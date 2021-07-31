Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що 25 інвесторів заявили про бажання отримати інвест-няню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Прем'єр зазначив: "Цього тижня на засіданні Уряду затвердили порядок та методологію проведення оцінки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь".
На сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися нормами закону та звернулися до UkraineInvest. Загальний обсяг їх проєктних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів США. Ще два документи, які були ухвалені на засіданні Кабміну та стосуються відносин держави й підприємців, — це законопроєкти щодо системи перевірок бізнесу. Така система буде перезавантажена і стане ризико-орієнтованою. Це, зокрема, означатиме, що збільшується відповідальність за неправомірні дії з боку працівників органів держнагляду.
Водночас робиться акцент на аудит та діалог із бізнесом, що дозволяє усунути наявні порушення без зупинки діяльності підприємств та абсурдних штрафів", - підкреслив Шмигаль.
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на днях пОциент из дурки под ником "игорь л" с пеной у рта доказывал что "никаких инвестиций при Порошенко не было, а при зеленском - огромные инвестиции и ждем роста ввп на 40%"...
видать ему гриценко/зеленский методички 19го года прислали))
Ляшеник Ігов- це без перебільшення, гордість даного форуму, еталонний придурок графоман із заклепкою в голові... От бачите словесний понос ображеного, але не визнаного ...біла, одразу вимірюйте його в 0,1 (https://censor.net/ua/user/347491) чи 0,75 (https://censor.net/ua/user/347491).
https://censor.net/ua/comments/locate/3279241/01921439-2749-7167-bcb8-d5712ef390b1
Як у тому давньому анекдоті:
- Іринко, ти цицьки маєш?
- Маю.
- То чого їх не носиш?
1 каломойски
2 ахметов
3 пинчук
4 фирташ
5 боголюбов
...
...
Наверняка на первом месте Меркельша, со своим виртуальным миллиардом, которым обещает компенсировать потери десятков миллиардов. Ну и Беня, конечно, который давно собирался покрасить пару ларьков.
...ну -- это не катастрофа!
Получите право избирать немецких Канцлеров и будет вам немецкая социалка, похожая на Коммунизм...*)
...а рояльный смычок всего один...
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Ага, и все они - подставные лица наших олигархов и наворовавшихся депутатов.
И в коррумпированных странах (в основном в Африке и Ю.Америке) они это делают именно через решал от власти (инвестнянь).
..
Там принято через решал работать.