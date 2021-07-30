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Трамп незаконно заставлял Минюст отменить результаты выборов, - Конгресс

Трамп незаконно заставлял Минюст отменить результаты выборов, - Конгресс

Комитет по надзору и реформам Палаты представителей США обнародовал рукописные заметки руководства Минюста в качестве доказательства, что бывший президент Дональд Трамп потребовал от ведомства отменить результаты выборов, на которых победил Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении Комитета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эти рукописные заметки свидетельствуют, что президент Трамп поручил высокому правоохранительному органу нашей страны напрямую принять меры для отмены результатов свободных и честных выборов в последние дни своего президентства", - заявила в этой связи глава Комитета по надзору и реформ конгресвумен Каролин Мэлони.

Как уточняется, заметки были составлены в то время заместителем генпрокурора США Ричардом Донахью.

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Эти документы раскрывают попытки Трампа непосредственно давить на двух высших должностных лиц Министерства юстиции, чтобы отменить утвержденные Конгрессом результаты выборов 2020 года. В ином случае должностные лица рисковали потерять работу и испортить себе карьеру.

Каролин Мэлони заявила, что конгрессмены начали работу для того, чтобы опросить всех ключевых свидетелей "с целью расследования всех масштабов коррупции бывшего президента". В этой связи она пообещала применить все имеющиеся инструменты, обеспечивающие получение свидетельств немедленно.

Также читайте: Трамп снова обвинил администрацию Байдена в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном

Автор: 

