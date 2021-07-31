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Новости Олимпиада-2020
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Зеленский поздравил Свитолину с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио

Зеленский поздравил Свитолину с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил теннисистку Эллину Свитолину с бронзовой медалью в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

"Наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде. Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости! Спасибо за победу! Болеем за наших", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эта медаль для меня многое значит", - Свитолина об олимпийской "бронзе"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в субботу 31 июля Свитолина одолела свою оппонентку, представительницу Казахстана Елену Рыбакину, по итогам трех сетов.

Зеленский Владимир (21149) Свитолина Элина (50)


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Топ комментарии
+14
Ты по Чаусы выскажись, позравляйкин! Чучело гороховое =)
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31.07.2021 17:36 Ответить
+11
Та ми й без тебе, поц зєльоний, Елліну привітаємо! Ти краще скажи, де Чавуса подів?!)
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31.07.2021 17:41 Ответить
+8
Какое отношение имеет петух каломойши к украинскому спорту, если он всегда болел за страну "404"?!
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31.07.2021 17:40 Ответить
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Фигачить по 10-12 часов 6 дней в неделю за 14 злотых в час, когда в Киеве 20тыс платят в мес при 40 часовой рабочей неделю. Не знаю, кто тут еще лох.
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31.07.2021 17:45 Ответить
20 штук давно никого не удивляют. руки прямые надо иметь и будешь жить не хуже, чем в поляндии. а они лохи хотят тут много и на халяву, а ума хватает только там батрачить из-под палки
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31.07.2021 17:50 Ответить
Якби Світоліну можна було стрічкою обмотати, то Зєлєнскій теж перерізав би. Але Світоліну - не дитячий садок і навіть не світлофор. 😁
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31.07.2021 17:44 Ответить
Эльвира это чучело зеленое может и нах послать прямым текстом
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31.07.2021 23:31 Ответить
Поц,не каркай,а то в натуре заболеет...
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31.07.2021 17:36 Ответить
100% !
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31.07.2021 19:18 Ответить
Ты по Чаусы выскажись, позравляйкин! Чучело гороховое =)
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31.07.2021 17:36 Ответить
Всі б' ються в ейфорії від "тріумфального", "історичного" 3го місця Світоліної. Тим часом ми 62гі з 67 країн в медальному заліку. Без жодного золота і срібла. Це так схоже на нинішній стан України, коли зеленський і ермак не встигають витирати сльози перемоги.
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31.07.2021 17:39 Ответить
Какое отношение имеет петух каломойши к украинскому спорту, если он всегда болел за страну "404"?!
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31.07.2021 17:40 Ответить
Та ми й без тебе, поц зєльоний, Елліну привітаємо! Ти краще скажи, де Чавуса подів?!)
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31.07.2021 17:41 Ответить
Бідоносець поздоровив Еліну . ..Прішла бєда откєль нє ждалі .

Еліна тримайся .!
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31.07.2021 17:44 Ответить
Звонит Зеля Бене...

-- Чауса с освобождением поздравлять?

-- Светолину поздравь -- один хрен, ты не при делах...
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31.07.2021 17:47 Ответить
Вова поздно пить боржоми, в Париж не тебя приглашали а Пороха.
https://isport.ua/tennis/685807-svitolina-priglasila-poroshenko-na-rollan-garros Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос - iSport.ua
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31.07.2021 17:50 Ответить
Гавно поздравительное.
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31.07.2021 22:06 Ответить
Зеля, как "чемпион всего", с высоты своего эго, снизошёл и поздравил неполноценную "лузершу"..
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31.07.2021 22:13 Ответить
Самые добрые и тёплые поздравления Элине! Спасибо! Спасибо за Победу, которой так не хватает в остальном. Ещё раз : СПАСИБО! Молодец !! ( если так можно говорить о прекрасной девушке спортсменке))) Слава Украине!
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01.08.2021 03:50 Ответить
 
 