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Перед визитом Зеленского Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов

Перед визитом Зеленского Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Грузии за освобождение граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных ранее в Грузии к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы,

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в ноябре прошлого года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. Украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин тогда находились на ее борту. После чего их всех отправили в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии.

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Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы. 

Перед визитом Зеленского Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов 01

Автор: 

Грузия (4504) Зеленский Владимир (20794) помилование (219)


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Топ комментарии
+14
якщо незаконний перетин кордону - це єдиний пункт звинувачення, то можна було б обійтися простим видворенням, враховуючи наші дружні стосунки
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19.07.2021 11:05
+10
Теперь Украина просто обязана посадить Саакашвили
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19.07.2021 11:04
+9
От балбесы! Спасательные жилеты населению нужно раздавать! И наборы выживания!!! Срочно!!!
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19.07.2021 11:09
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Правила форума Совет форумчан
Теперь Украина просто обязана посадить Саакашвили
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19.07.2021 11:04 Ответить
За що? Якби наші колишні президенти принесли стільки ж користі країні як Саакашвілі своїй Грузії - ціни б їм не було
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19.07.2021 11:07 Ответить
Что-то грузины не согласны с таким мнением о пользе Саакашвили.
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19.07.2021 11:44 Ответить
Ибо реформатором и реальной властью в стране был его зам...сакашвили это грузинский Голобородько...Просто реформатор не прошел бы в силу пиара...И назначили болтливую куклу
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19.07.2021 21:14 Ответить
https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141114_bendukidze_georgia_minister_death Вот он
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19.07.2021 21:16 Ответить
А Китай допоміг Грузії повернути втрачені території?

Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
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19.07.2021 12:48 Ответить
якої користі, о ти чешеш? давайно списочок тої користі. і питання друге, якщо він рефрмуав суд і поліцію, вони чесні і непідкупні, то чому він сумнівється в їх рішеннях?
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19.07.2021 12:53 Ответить
От такой "пользы" саакашвили превратился в бомжа, который пытается хапнуть там, где еще позволяют. Это можно только здесь.
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19.07.2021 14:10 Ответить
Шоб апасля символично выпустить
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19.07.2021 13:36 Ответить
якщо незаконний перетин кордону - це єдиний пункт звинувачення, то можна було б обійтися простим видворенням, враховуючи наші дружні стосунки
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19.07.2021 11:05 Ответить
Это только оккупированного Крыма касается. И то, увы, не всегда.
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19.07.2021 11:23 Ответить
майже чакраварті
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19.07.2021 11:07 Ответить
От балбесы! Спасательные жилеты населению нужно раздавать! И наборы выживания!!! Срочно!!!
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19.07.2021 11:09 Ответить
у вас ше не було катаклізмів?
тоді я їду до вас!
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19.07.2021 11:11 Ответить
Наде го через забор на лаптестан таки перекинуть. Заодно в глаз там посмотрит, кому хотел.
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19.07.2021 11:12 Ответить
я между прочим уже второй год об этом толкую - возите его вдоль нашей границы туда-сюда (еще лучше в рашку подкиньте)))
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19.07.2021 11:15 Ответить
Аналогично. Но никто ж не слушает. Его еще до выборов надо было...
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19.07.2021 11:16 Ответить
Так вам ермак и даст в обиду своего песика. Кто мы все, а кто "вице-президент"...
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19.07.2021 11:25 Ответить
а кто его обижать убогого собирается???
я ж сказал - возите (а Вы подумали в клетке)))..нет! что Вы!!!! в карете со всеми удобствами!!
пусть его бедоносная энергия будет целенаправленной...
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19.07.2021 11:29 Ответить
Заскучает быстро янелох. Ему пиар подавай, камеры, взрослых восхищенных людей, кокаин в конце концов. А тут серьезная работа, сосредоточиться надо, не меньше, чем на час...
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19.07.2021 12:47 Ответить
Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів - Цензор.НЕТ 8391
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19.07.2021 11:53 Ответить
Часник розвішати по дорозі.
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19.07.2021 13:54 Ответить
Ох, боюсь я за грузинов -- притащит туда наш вислюк какую-нибудь очередную беду
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19.07.2021 11:24 Ответить
Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів - Цензор.НЕТ 7941
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19.07.2021 11:27 Ответить
ва фсем виванат зеленьский! инфа 146%
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19.07.2021 11:54 Ответить
це процент вашого дебільного насеелення, що за х..ла голосує,кацапа, ти берега поплутало. а шмаркля то ходяча 73%проблема,
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19.07.2021 13:03 Ответить
Совпадение !?...Не думаю.
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19.07.2021 15:03 Ответить
Карма -- штука загадочная
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19.07.2021 15:47 Ответить
а когда зе посетил иерусалим там христа распяли!
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19.07.2021 14:21 Ответить
Не, там Шмарклю второй раз обрезали.
Так шо на рояле уже даже виртуально - не сыграет!🎹🐸
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19.07.2021 14:41 Ответить
Этого мало, надо бы еще на всяк случай проверить состояние озера Севан высоте 1916 метров над уровнем моря и расположенного совсем недалеко от места визита бедоносца.
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19.07.2021 12:14 Ответить
Ну а чьо, грузины думают, что откупились от бедосика, освободив двух украинских яхтсменов. Посмотрим, как это работает.)
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19.07.2021 12:57 Ответить
возможно пронесет!..
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19.07.2021 14:02 Ответить
Яхтсменов и так бы освободили,ну на день два поэже,главное оказаться в нужном месте и нужный час,но важен ведь процесс а то вдруг Каркуша денехх попросит..
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19.07.2021 13:02 Ответить
та їм навмисно реальний строк дали щоб звільнити, типа шмаркля допоміг, знак дружби і таке інше.
а може цього бідоносця на рашку?
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19.07.2021 13:05 Ответить
Брати-грузини!
Потримайте ЦЕ у себе, хоч пару рочків! А?
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19.07.2021 14:32 Ответить
хорошо.
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19.07.2021 21:08 Ответить
 
 