Четыре автомобиля столкнулись на Днепропетровщине, погиб один человек, - Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате происшествия четверо людей получили травмы и были госпитализированы, один человек погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf", двигаясь по автодороге Н-08 сообщением "Днепр-Запорожье", не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", который двигался в попутном направлении. После чего машины выехали на встречную полосу, где автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter" перевернулся и столкнулся с автомобилями "Daewoo Lanos" и "Daf-CF 65.220".

В результате ДТП 30-летний водитель транспортного средства "Mercedes-Benz Sprinter" погиб на месте происшествия. Водитель и трое пассажиров "Daewoo Lanos", среди которых двое детей 5 и 13 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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