На пляжах Одеської області можна купатися, - МОЗ
Морська вода в Одеській області відповідає санітарно-мікробіологічним нормативам.
До такого висновку дійшли фахівці Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для лабораторних досліджень стану морської води в контрольних точках на 22 пляжах Одеси та області, які мають офіційний статус, були відібрані 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 47 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби морської води відповідали гігієнічним вимогам", - сказано в повідомленні.
Раніше після зливових дощів, які пройшли в Одесі минулого тижня, фахівці рекомендували утриматися від купання на міських пляжах "Лузанівка" і 10 ст. Великого Фонтану.
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