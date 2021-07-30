Встановлення знаків "на честь дружби народів України і Росії" є цинічним актом, - Інститут нацпам'яті

Встановлення пам'ятних знаків на честь дружби народів України і Росії може бути розцінено як цинічний акт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Українському інституті національної пам'яті у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Встановлення/відновлення будь-яких пам’ятних знаків на честь "дружби народів" є недоречним і може бути розцінене як цинічний акт, принаймні до повного припинення збройної агресії та окупації Росією територій України, а також принесення першою офіційних вибачень та сплати репарацій", – йдеться в повідомленні.

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В Інституті нацпам'яті не прокоментували встановлення такого пам'ятника на Харківщині.