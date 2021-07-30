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Новини ДТП
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Чотири автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині, загинула одна людина, - Нацполіція. ФОТО

Чотири автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині, загинула одна людина, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині відбулося ДТП за участю 4 автомобілів. В результаті події четверо людей зазнали травм і були госпіталізовані, одна людина загинула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Як попередньо встановлено, 27-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf",  рухаючись автодорогою Н-08 сполученням "Дніпро-Запоріжжя", не впорався із керуванням та скоїв зіткнення із автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", який рухався у попутному напрямку. Після чого автівки виїхали на зустрічну смугу, де автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter" перекинувся та зіткнувся із автомобілями "Daewoo Lanos" та "Daf-CF 65.220".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30-річний водій транспортного засобу "Mercedes-Benz Sprinter" загинув на місці події. Водій та троє пасажирів "Daewoo Lanos", серед яких двоє дітей віком 5-ти та 13 років, мають тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються всі обставини події.

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Чотири автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині, загинула одна людина, - Нацполіція 01
Чотири автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині, загинула одна людина, - Нацполіція 02

ДТП (4495) Нацполіція (15320) Дніпропетровська область (3930)


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...не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", который двигался в попутном направлении.

В попутном, понятно? Наверное, специально тренировался.
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30.07.2021 10:34 Відповісти
Не повезло водителю спринтера. Правила не нарушал, а из-за какого-то придурка отправился на тот свет...
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30.07.2021 10:46 Відповісти
я часто езжу через те ипеня, у днепрян, реально, что-то с головой! плетутся в левой полосе, при свободной правой, когда им моргаешь, чтобы они или убрались нахрен вправо или ехали быстрее - начинают... внимание... ТОРМОЗИТЬ!
думаю тут был тот же случай - гольф подьезжал сзади, надеясь, что спринтер уступит дорогу, а этот дятел - затормозил и гольф, пытаясь уйти от столкновения вправо - ударил спринтер в правую заднюю часть, что спровоцировало выезд спринтера на встречку
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30.07.2021 12:34 Відповісти
Шумахеры летают и звонят в колокола
Не пейте кока-кола прям с утра
Тогда не прозвенят колокола...
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30.07.2021 10:57 Відповісти
 
 