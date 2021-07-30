Одеські яхтсмени Хомич та Дьяченко, звільнені в Грузії, повернулися додому, - посольство

Громадяни України Юрій Хомич і Володимир Дьяченко, звільнені раніше в Грузії після того, як були засуджені до чотирьох років позбавлення волі за обвинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону, повернулися додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомило посольство України в Грузії.

"Сьогодні Юрій Хомич та Володимир Дьяченко, які 19 липня 2021 року завдяки домовленості між лідерами України та Грузії були звільненні з-за грат, нарешті дісталися дому", - йдеться в повідомленні посольства.

Як повідомлялося, в лютому 2021 року заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давидом Бочорішвілі вручив йому ноту з проханням звільнити затриманих на борту яхти громадян України Дьяченка та Хомича.

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Як повідомлялося, 14 июля Батумський міський суд в Грузії засудив Дьяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за обвинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.

Перед візитом Зеленського яхтсменів звільнили.