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На пляжах Одеської області можна купатися, - МОЗ

На пляжах Одеської області можна купатися, - МОЗ

Морська вода в Одеській області відповідає санітарно-мікробіологічним нормативам.

До такого висновку дійшли фахівці Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для лабораторних досліджень стану морської води в контрольних точках на 22 пляжах Одеси та області, які мають офіційний статус, були відібрані 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 47 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби морської води відповідали гігієнічним вимогам", - сказано в повідомленні.

Раніше після зливових дощів, які пройшли в Одесі минулого тижня, фахівці рекомендували утриматися від купання на міських пляжах "Лузанівка" і 10 ст. Великого Фонтану.

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Автор: 

МОЗ (5406) Одеська область (3351) відпочинок (231) пляж (158) Чорне море (1679)


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гамно осело?
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30.07.2021 17:27 Відповісти
Так то в море. А на пляжах можно!
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30.07.2021 17:30 Відповісти
Чаус, если что, уже готов занырнуть Но может и уплыть))
На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2333
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30.07.2021 17:35 Відповісти
"На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав" - Мона! Адин рас...
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30.07.2021 18:34 Відповісти
Безграничная благодарность к родному отечеству,для меня начинается с осознания того, что является истинной ценностью моего отечества, поэтому , когда это осознание усиливается присутствием, пониманием и поддержкой с мужской точки зрения, моя благодарность к родному отечеству усиливается двукратно.
Потому что плоды духовного величия, которые присущи человеческой силе воле и силе духа, намного труднее взростить , чем поворачиваться "флюгером" в ту строну, где "...под каждым ей листком был готов и стол и дом..." ( ...без ко-ко-ко...)
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30.07.2021 22:16 Відповісти
 
 