Перед візитом Зеленського Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку керівництву Грузії за звільнення громадян України Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, засуджених раніше у Грузії до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону,

"З листопада 2020 року ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в листопаді минулого року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. Українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурин тоді перебували на її борту. Після чого їх усіх відправили в СІЗО за звинуваченням у незаконному перетині кордону Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту "Асоційованого тріо" і зустрінеться з Мішелем

Як повідомлялося, 14 липня, Батумський міський суд у Грузії засудив Дьяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.