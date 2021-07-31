Зеленський привітав Світоліну з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх у Токіо

Президент України Володимир Зеленський привітав тенісистку Елліну Світоліну з бронзовою медаллю в жіночому одиночному розряді на Олімпійських іграх в Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді. Це перша олімпійська медаль країни в тенісі від початку незалежності! Дякую за перемогу! Вболіваємо за наших ", - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу 31 липня Світоліна здолала свою опонентку, представницю Казахстану Олену Рибакіну, за підсумками трьох сетів.