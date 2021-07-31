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Зеленский поздравил Свитолину с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил теннисистку Эллину Свитолину с бронзовой медалью в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
"Наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде. Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости! Спасибо за победу! Болеем за наших", - написал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в субботу 31 июля Свитолина одолела свою оппонентку, представительницу Казахстана Елену Рыбакину, по итогам трех сетов.
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Еліна тримайся .!
-- Чауса с освобождением поздравлять?
-- Светолину поздравь -- один хрен, ты не при делах...
https://isport.ua/tennis/685807-svitolina-priglasila-poroshenko-na-rollan-garros Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос - iSport.ua