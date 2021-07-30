Одесские яхтсмены Хомич и Дьяченко, освобожденные в Грузии, вернулись домой, - посольство

Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, освобожденные ранее в Грузии после того, как были приговорены к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, вернулись домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщило посольство Украины в Грузии.

"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, в феврале 2021 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины Дьяченко и Хомича.

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Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

Перед визитом Зеленского яхтсменов освободили.