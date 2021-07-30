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Трамп незаконно змушував Мін'юст скасувати результати виборів, - Конгрес

Трамп незаконно змушував Мін'юст скасувати результати виборів, - Конгрес

Комітет з нагляду та реформ Палати представників США оприлюднив рукописні нотатки керівництва Мін'юсту як доказ, що експрезидент Дональд Трамп вимагав від відомства скасувати результати виборів, на яких переміг Джо Байден.

Про це йдеться в повідомленні Комітету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ці рукописні нотатки свідчать, що президент Трамп доручив найвищому правоохоронному органу нашої країни напряму вжити заходів для скасування результатів вільних і чесних виборів в останні дні свого президентства", - заявила у цьому зв’язку голова Комітету з нагляду та реформ конгресвумен Каролін Мелоні.

Як уточнюється, нотатки були складені на той час заступником генпрокурора США Річардом Донаг’ю.

Ці документи розкривають спроби Трампа безпосередньо тиснути на двох найвищих посадових осіб Міністерства юстиції, щоби скасувати затверджені Конгресом результати виборів 2020 року. У іншому разі посадовці ризикували втратити роботу та зіпсувати собі кар’єру.

Каролін Мелоні заявила, що конгресмени почали роботу для того, щоб опитати всіх ключових свідків "з метою розслідування всіх масштабів корупції колишнього президента". У цьому зв’язку вона пообіцяла застосувати всі наявні інструменти, щоб забезпечити отримання свідчень негайно.

Читайте також: Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського

Автор: 

