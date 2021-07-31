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Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль

Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що 25 інвесторів заявили про бажання отримати інвест-няню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Цього тижня на засіданні Уряду затвердили порядок та методологію проведення оцінки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь".

На сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися нормами закону та звернулися до UkraineInvest. Загальний обсяг їх проєктних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів США. Ще два документи, які були ухвалені на засіданні Кабміну та стосуються відносин держави й підприємців, — це законопроєкти щодо системи перевірок бізнесу. Така система буде перезавантажена і стане ризико-орієнтованою. Це, зокрема, означатиме, що збільшується відповідальність за неправомірні дії з боку працівників органів держнагляду.

Водночас робиться акцент на аудит та діалог із бізнесом, що дозволяє усунути наявні порушення без зупинки діяльності підприємств та абсурдних штрафів", - підкреслив Шмигаль.

Також читайте: Зеленський доручив Шмигалю у двомісячний термін подати в Раду пропозиції щодо змін в закон про національний спротив

Денис Шмигаль (4538) інвестняня (53)


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Топ коментарі
+37
Вот все, что нужно знать о инвестициях и зеленой пошести.

Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8399
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31.07.2021 19:07
+27
И у всех одна фамилия - Беня!
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31.07.2021 19:07
+27
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8228
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31.07.2021 19:10
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И у всех одна фамилия - Беня!
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31.07.2021 19:07 Відповісти
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний!
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31.07.2021 19:19 Відповісти
В оч-че-редь .....сук-кины дети! В оч-чередь!
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31.07.2021 20:40 Відповісти
Вот все, что нужно знать о инвестициях и зеленой пошести.

Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8399
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31.07.2021 19:07 Відповісти
хаа.. "вывсеврете!"))
на днях пОциент из дурки под ником "игорь л" с пеной у рта доказывал что "никаких инвестиций при Порошенко не было, а при зеленском - огромные инвестиции и ждем роста ввп на 40%"...
видать ему гриценко/зеленский методички 19го года прислали))
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31.07.2021 19:13 Відповісти
Есть поквартальные график и таблица с 2010 года. Я одному такому брехуну их уже приводил. Он заткнулся.
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31.07.2021 19:17 Відповісти
Это известный придурок!
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31.07.2021 20:09 Відповісти
фу, як безтактовно про Ігова Ляшеника... Але я доповню:
Ляшеник Ігов- це без перебільшення, гордість даного форуму, еталонний придурок графоман із заклепкою в голові... От бачите словесний понос ображеного, але не визнаного ...біла, одразу вимірюйте його в 0,1 (https://censor.net/ua/user/347491) чи 0,75 (https://censor.net/ua/user/347491).
https://censor.net/ua/comments/locate/3279241/01921439-2749-7167-bcb8-d5712ef390b1
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31.07.2021 22:55 Відповісти
Чергова порція локшини зебільному лохторату !!! Якщо зебілів не годувати локшиною ,то вони вимрут ,як мамонти !!!))
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31.07.2021 19:09 Відповісти
Пошловато как то звучит... ещё и фотка Шмыгаля, как-будто он размер грудей потенциальных "инвестнянь" демонстрирует))
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31.07.2021 19:10 Відповісти
(.)(.)
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31.07.2021 19:22 Відповісти
То він венедіктовій показує, як воно має бути .
Як у тому давньому анекдоті:
- Іринко, ти цицьки маєш?
- Маю.
- То чого їх не носиш?
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31.07.2021 20:25 Відповісти
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31.07.2021 20:35 Відповісти
Ага.размер шляпы на которую будут насаживать инвесторов
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01.08.2021 10:10 Відповісти
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8228
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31.07.2021 19:10 Відповісти
Инвестня - це рекетир при інвестору? От'йом дєнєг прямо при поступлєнії ?
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31.07.2021 19:15 Відповісти
Смотрящие за долю малую
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31.07.2021 19:24 Відповісти
Любой хотя бы раз задумывался о няне
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31.07.2021 19:16 Відповісти
а бесплатные памперсы инвесторам положены ? (в комплекте с нянями)
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31.07.2021 19:18 Відповісти
Я знаю всех этих ивесторов:
1 каломойски
2 ахметов
3 пинчук
4 фирташ
5 боголюбов
...
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31.07.2021 19:18 Відповісти
І 5 раз по кругу
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31.07.2021 19:21 Відповісти
Тут невистачає пана Зеленського, нового олігарха, який свої статки нажив на війні і на крові, обкрадаючи бідниї людей і армію.
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31.07.2021 19:39 Відповісти
Таваріщь! Прєкратітє аньтісімітізь!
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31.07.2021 20:21 Відповісти
а пачиму вам та абидна?
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31.07.2021 23:28 Відповісти
+навінскій і бойко з шуфричами та добкіними....
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31.07.2021 20:14 Відповісти
А зебильнее названия придумать бьlло нельзя, не?
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31.07.2021 19:20 Відповісти
все никак из коротких штанишек не вырастут ))) ну? и как тут без няни...
Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3761

