Бразилия передумала закупать "Спутник V"

Правительство Бразилии собирается аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявило бразильское Министерство здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение связано с задержками в предоставлении разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора, агентства Anvisa.

Министерство считает, что программа вакцинации в стране может быть реализована без российской вакцины. Но ситуация может измениться, если Anvisa все-таки выдаст лицензию на использование "Спутник V".

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Соглашение об импорте 10 млн доз "Спутника V" было подписано Российским фондом прямых инвестиций из бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Она планировала производить российскую вакцину на территории Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании нужно получить разрешение от Anvisa на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях. Процесс остановился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полной информации о вакцине.

С начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 20 млн случаев заражения и более 550 000 смертей.

В стране одобрены четыре препарата для вакцинации против COVID-19 - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Первую прививку получили 48% жителей. Полностью вакцинированы около 20%.

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