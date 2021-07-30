Трамп незаконно заставлял Минюст отменить результаты выборов, - Конгресс
Комитет по надзору и реформам Палаты представителей США обнародовал рукописные заметки руководства Минюста в качестве доказательства, что бывший президент Дональд Трамп потребовал от ведомства отменить результаты выборов, на которых победил Джо Байден.
Об этом говорится в сообщении Комитета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Эти рукописные заметки свидетельствуют, что президент Трамп поручил высокому правоохранительному органу нашей страны напрямую принять меры для отмены результатов свободных и честных выборов в последние дни своего президентства", - заявила в этой связи глава Комитета по надзору и реформ конгресвумен Каролин Мэлони.
Как уточняется, заметки были составлены в то время заместителем генпрокурора США Ричардом Донахью.
Эти документы раскрывают попытки Трампа непосредственно давить на двух высших должностных лиц Министерства юстиции, чтобы отменить утвержденные Конгрессом результаты выборов 2020 года. В ином случае должностные лица рисковали потерять работу и испортить себе карьеру.
Каролин Мэлони заявила, что конгрессмены начали работу для того, чтобы опросить всех ключевых свидетелей "с целью расследования всех масштабов коррупции бывшего президента". В этой связи она пообещала применить все имеющиеся инструменты, обеспечивающие получение свидетельств немедленно.
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Хай почнуть з того, хто відправив поліцейських додому.
Поліції пропонували допомогу інші спецслужби. Але їм подякували і сказали, що не треба.
І що кажуть ті поліцаї, які пропустили маніфестантів ?
Роль безтямної Пелозі цікава.
А шо тута про тарифи??
Відволікання уваги...ага
Не только первая буква в фамилиях.
Они не умеют проигрывать.
дайош третий и четвёртый импичмент!
Хакери REvil, доречі, зникли навіть з даркнету.
-тогда бы )(уйловские методички по захвату власти испонялись бы правильно