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На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав

На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав

Морская вода в Одесской области соответствует санитарно-микробиологическим нормативам.

К такому выводу пришли специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для лабораторных исследований состояния морской воды в контрольных точках на 22 пляжах Одессы и области, которые имеют официальный статус, были отобраны 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 47 проб на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям", - сказано в сообщении.

Ранее после ливневых дождей, которые прошли в Одессе на прошлой неделе, специалисты рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах "Лузановка" и 10 ст. Большого Фонтана.

Читайте: Многие пляжи в Одесской области запрещены для посещения, в Киеве тоже сложная ситуация, - глава Госэкоинспекции Малеваный

Автор: 

Минздрав (4906) Одесская область (3696) отдых (390) пляж (254) Черное море (1489)


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гамно осело?
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30.07.2021 17:27 Ответить
Так то в море. А на пляжах можно!
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30.07.2021 17:30 Ответить
Чаус, если что, уже готов занырнуть Но может и уплыть))
На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2333
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30.07.2021 17:35 Ответить
"На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав" - Мона! Адин рас...
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30.07.2021 18:34 Ответить
Безграничная благодарность к родному отечеству,для меня начинается с осознания того, что является истинной ценностью моего отечества, поэтому , когда это осознание усиливается присутствием, пониманием и поддержкой с мужской точки зрения, моя благодарность к родному отечеству усиливается двукратно.
Потому что плоды духовного величия, которые присущи человеческой силе воле и силе духа, намного труднее взростить , чем поворачиваться "флюгером" в ту строну, где "...под каждым ей листком был готов и стол и дом..." ( ...без ко-ко-ко...)
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30.07.2021 22:16 Ответить
 
 