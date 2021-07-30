На пляжах Одесской области можно купаться, - Минздрав
Морская вода в Одесской области соответствует санитарно-микробиологическим нормативам.
К такому выводу пришли специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для лабораторных исследований состояния морской воды в контрольных точках на 22 пляжах Одессы и области, которые имеют официальный статус, были отобраны 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 47 проб на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям", - сказано в сообщении.
Ранее после ливневых дождей, которые прошли в Одессе на прошлой неделе, специалисты рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах "Лузановка" и 10 ст. Большого Фонтана.
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