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Бразилия передумала закупать "Спутник V"

Бразилия передумала закупать

Правительство Бразилии собирается аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявило бразильское Министерство здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение связано с задержками в предоставлении разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора, агентства Anvisa.

Министерство считает, что программа вакцинации в стране может быть реализована без российской вакцины. Но ситуация может измениться, если Anvisa все-таки выдаст лицензию на использование "Спутник V".

Читайте: Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

Соглашение об импорте 10 млн доз "Спутника V" было подписано Российским фондом прямых инвестиций из бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Она планировала производить российскую вакцину на территории Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании нужно получить разрешение от Anvisa на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях. Процесс остановился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полной информации о вакцине.

С начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 20 млн случаев заражения и более 550 000 смертей.

В стране одобрены четыре препарата для вакцинации против COVID-19 - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Первую прививку получили 48% жителей. Полностью вакцинированы около 20%.

Также читайте: Вакцинация подростков начнется на следующей неделе, - Кузин

Автор: 

Бразилия (313) вакцина (3815) россия (96455)


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Топ комментарии
+10
Бразилия передумала закупать "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1199
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30.07.2021 21:31 Ответить
+9
Те, кто затевают вот эту русофобию… этим людям я и адресовываю: «Доиграетесь!" Херург Взадовставлов
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30.07.2021 21:42 Ответить
+6
Русофобы проклятые
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30.07.2021 21:38 Ответить
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Бразилия передумала закупать "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1199
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30.07.2021 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ Самба ди Жанейра
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30.07.2021 21:35 Ответить
бразільцям гівна не потрібно - жити хочуть. прогнозовано.
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30.07.2021 21:37 Ответить
Русофобы проклятые
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30.07.2021 21:38 Ответить
Теперь весь этот скотомицин зальют за кожу кацапам - снова у них очереди в крематории вырастут...
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30.07.2021 21:47 Ответить
у них выпал снег... похолодало... мозги остыли... населенье протрезвело...
И 5 СПУТНИК НА ПОСЛАЛО...
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30.07.2021 21:38 Ответить
Те, кто затевают вот эту русофобию… этим людям я и адресовываю: «Доиграетесь!" Херург Взадовставлов
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30.07.2021 21:42 Ответить
за вчера в нерезиновой склеилось 73 туловища.
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30.07.2021 21:45 Ответить
русофобия продолжается...
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30.07.2021 21:56 Ответить
Очень жаль. Бедным макакам там уже жить негде. Амазонку вырубают , леса палят , прям как орки у Толкиена. А так бы благодаря спутнику популяция орков значительно уменьшилась. Какое было бы благо для Амазонки и всех ее обитателей. А климат? Эх , что тут говорить.
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30.07.2021 21:56 Ответить
Бразильцы докумекали что мокша мовзоленый пытался им втиреть бадягу из канализации под видом супер вакцины...
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30.07.2021 22:03 Ответить
Смысл покупать, если рашка все равно не поставляет. И смотря на статистику кто вообще хочет покупать
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30.07.2021 22:03 Ответить
Бразильцы не такие дебилы как этот.
Бразилія передумала купувати "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5043
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30.07.2021 22:04 Ответить
Удар в спину *****... "Памідорамі нє атдєлаются!"
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30.07.2021 22:07 Ответить
Бразилія передумала купувати "Супутник V" - Цензор.НЕТ 2634
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30.07.2021 22:08 Ответить
Стекломой и боярышник состав спутника 5.
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30.07.2021 22:09 Ответить
Шмурдяк становится непопулярен
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30.07.2021 22:51 Ответить
шо такое ? букет не понравился ?
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31.07.2021 00:56 Ответить
Бразилия отказалась, только из за того, что в ЕС тянут с регистрацией, бразильцам не получить рабочую визу в ЕС привитым. Это всего лишь разборки производителей.
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31.07.2021 04:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI Семён Слепаков: Купи говно - YouTube
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31.07.2021 09:37 Ответить
 
 