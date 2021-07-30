На пляжах Одеської області можна купатися, - МОЗ

Морська вода в Одеській області відповідає санітарно-мікробіологічним нормативам.

До такого висновку дійшли фахівці Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для лабораторних досліджень стану морської води в контрольних точках на 22 пляжах Одеси та області, які мають офіційний статус, були відібрані 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 47 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби морської води відповідали гігієнічним вимогам", - сказано в повідомленні.

Раніше після зливових дощів, які пройшли в Одесі минулого тижня, фахівці рекомендували утриматися від купання на міських пляжах "Лузанівка" і 10 ст. Великого Фонтану.

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