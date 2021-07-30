Трамп незаконно змушував Мін'юст скасувати результати виборів, - Конгрес

Комітет з нагляду та реформ Палати представників США оприлюднив рукописні нотатки керівництва Мін'юсту як доказ, що експрезидент Дональд Трамп вимагав від відомства скасувати результати виборів, на яких переміг Джо Байден.

Про це йдеться в повідомленні Комітету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ці рукописні нотатки свідчать, що президент Трамп доручив найвищому правоохоронному органу нашої країни напряму вжити заходів для скасування результатів вільних і чесних виборів в останні дні свого президентства", - заявила у цьому зв’язку голова Комітету з нагляду та реформ конгресвумен Каролін Мелоні.

Як уточнюється, нотатки були складені на той час заступником генпрокурора США Річардом Донаг’ю.

Ці документи розкривають спроби Трампа безпосередньо тиснути на двох найвищих посадових осіб Міністерства юстиції, щоби скасувати затверджені Конгресом результати виборів 2020 року. У іншому разі посадовці ризикували втратити роботу та зіпсувати собі кар’єру.

Каролін Мелоні заявила, що конгресмени почали роботу для того, щоб опитати всіх ключових свідків "з метою розслідування всіх масштабів корупції колишнього президента". У цьому зв’язку вона пообіцяла застосувати всі наявні інструменти, щоб забезпечити отримання свідчень негайно.

Читайте також: Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського