Перед визитом Зеленского Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Грузии за освобождение граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных ранее в Грузии к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы,

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в ноябре прошлого года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. Украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин тогда находились на ее борту. После чего их всех отправили в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии.

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Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.