...
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31.07.2021 19:40 Відповісти
оце, звірюка перекачана, от тільки 1м 54см у стрибку та на підборах...
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31.07.2021 23:00 Відповісти
Херакл...кімнатний )))) (кишеньковий))))
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31.07.2021 23:03 Відповісти
Терпилы????
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31.07.2021 19:20 Відповісти
простодушні вони... Натомість отримають інвестДЯДЬКІВ,впевнений.
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31.07.2021 19:21 Відповісти
Огласите весь список!!
Наверняка на первом месте Меркельша, со своим виртуальным миллиардом, которым обещает компенсировать потери десятков миллиардов. Ну и Беня, конечно, который давно собирался покрасить пару ларьков.
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31.07.2021 19:22 Відповісти
То есть -- вы всё своё сами прохезали, а фрау Меркель -- оплати!

...ну -- это не катастрофа!

Получите право избирать немецких Канцлеров и будет вам немецкая социалка, похожая на Коммунизм...*)
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31.07.2021 19:28 Відповісти
Ничего не прохезали - у нас есть Беня, Ахметка и зеленые сопли.
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31.07.2021 19:37 Відповісти
-- сопли, вопли, салют, овации, кинофильм, танцы... -- Саду цвесть!
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31.07.2021 19:43 Відповісти
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль
...а рояльный смычок всего один...
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31.07.2021 19:25 Відповісти
А может нормальную глубокую реформу провести? Ведь есть же опыт соседних Польши, Словакии. Почему мы хотим быть всегда "самыми умными", а по факту почти всегда становимся самыми дурными? Хватит экспериментов над своим народом!
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31.07.2021 19:26 Відповісти
У вас Демократия уже 30 лет! ...и это уже не эксперименты, а самообслуживание...
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31.07.2021 19:30 Відповісти
глубокую реформу? Це на скільки метрів закопувати?
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31.07.2021 20:23 Відповісти
Насколько можно в наших условиях.Вопрос в том, что "украинской элите" сейчас никакие реформы не нужны. В этом все дело. Но они нужны народу, всем нам,чтобы жить лучше.
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01.08.2021 00:32 Відповісти
Не смеши людей,шмыгаль.
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31.07.2021 19:30 Відповісти
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

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Ага, и все они - подставные лица наших олигархов и наворовавшихся депутатов.
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31.07.2021 19:31 Відповісти
обеспечте уже китайцев меньдельшами
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31.07.2021 19:31 Відповісти
Китайцам реальные решалы нужны, а не фейсбучные соски.
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31.07.2021 21:21 Відповісти
походу клованы китайцев вполне устраивают, как и китайцы клованов....
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31.07.2021 21:23 Відповісти
Китайцам за их деньги не ********* нужны, а возможности и влияние.

