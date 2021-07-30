Бразилія передумала купувати "Спутнік V"

Уряд Бразилії збирається анулювати підписаний у березні контракт на постачання 10 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V".

Про це заявило бразильське Міністерство охорони здоров’я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення пов’язане з затримками у наданні дозволу на використання російської вакцини з боку бразильського регулятора, агентства Anvisa.

Міністерство вважає, що програма вакцинації в країні може бути реалізована без російської вакцини. Але ситуація може змінитися, якщо Anvisa все-таки видасть ліцензію на використання "Спутніка V".

Угода про імпорт 10 мільйонів доз "Спутніка V" була підписана Російським фондом прямих інвестицій з бразильською фармацевтичною компанією União Quimica. Вона планувала виробляти російську вакцину на території Бразилії для її експорту в сусідні країни. Для цього компанії потрібно отримати дозвіл від Anvisa на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях. Процес зупинився, тому що União Quimica не надала регулятору повної інформації про вакцину.

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Міністр охорони здоров’я також заявив про скасування контракту вартістю 316 мільйонів доларів на постачання 20 мільйонів доз індійської вакцини Covaxin. Контракт визнаний недійсним, оскільки Anvisa не схвалила використання вакцини.

Від початку пандемії в Бразилії було зареєстровано 20 мільйонів випадків зараження і більш як 550 тисяч смертей.

У країні схвалені чотири препарати для вакцинації проти COVID-19 – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson і Sinovac. Перше щеплення отримали 48% жителів. Повністю вакциновані близько 20%.