вибори (6726) Конгрес США (1243) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+8
Трамп и его сторонники- что-то среднее между }{уйлом и Лукой. Такие же уроды.
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30.07.2021 21:52 Відповісти
+6
От-от.
Хай почнуть з того, хто відправив поліцейських додому.
Поліції пропонували допомогу інші спецслужби. Але їм подякували і сказали, що не треба.
І що кажуть ті поліцаї, які пропустили маніфестантів ?
Роль безтямної Пелозі цікава.
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30.07.2021 23:54 Відповісти
+4
Рукописные заметки, ну надо же...Хотя, если у них уже пресловутого Флойда едва ли не святым делают...
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30.07.2021 21:49 Відповісти
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Рукописные заметки, ну надо же...Хотя, если у них уже пресловутого Флойда едва ли не святым делают...
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30.07.2021 21:49 Відповісти
да по ходу, третий импичмент Трамп не потянет. Посадить не посадят, но баллотироваться запретят
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30.07.2021 22:51 Відповісти
Да, жаль старого шерифа, невзирая на все его чудачества. Новый, откровенно говоря, даже на помошника шерифа не тянет.
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30.07.2021 23:00 Відповісти
Да куда им до наших силовиков! Он на Порошенка с полсотни уголовных дел "накопали", а тут какие-то рукописные заметки. Может это Зинка написала список закупаемых продуктов.
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31.07.2021 08:58 Відповісти
Трамп и его сторонники- что-то среднее между }{уйлом и Лукой. Такие же уроды.
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30.07.2021 21:52 Відповісти
...перднула істота під німецьким прапорцем.
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31.07.2021 04:31 Відповісти
Трамп незаконно змушував Мін'юст скасувати результати виборів, - Конгрес - Цензор.НЕТ 4957
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31.07.2021 07:32 Відповісти
"Мы не можем оставить нерасследованными насилие 6 января и его причины. Американский народ заслуживает полного и открытого свидетельства каждого человека, знающего о планировании и подготовке 6 января. Мы должны знать, что произошло здесь, в Капитолии. Мы также должны знать, что происходило каждую минуту этого дня в Белом доме, каждый телефонный звонок, каждый разговор, каждую встречу до, во время и после атаки. Люди чести обязаны рассказать. Если виновные не поплатятся за свои поступки и если Конгресс не будет действовать ответственно, это останется раковой опухолью для нашей конституционной республики, подрывая мирную передачу власти, лежащую в основе нашей демократической системы. Мы столкнемся с угрозой еще большего насилия в ближайшие месяцы, а также 6 января каждые четыре года" - Лиз Чейни от Республиканской партии. https://www.svoboda.org/a/politseyskie-kapitoliya-pokazaniya-6-yanvarya/31385501.html
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30.07.2021 22:03 Відповісти
От-от.
Хай почнуть з того, хто відправив поліцейських додому.
Поліції пропонували допомогу інші спецслужби. Але їм подякували і сказали, що не треба.
І що кажуть ті поліцаї, які пропустили маніфестантів ?
Роль безтямної Пелозі цікава.
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30.07.2021 23:54 Відповісти
Так цікавить....
А шо тута про тарифи??
Відволікання уваги...ага
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30.07.2021 22:05 Відповісти
Вакханалия победила! А победителей не судят....
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30.07.2021 22:08 Відповісти
У Трампа с Тихановской есть что-то общее.
Не только первая буква в фамилиях.
Они не умеют проигрывать.
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30.07.2021 22:09 Відповісти
пышов )(уйлу у дупу-мацкальске чмо
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30.07.2021 22:22 Відповісти
Взаимно.
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30.07.2021 22:24 Відповісти
На нари путлерскую сучку.
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30.07.2021 22:33 Відповісти
Так, хутінську маріонетку байдена чекає імпічмент.
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31.07.2021 14:07 Відповісти
Пока шо 2 импичмента и попитка госпереворота у трампушки, надеюсь сядет.
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31.07.2021 14:16 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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31.07.2021 16:42 Відповісти
Пернул в лужу, маладец.
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31.07.2021 17:32 Відповісти
рукописные заметки - это неоспоримые факты, просто припёрли Трампа к стенке.
дайош третий и четвёртый импичмент!
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31.07.2021 01:21 Відповісти
"рукописные заметки - это неоспоримые факты" - а іще - клинописні таблички. Клинописних табличок Трамп, часом, не залишив?
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31.07.2021 17:47 Відповісти
С ног на голову.
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31.07.2021 01:32 Відповісти
бидон победил у себя в туалете, выбранный президент США Трамп.
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31.07.2021 02:08 Відповісти
Дєрьмократам іще доведеться відповідати за свою грандіозну аферу з липовими бюлетенями. Трамп дав доручення тодішньому генпрокурору Бару розібратися з ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАСВІДЧЕНИМИ і підтвердженими під ПРИСЯГОЮ десятками тисяч випадків фальшування, але той усрався і втік, злякавшись, що коли афера проканає, то йому буде непереливки.
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31.07.2021 04:37 Відповісти
Всім корисним ідіотам глобалістів: тепер, коли справжньою маріонеткою куйла виявився "козак байда", що ж ви мовчите, язики у сраки засунувши, га?
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31.07.2021 04:39 Відповісти
Після того як прокремлівський Байден зрадив Україну, він злочинно всупереч Конгресу по вказівці фашистського кремля, дав зелену дорогу на пуск смердючого кацапського потоку - 2. То тепер навіть важко сказати хто з них кращий для України. А вибирати з явно поганого і дуже поганого нам, справа невтішна для нас.
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31.07.2021 04:52 Відповісти
"Прокремлівський Байден" ставить путіну ультиматуми, і той слухняно виконує.
Хакери REvil, доречі, зникли навіть з даркнету.
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31.07.2021 05:37 Відповісти
Стули писок, придурок. Задовбав. Слухняно виконує вказівки куйла якраз дементивний біоробот Жо.
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31.07.2021 08:50 Відповісти
Важко сказати, бо клепка працює погано. Трамп нічого поганого Україні не зробив. Навіть дещо хороше. А "козак байда" виявився відвертим ворогом.
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31.07.2021 08:48 Відповісти
надо было Трампычу в завхозы брать Ермака
-тогда бы )(уйловские методички по захвату власти испонялись бы правильно
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31.07.2021 05:28 Відповісти
Додик довыйогивался. Рыжий попугай.
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31.07.2021 05:38 Відповісти
Скоро досийожується маріонетка хутіна дєдушка ЖО, який заробить імпічмент за шкоду національним інтересам. А ти, чмо тупориле, окрім образ ні на що не здатне. Писок стули.
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31.07.2021 08:54 Відповісти
Вообщем Трампа посадят, а за ним и зеленского
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01.08.2021 21:56 Відповісти
придурки продолжают топить за байдена, и это после последних событий с нато и СП2
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02.08.2021 11:32 Відповісти
 
 