Зеленский поздравил Свитолину с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил теннисистку Эллину Свитолину с бронзовой медалью в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

"Наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде. Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости! Спасибо за победу! Болеем за наших", - написал Зеленский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в субботу 31 июля Свитолина одолела свою оппонентку, представительницу Казахстана Елену Рыбакину, по итогам трех сетов.