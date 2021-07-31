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Зеленський привітав Світоліну з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх у Токіо
Президент України Володимир Зеленський привітав тенісистку Елліну Світоліну з бронзовою медаллю в жіночому одиночному розряді на Олімпійських іграх в Токіо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді. Це перша олімпійська медаль країни в тенісі від початку незалежності! Дякую за перемогу! Вболіваємо за наших ", - написав Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу 31 липня Світоліна здолала свою опонентку, представницю Казахстану Олену Рибакіну, за підсумками трьох сетів.
Топ коментарі
+14 Rhodesian
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+8 Super Gut
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Еліна тримайся .!
-- Чауса с освобождением поздравлять?
-- Светолину поздравь -- один хрен, ты не при делах...
https://isport.ua/tennis/685807-svitolina-priglasila-poroshenko-na-rollan-garros Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос - iSport.ua