выборы (24765) Конгресс США (1249) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+8
Трамп и его сторонники- что-то среднее между }{уйлом и Лукой. Такие же уроды.
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30.07.2021 21:52 Ответить
+6
От-от.
Хай почнуть з того, хто відправив поліцейських додому.
Поліції пропонували допомогу інші спецслужби. Але їм подякували і сказали, що не треба.
І що кажуть ті поліцаї, які пропустили маніфестантів ?
Роль безтямної Пелозі цікава.
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30.07.2021 23:54 Ответить
+4
Рукописные заметки, ну надо же...Хотя, если у них уже пресловутого Флойда едва ли не святым делают...
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30.07.2021 21:49 Ответить
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Рукописные заметки, ну надо же...Хотя, если у них уже пресловутого Флойда едва ли не святым делают...
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30.07.2021 21:49 Ответить
да по ходу, третий импичмент Трамп не потянет. Посадить не посадят, но баллотироваться запретят
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30.07.2021 22:51 Ответить
Да, жаль старого шерифа, невзирая на все его чудачества. Новый, откровенно говоря, даже на помошника шерифа не тянет.
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30.07.2021 23:00 Ответить
Да куда им до наших силовиков! Он на Порошенка с полсотни уголовных дел "накопали", а тут какие-то рукописные заметки. Может это Зинка написала список закупаемых продуктов.
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31.07.2021 08:58 Ответить
Трамп и его сторонники- что-то среднее между }{уйлом и Лукой. Такие же уроды.
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30.07.2021 21:52 Ответить
...перднула істота під німецьким прапорцем.
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31.07.2021 04:31 Ответить
Трамп незаконно змушував Мін'юст скасувати результати виборів, - Конгрес - Цензор.НЕТ 4957
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31.07.2021 07:32 Ответить
"Мы не можем оставить нерасследованными насилие 6 января и его причины. Американский народ заслуживает полного и открытого свидетельства каждого человека, знающего о планировании и подготовке 6 января. Мы должны знать, что произошло здесь, в Капитолии. Мы также должны знать, что происходило каждую минуту этого дня в Белом доме, каждый телефонный звонок, каждый разговор, каждую встречу до, во время и после атаки. Люди чести обязаны рассказать. Если виновные не поплатятся за свои поступки и если Конгресс не будет действовать ответственно, это останется раковой опухолью для нашей конституционной республики, подрывая мирную передачу власти, лежащую в основе нашей демократической системы. Мы столкнемся с угрозой еще большего насилия в ближайшие месяцы, а также 6 января каждые четыре года" - Лиз Чейни от Республиканской партии. https://www.svoboda.org/a/politseyskie-kapitoliya-pokazaniya-6-yanvarya/31385501.html
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30.07.2021 22:03 Ответить
От-от.
Хай почнуть з того, хто відправив поліцейських додому.
Поліції пропонували допомогу інші спецслужби. Але їм подякували і сказали, що не треба.
І що кажуть ті поліцаї, які пропустили маніфестантів ?
Роль безтямної Пелозі цікава.
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30.07.2021 23:54 Ответить
Так цікавить....
А шо тута про тарифи??
Відволікання уваги...ага
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30.07.2021 22:05 Ответить
Вакханалия победила! А победителей не судят....
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30.07.2021 22:08 Ответить
У Трампа с Тихановской есть что-то общее.
Не только первая буква в фамилиях.
Они не умеют проигрывать.
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30.07.2021 22:09 Ответить
пышов )(уйлу у дупу-мацкальске чмо
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30.07.2021 22:22 Ответить
Взаимно.
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30.07.2021 22:24 Ответить
На нари путлерскую сучку.
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30.07.2021 22:33 Ответить
Так, хутінську маріонетку байдена чекає імпічмент.
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31.07.2021 14:07 Ответить
Пока шо 2 импичмента и попитка госпереворота у трампушки, надеюсь сядет.
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31.07.2021 14:16 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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31.07.2021 16:42 Ответить
Пернул в лужу, маладец.
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31.07.2021 17:32 Ответить
рукописные заметки - это неоспоримые факты, просто припёрли Трампа к стенке.
дайош третий и четвёртый импичмент!
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31.07.2021 01:21 Ответить
"рукописные заметки - это неоспоримые факты" - а іще - клинописні таблички. Клинописних табличок Трамп, часом, не залишив?
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31.07.2021 17:47 Ответить
С ног на голову.
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31.07.2021 01:32 Ответить
бидон победил у себя в туалете, выбранный президент США Трамп.
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31.07.2021 02:08 Ответить
Дєрьмократам іще доведеться відповідати за свою грандіозну аферу з липовими бюлетенями. Трамп дав доручення тодішньому генпрокурору Бару розібратися з ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАСВІДЧЕНИМИ і підтвердженими під ПРИСЯГОЮ десятками тисяч випадків фальшування, але той усрався і втік, злякавшись, що коли афера проканає, то йому буде непереливки.
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31.07.2021 04:37 Ответить
Всім корисним ідіотам глобалістів: тепер, коли справжньою маріонеткою куйла виявився "козак байда", що ж ви мовчите, язики у сраки засунувши, га?
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31.07.2021 04:39 Ответить
Після того як прокремлівський Байден зрадив Україну, він злочинно всупереч Конгресу по вказівці фашистського кремля, дав зелену дорогу на пуск смердючого кацапського потоку - 2. То тепер навіть важко сказати хто з них кращий для України. А вибирати з явно поганого і дуже поганого нам, справа невтішна для нас.
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31.07.2021 04:52 Ответить
"Прокремлівський Байден" ставить путіну ультиматуми, і той слухняно виконує.
Хакери REvil, доречі, зникли навіть з даркнету.
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31.07.2021 05:37 Ответить
Стули писок, придурок. Задовбав. Слухняно виконує вказівки куйла якраз дементивний біоробот Жо.
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31.07.2021 08:50 Ответить
Важко сказати, бо клепка працює погано. Трамп нічого поганого Україні не зробив. Навіть дещо хороше. А "козак байда" виявився відвертим ворогом.
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31.07.2021 08:48 Ответить
надо было Трампычу в завхозы брать Ермака
-тогда бы )(уйловские методички по захвату власти испонялись бы правильно
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31.07.2021 05:28 Ответить
Додик довыйогивался. Рыжий попугай.
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31.07.2021 05:38 Ответить
Скоро досийожується маріонетка хутіна дєдушка ЖО, який заробить імпічмент за шкоду національним інтересам. А ти, чмо тупориле, окрім образ ні на що не здатне. Писок стули.
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31.07.2021 08:54 Ответить
Вообщем Трампа посадят, а за ним и зеленского
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01.08.2021 21:56 Ответить
придурки продолжают топить за байдена, и это после последних событий с нато и СП2
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02.08.2021 11:32 Ответить
 
 