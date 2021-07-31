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Новини Олімпіада-2020
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Зеленський привітав Світоліну з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх у Токіо

Зеленський привітав Світоліну з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх у Токіо

Президент України Володимир Зеленський привітав тенісистку Елліну Світоліну з бронзовою медаллю в жіночому одиночному розряді на Олімпійських іграх в Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді. Це перша олімпійська медаль країни в тенісі від початку незалежності! Дякую за перемогу! Вболіваємо за наших ", - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу 31 липня Світоліна здолала свою опонентку, представницю Казахстану Олену Рибакіну, за підсумками трьох сетів.

Зеленський (23642) Світоліна (51)


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Топ коментарі
+14
Ты по Чаусы выскажись, позравляйкин! Чучело гороховое =)
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31.07.2021 17:36
+11
Та ми й без тебе, поц зєльоний, Елліну привітаємо! Ти краще скажи, де Чавуса подів?!)
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31.07.2021 17:41
+8
Какое отношение имеет петух каломойши к украинскому спорту, если он всегда болел за страну "404"?!
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31.07.2021 17:40
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Фигачить по 10-12 часов 6 дней в неделю за 14 злотых в час, когда в Киеве 20тыс платят в мес при 40 часовой рабочей неделю. Не знаю, кто тут еще лох.
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31.07.2021 17:45 Відповісти
20 штук давно никого не удивляют. руки прямые надо иметь и будешь жить не хуже, чем в поляндии. а они лохи хотят тут много и на халяву, а ума хватает только там батрачить из-под палки
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31.07.2021 17:50 Відповісти
Якби Світоліну можна було стрічкою обмотати, то Зєлєнскій теж перерізав би. Але Світоліну - не дитячий садок і навіть не світлофор. 😁
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31.07.2021 17:44 Відповісти
Эльвира это чучело зеленое может и нах послать прямым текстом
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31.07.2021 23:31 Відповісти
Поц,не каркай,а то в натуре заболеет...
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31.07.2021 17:36 Відповісти
100% !
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31.07.2021 19:18 Відповісти
Ты по Чаусы выскажись, позравляйкин! Чучело гороховое =)
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31.07.2021 17:36 Відповісти
Всі б' ються в ейфорії від "тріумфального", "історичного" 3го місця Світоліної. Тим часом ми 62гі з 67 країн в медальному заліку. Без жодного золота і срібла. Це так схоже на нинішній стан України, коли зеленський і ермак не встигають витирати сльози перемоги.
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31.07.2021 17:39 Відповісти
Какое отношение имеет петух каломойши к украинскому спорту, если он всегда болел за страну "404"?!
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31.07.2021 17:40 Відповісти
Та ми й без тебе, поц зєльоний, Елліну привітаємо! Ти краще скажи, де Чавуса подів?!)
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31.07.2021 17:41 Відповісти
Бідоносець поздоровив Еліну . ..Прішла бєда откєль нє ждалі .

Еліна тримайся .!
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31.07.2021 17:44 Відповісти
Звонит Зеля Бене...

-- Чауса с освобождением поздравлять?

-- Светолину поздравь -- один хрен, ты не при делах...
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31.07.2021 17:47 Відповісти
Вова поздно пить боржоми, в Париж не тебя приглашали а Пороха.
https://isport.ua/tennis/685807-svitolina-priglasila-poroshenko-na-rollan-garros Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос - iSport.ua
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31.07.2021 17:50 Відповісти
Гавно поздравительное.
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31.07.2021 22:06 Відповісти
Зеля, как "чемпион всего", с высоты своего эго, снизошёл и поздравил неполноценную "лузершу"..
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31.07.2021 22:13 Відповісти
Самые добрые и тёплые поздравления Элине! Спасибо! Спасибо за Победу, которой так не хватает в остальном. Ещё раз : СПАСИБО! Молодец !! ( если так можно говорить о прекрасной девушке спортсменке))) Слава Украине!
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01.08.2021 03:50 Відповісти
 
 