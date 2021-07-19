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Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів

Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку керівництву Грузії за звільнення громадян України Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, засуджених раніше у Грузії до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону,

"З листопада 2020 року ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в листопаді минулого року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. Українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурин тоді перебували на її борту. Після чого їх усіх відправили в СІЗО за звинуваченням у незаконному перетині кордону Грузії.

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Як повідомлялося, 14 липня, Батумський міський суд у Грузії засудив Дьяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.

Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів 01

Автор: 

Грузія (1852) Зеленський Володимир (24275) помилування (112)


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Топ коментарі
+14
якщо незаконний перетин кордону - це єдиний пункт звинувачення, то можна було б обійтися простим видворенням, враховуючи наші дружні стосунки
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19.07.2021 11:05
+10
Теперь Украина просто обязана посадить Саакашвили
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19.07.2021 11:04
+9
От балбесы! Спасательные жилеты населению нужно раздавать! И наборы выживания!!! Срочно!!!
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19.07.2021 11:09
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Теперь Украина просто обязана посадить Саакашвили
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19.07.2021 11:04 Відповісти
За що? Якби наші колишні президенти принесли стільки ж користі країні як Саакашвілі своїй Грузії - ціни б їм не було
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19.07.2021 11:07 Відповісти
Что-то грузины не согласны с таким мнением о пользе Саакашвили.
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19.07.2021 11:44 Відповісти
Ибо реформатором и реальной властью в стране был его зам...сакашвили это грузинский Голобородько...Просто реформатор не прошел бы в силу пиара...И назначили болтливую куклу
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19.07.2021 21:14 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141114_bendukidze_georgia_minister_death Вот он
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19.07.2021 21:16 Відповісти
А Китай допоміг Грузії повернути втрачені території?

Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
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19.07.2021 12:48 Відповісти
якої користі, о ти чешеш? давайно списочок тої користі. і питання друге, якщо він рефрмуав суд і поліцію, вони чесні і непідкупні, то чому він сумнівється в їх рішеннях?
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19.07.2021 12:53 Відповісти
От такой "пользы" саакашвили превратился в бомжа, который пытается хапнуть там, где еще позволяют. Это можно только здесь.
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19.07.2021 14:10 Відповісти
Шоб апасля символично выпустить
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19.07.2021 13:36 Відповісти
якщо незаконний перетин кордону - це єдиний пункт звинувачення, то можна було б обійтися простим видворенням, враховуючи наші дружні стосунки
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19.07.2021 11:05 Відповісти
Это только оккупированного Крыма касается. И то, увы, не всегда.
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19.07.2021 11:23 Відповісти
майже чакраварті
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19.07.2021 11:07 Відповісти
От балбесы! Спасательные жилеты населению нужно раздавать! И наборы выживания!!! Срочно!!!
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19.07.2021 11:09 Відповісти
у вас ше не було катаклізмів?
тоді я їду до вас!
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19.07.2021 11:11 Відповісти
Наде го через забор на лаптестан таки перекинуть. Заодно в глаз там посмотрит, кому хотел.
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19.07.2021 11:12 Відповісти
я между прочим уже второй год об этом толкую - возите его вдоль нашей границы туда-сюда (еще лучше в рашку подкиньте)))
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19.07.2021 11:15 Відповісти
Аналогично. Но никто ж не слушает. Его еще до выборов надо было...
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19.07.2021 11:16 Відповісти
Так вам ермак и даст в обиду своего песика. Кто мы все, а кто "вице-президент"...
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19.07.2021 11:25 Відповісти
а кто его обижать убогого собирается???
я ж сказал - возите (а Вы подумали в клетке)))..нет! что Вы!!!! в карете со всеми удобствами!!
пусть его бедоносная энергия будет целенаправленной...
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19.07.2021 11:29 Відповісти
Заскучает быстро янелох. Ему пиар подавай, камеры, взрослых восхищенных людей, кокаин в конце концов. А тут серьезная работа, сосредоточиться надо, не меньше, чем на час...
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19.07.2021 12:47 Відповісти
Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів - Цензор.НЕТ 8391
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19.07.2021 11:53 Відповісти
Часник розвішати по дорозі.
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19.07.2021 13:54 Відповісти
Ох, боюсь я за грузинов -- притащит туда наш вислюк какую-нибудь очередную беду
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19.07.2021 11:24 Відповісти
Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів - Цензор.НЕТ 7941
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19.07.2021 11:27 Відповісти
ва фсем виванат зеленьский! инфа 146%
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19.07.2021 11:54 Відповісти
це процент вашого дебільного насеелення, що за х..ла голосує,кацапа, ти берега поплутало. а шмаркля то ходяча 73%проблема,
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19.07.2021 13:03 Відповісти
Совпадение !?...Не думаю.
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19.07.2021 15:03 Відповісти
Карма -- штука загадочная
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19.07.2021 15:47 Відповісти
а когда зе посетил иерусалим там христа распяли!
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19.07.2021 14:21 Відповісти
Не, там Шмарклю второй раз обрезали.
Так шо на рояле уже даже виртуально - не сыграет!🎹🐸
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19.07.2021 14:41 Відповісти
Этого мало, надо бы еще на всяк случай проверить состояние озера Севан высоте 1916 метров над уровнем моря и расположенного совсем недалеко от места визита бедоносца.
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19.07.2021 12:14 Відповісти
Ну а чьо, грузины думают, что откупились от бедосика, освободив двух украинских яхтсменов. Посмотрим, как это работает.)
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19.07.2021 12:57 Відповісти
возможно пронесет!..
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19.07.2021 14:02 Відповісти
Яхтсменов и так бы освободили,ну на день два поэже,главное оказаться в нужном месте и нужный час,но важен ведь процесс а то вдруг Каркуша денехх попросит..
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19.07.2021 13:02 Відповісти
та їм навмисно реальний строк дали щоб звільнити, типа шмаркля допоміг, знак дружби і таке інше.
а може цього бідоносця на рашку?
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19.07.2021 13:05 Відповісти
Брати-грузини!
Потримайте ЦЕ у себе, хоч пару рочків! А?
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19.07.2021 14:32 Відповісти
хорошо.
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19.07.2021 21:08 Відповісти
 
 