А тут кот в клетке - ему и деваться некуда, вот и поступил как была возможность, при невозможности уйти.
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29.07.2021 21:23 Ответить
Це Пантера!!! Людина повернулися до неї спиною, а у тварини інстинкт.
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30.07.2021 04:39 Ответить
Заживет как на с...е.
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29.07.2021 20:47 Ответить
в такую жару даже домашний кисюня может выбрыкнуть... шо уже говорить о диком?
а еще ветеринар !...бдительность потерял ...
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29.07.2021 20:53 Ответить
Нема такого звіра - пантери.
Пантера - це рід котових, який містить лева, тигра, леопарда, ягуара та снігового барса.
Дуже часто помилково називають пантерою саме чорного ягуара.
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29.07.2021 20:55 Ответить
Не совсем понятно почему ветеринар кормил хищника? Совмещал обязанности? Животные ветеринаров не любят откровенно... Или новость писал второклассник?
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29.07.2021 21:03 Ответить
Обычно животные очень не любят когда персонал под шофе.
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29.07.2021 21:25 Ответить
и ветеринаров ))) они ж по идее их лечить должны - т.е. дискомфорт и возможно боль, уколы, запах...что ж он их кормил? так посокращали штат???
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29.07.2021 22:03 Ответить
Любое живое существо попыталось бы разорвать своих мучителей!
Это не жизнь - Позор для людей, эти пыточные.
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29.07.2021 21:35 Ответить
Пантера напала на сотрудника экопарка под Полтавой, - СМИ - Цензор.НЕТ 165
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29.07.2021 22:16 Ответить
Почему в зоопарк набирают придурков?
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29.07.2021 23:02 Ответить
Зоологическая поэма" совсем не по Макаренко, но там же, в Ковалёвке, с непростыми подопечными..
когда-то, в студенчестве, там было классно, сейчас должно быть ещё лучше..
мужику выздоровления, а людям не забывать: "сколько волка не корми.." и таки уважать дикую природу..
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29.07.2021 23:13 Ответить
Сколько волка ни корми, а его положенное мясо давать таки придётся.
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29.07.2021 23:40 Ответить
Сколько волка ни корми, а "вєдмєдь" все равно толще.
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30.07.2021 06:27 Ответить
"Администрация экопарка отказалась комментировать происшествие. Обстоятельства случившегося выясняет полиция."
Конечно же отказалась рассказать как тырит мясо у хищников из за чего обиженная пантера укусила разносчика еды за не до вложения мяса думая что это он его жрёт...Источник: https://censor.net/ru/n3279879
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30.07.2021 04:11 Ответить
Кормить надо хоть иногда животинку!
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30.07.2021 08:05 Ответить
Такие кошки должны жить на воле,или в национальных парках обитать,а не в клетках..Отсюда их агрессивность.
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30.07.2021 12:13 Ответить
 
 