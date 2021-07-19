Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку керівництву Грузії за звільнення громадян України Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, засуджених раніше у Грузії до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону,
"З листопада 2020 року ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в листопаді минулого року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. Українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурин тоді перебували на її борту. Після чого їх усіх відправили в СІЗО за звинуваченням у незаконному перетині кордону Грузії.
Як повідомлялося, 14 липня, Батумський міський суд у Грузії засудив Дьяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.
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Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
тоді я їду до вас!
я ж сказал - возите (а Вы подумали в клетке)))..нет! что Вы!!!! в карете со всеми удобствами!!
пусть его бедоносная энергия будет целенаправленной...
Так шо на рояле уже даже виртуально - не сыграет!🎹🐸
а може цього бідоносця на рашку?
Потримайте ЦЕ у себе, хоч пару рочків! А?