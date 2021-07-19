Перед визитом Зеленского Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Грузии за освобождение граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных ранее в Грузии к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы,
"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в ноябре прошлого года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. Украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин тогда находились на ее борту. После чего их всех отправили в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии.
Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.
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Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
тоді я їду до вас!
я ж сказал - возите (а Вы подумали в клетке)))..нет! что Вы!!!! в карете со всеми удобствами!!
пусть его бедоносная энергия будет целенаправленной...
Так шо на рояле уже даже виртуально - не сыграет!🎹🐸
а може цього бідоносця на рашку?
Потримайте ЦЕ у себе, хоч пару рочків! А?