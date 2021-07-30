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Бразилія передумала купувати "Спутнік V"

Бразилія передумала купувати

Уряд Бразилії збирається анулювати підписаний у березні контракт на постачання 10 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V".

Про це заявило бразильське Міністерство охорони здоров’я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення пов’язане з затримками у наданні дозволу на використання російської вакцини з боку бразильського регулятора, агентства Anvisa.

Міністерство вважає, що програма вакцинації в країні може бути реалізована без російської вакцини. Але ситуація може змінитися, якщо Anvisa все-таки видасть ліцензію на використання "Спутніка V".

Угода про імпорт 10 мільйонів доз "Спутніка V" була підписана Російським фондом прямих інвестицій з бразильською фармацевтичною компанією União Quimica. Вона планувала виробляти російську вакцину на території Бразилії для її експорту в сусідні країни. Для цього компанії потрібно отримати дозвіл від Anvisa на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях. Процес зупинився, тому що União Quimica не надала регулятору повної інформації про вакцину.

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Міністр охорони здоров’я також заявив про скасування контракту вартістю 316 мільйонів доларів на постачання 20 мільйонів доз індійської вакцини Covaxin. Контракт визнаний недійсним, оскільки Anvisa не схвалила використання вакцини.

Від початку пандемії в Бразилії було зареєстровано 20 мільйонів випадків зараження і більш як 550 тисяч смертей.

У країні схвалені чотири препарати для вакцинації проти COVID-19 – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson і Sinovac. Перше щеплення отримали 48% жителів. Повністю вакциновані близько 20%.

Автор: 

Бразилія (287) вакцина (4419) росія (66478)


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Топ коментарі
+10
Бразилия передумала закупать "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1199
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30.07.2021 21:31 Відповісти
+9
Те, кто затевают вот эту русофобию… этим людям я и адресовываю: «Доиграетесь!" Херург Взадовставлов
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30.07.2021 21:42 Відповісти
+6
Русофобы проклятые
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30.07.2021 21:38 Відповісти
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Бразилия передумала закупать "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1199
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30.07.2021 21:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ Самба ди Жанейра
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30.07.2021 21:35 Відповісти
бразільцям гівна не потрібно - жити хочуть. прогнозовано.
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30.07.2021 21:37 Відповісти
Русофобы проклятые
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30.07.2021 21:38 Відповісти
Теперь весь этот скотомицин зальют за кожу кацапам - снова у них очереди в крематории вырастут...
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30.07.2021 21:47 Відповісти
у них выпал снег... похолодало... мозги остыли... населенье протрезвело...
И 5 СПУТНИК НА ПОСЛАЛО...
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30.07.2021 21:38 Відповісти
Те, кто затевают вот эту русофобию… этим людям я и адресовываю: «Доиграетесь!" Херург Взадовставлов
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30.07.2021 21:42 Відповісти
за вчера в нерезиновой склеилось 73 туловища.
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30.07.2021 21:45 Відповісти
русофобия продолжается...
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30.07.2021 21:56 Відповісти
Очень жаль. Бедным макакам там уже жить негде. Амазонку вырубают , леса палят , прям как орки у Толкиена. А так бы благодаря спутнику популяция орков значительно уменьшилась. Какое было бы благо для Амазонки и всех ее обитателей. А климат? Эх , что тут говорить.
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30.07.2021 21:56 Відповісти
Бразильцы докумекали что мокша мовзоленый пытался им втиреть бадягу из канализации под видом супер вакцины...
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30.07.2021 22:03 Відповісти
Смысл покупать, если рашка все равно не поставляет. И смотря на статистику кто вообще хочет покупать
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30.07.2021 22:03 Відповісти
Бразильцы не такие дебилы как этот.
Бразилія передумала купувати "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5043
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30.07.2021 22:04 Відповісти
Удар в спину *****... "Памідорамі нє атдєлаются!"
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30.07.2021 22:07 Відповісти
Бразилія передумала купувати "Супутник V" - Цензор.НЕТ 2634
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30.07.2021 22:08 Відповісти
Стекломой и боярышник состав спутника 5.
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30.07.2021 22:09 Відповісти
Шмурдяк становится непопулярен
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30.07.2021 22:51 Відповісти
шо такое ? букет не понравился ?
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31.07.2021 00:56 Відповісти
Бразилия отказалась, только из за того, что в ЕС тянут с регистрацией, бразильцам не получить рабочую визу в ЕС привитым. Это всего лишь разборки производителей.
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31.07.2021 04:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI Семён Слепаков: Купи говно - YouTube
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31.07.2021 09:37 Відповісти
 
 