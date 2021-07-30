Чотири автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині, загинула одна людина, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині відбулося ДТП за участю 4 автомобілів. В результаті події четверо людей зазнали травм і були госпіталізовані, одна людина загинула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Як попередньо встановлено, 27-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf", рухаючись автодорогою Н-08 сполученням "Дніпро-Запоріжжя", не впорався із керуванням та скоїв зіткнення із автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", який рухався у попутному напрямку. Після чого автівки виїхали на зустрічну смугу, де автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter" перекинувся та зіткнувся із автомобілями "Daewoo Lanos" та "Daf-CF 65.220".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30-річний водій транспортного засобу "Mercedes-Benz Sprinter" загинув на місці події. Водій та троє пасажирів "Daewoo Lanos", серед яких двоє дітей віком 5-ти та 13 років, мають тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються всі обставини події.

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