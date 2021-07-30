РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости ДТП
3 480 4

Четыре автомобиля столкнулись на Днепропетровщине, погиб один человек, - Нацполиция. ФОТО

Четыре автомобиля столкнулись на Днепропетровщине, погиб один человек, - Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате происшествия четверо людей получили травмы и были госпитализированы, один человек погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf", двигаясь по автодороге Н-08 сообщением "Днепр-Запорожье", не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", который двигался в попутном направлении. После чего машины выехали на встречную полосу, где автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter" перевернулся и столкнулся с автомобилями "Daewoo Lanos" и "Daf-CF 65.220".

В результате ДТП 30-летний водитель транспортного средства "Mercedes-Benz Sprinter" погиб на месте происшествия. Водитель и трое пассажиров "Daewoo Lanos", среди которых двое детей 5 и 13 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поезд врезался в грузовой трейлер на переезде возле Решетиловки, задерживаются рейсы ряда поездов. СПИСОК

Четыре автомобиля столкнулись на Днепропетровщине, погиб один человек, - Нацполиция 01
Четыре автомобиля столкнулись на Днепропетровщине, погиб один человек, - Нацполиция 02

Автор: 

ДТП (7698) Нацполиция (16603) Днепропетровская область (4150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", который двигался в попутном направлении.

В попутном, понятно? Наверное, специально тренировался.
показать весь комментарий
30.07.2021 10:34 Ответить
Не повезло водителю спринтера. Правила не нарушал, а из-за какого-то придурка отправился на тот свет...
показать весь комментарий
30.07.2021 10:46 Ответить
я часто езжу через те ипеня, у днепрян, реально, что-то с головой! плетутся в левой полосе, при свободной правой, когда им моргаешь, чтобы они или убрались нахрен вправо или ехали быстрее - начинают... внимание... ТОРМОЗИТЬ!
думаю тут был тот же случай - гольф подьезжал сзади, надеясь, что спринтер уступит дорогу, а этот дятел - затормозил и гольф, пытаясь уйти от столкновения вправо - ударил спринтер в правую заднюю часть, что спровоцировало выезд спринтера на встречку
показать весь комментарий
30.07.2021 12:34 Ответить
Шумахеры летают и звонят в колокола
Не пейте кока-кола прям с утра
Тогда не прозвенят колокола...
показать весь комментарий
30.07.2021 10:57 Ответить
 
 