И в коррумпированных странах (в основном в Африке и Ю.Америке) они это делают именно через решал от власти (инвестнянь).
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31.07.2021 21:33 Відповісти
катимся тут да же со скоростью, шо скоро невесомость уже окажется явью....
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31.07.2021 21:59 Відповісти
Мендель пішла в інвестняні ?
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31.07.2021 19:32 Відповісти
А інвест-курви бувають? Чи тільки інвест-няні?
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31.07.2021 20:24 Відповісти
Разве что в инвест-*****.
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31.07.2021 21:20 Відповісти
А я чула невтішну інформацію. Що з нашої країни, однієї з небагатьох, пішли інвестори. 500 млн помахали нам на прощання ручкою. Це попри те, що грошей у світі значно збільшилось. Але від нас всі втікають. Бо нема реформ. Нема безпеки для інвесторів і їхнього майна.
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31.07.2021 19:34 Відповісти
Да и слава Богу, на каждый доллар инвестора - пять долларов наших ему - вы что, наивно думаете, что схемы с зеленой энергетикой от других отличаются? Да и где это видано, чтобы венчурные прожекты государство гарантировало?
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31.07.2021 20:03 Відповісти
желаемое и действительность ))))
Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1851 Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1865
..
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31.07.2021 19:34 Відповісти
подивились, як ви щимите інвесторів зеленої енергетики - і теж так захотіли
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31.07.2021 19:38 Відповісти
"Инвестняня" звучит как "крыша".
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31.07.2021 19:41 Відповісти
А иначе я себе тоже не очень представляю. Наверное будет ещё одна силовая структура: Спецназ-Антирэкет, ну или что-то в этом роде. А иначе как???
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31.07.2021 19:46 Відповісти
Та ні, воно звучить як "презерватив". Церований (штопаний)
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31.07.2021 20:26 Відповісти
Какие могут быть инвестиции в страну, самый главный в которой-он же самый главный вор-заявил: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, Коломойский.
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31.07.2021 19:42 Відповісти
Инвесторы с той стороны?
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31.07.2021 19:48 Відповісти
а инвестсосну рабочую ?
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31.07.2021 19:49 Відповісти
Інвестняня у виконанні Данилюка. Милованов, в якості реклами.
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31.07.2021 19:49 Відповісти
Да, тяжелая это работа - создавать схемы для увеличения собственных доходов за счет обнищания жителей Украины, но и премьеру что-то отламывается. Вот, приберегается газ в ПХГ к моменту, когда на саботаже можно будет покрупнее прикарманить по образу и подобию Юльки с ******.
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31.07.2021 19:56 Відповісти
В Украине инвеситоры те же жапуги которые берутся инвестировать в рабочые и прибыльные предприятия и делая косметический ремонт получают льготное налогообложение и прибыль из и так прибыльного предприятия.А когда льготный период заканчивается просто уходят из страны оставляя после себя руины.Инвестор обязан посторить предприятие с нуля и получать с него прибыль даже при льготном налогообложении а не разорять и так работающие предприятия.
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31.07.2021 19:56 Відповісти
Как правило двоится, максимум троится(это если больше 1,5л). Но чтобы двадцатипятирилось...
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31.07.2021 20:19 Відповісти
І всі 25 - бєніни офшори...
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31.07.2021 21:12 Відповісти
И все они из Китая.

Там принято через решал работать.
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31.07.2021 21:19 Відповісти
Что за идиотизм? Никто не будет инвестировать в ту страну где есть...стыдно сказать... инвестняни.
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31.07.2021 21:26 Відповісти
Звучит как издевательство над легковерным нарИдом. Хотя те, кто после всех нарушений Закона, международных скандалов и прочих локальных зашкваров, готовы еще раз видеть в кресле Президента гунявого недоучку и прохвоста, схавают и не поперхнутся. Представить не могла, что в Украине столько неадекватов.
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31.07.2021 21:31 Відповісти
хочу няню...просто няню
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31.07.2021 21:44 Відповісти
Да няня первая загнётся, как мразотный проклятый чинуша-мент-судья-СБУшник положит свой глазок на инвестицию!
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31.07.2021 21:54 Відповісти
..а шо, остальные, кто не готов содержать бородатых нянь, при владе тупорылой хабарнице Зеле обречены на неуспех?
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31.07.2021 22:00 Відповісти
Инвестняни, говоришь... Интересный эвфемизм слова "разбойник".
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31.07.2021 22:16 Відповісти
"Идиот уверен, что все вокруг - идиоты." ( Акутагава)
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31.07.2021 22:40 Відповісти
охметовсаая плесень
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01.08.2021 06:45 Відповісти
и эти 25 инвесторов с кипра а хозяева рулят в украине))) никакой адекватный инвестор не вложит в украину ни копейки.
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01.08.2021 18:51 Відповісти
 
 