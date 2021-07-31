Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что 25 инвесторов заявили о желании получить инвестняню.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер отметил: "На этой неделе на заседании правительства утвердили порядок и методологию проведения оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Это еще один шаг к полноценной реализации закона об "Инвестнянях".
На сегодня есть уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться нормами закона и обратились к UkraineInvest. Общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США. Еще два документа, которые были приняты на заседании Кабмина и касаются отношений государства и предпринимателей, - это законопроекты относительно системы проверок бизнеса".
"Такая система будет перезагружена и станет риск-ориентированной. Это, в частности, означает, что увеличивается ответственность за неправомерные действия со стороны работников органов госнадзора. В то же время делается акцент на аудит и диалог с бизнесом, что позволяет устранить имеющиеся нарушения без остановки деятельности предприятий и абсурдных штрафов", - подчеркнул Шмыгаль.
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на днях пОциент из дурки под ником "игорь л" с пеной у рта доказывал что "никаких инвестиций при Порошенко не было, а при зеленском - огромные инвестиции и ждем роста ввп на 40%"...
видать ему гриценко/зеленский методички 19го года прислали))
Ляшеник Ігов- це без перебільшення, гордість даного форуму, еталонний придурок графоман із заклепкою в голові... От бачите словесний понос ображеного, але не визнаного ...біла, одразу вимірюйте його в 0,1 (https://censor.net/ua/user/347491) чи 0,75 (https://censor.net/ua/user/347491).
https://censor.net/ua/comments/locate/3279241/01921439-2749-7167-bcb8-d5712ef390b1
Як у тому давньому анекдоті:
- Іринко, ти цицьки маєш?
- Маю.
- То чого їх не носиш?
1 каломойски
2 ахметов
3 пинчук
4 фирташ
5 боголюбов
...
...
Наверняка на первом месте Меркельша, со своим виртуальным миллиардом, которым обещает компенсировать потери десятков миллиардов. Ну и Беня, конечно, который давно собирался покрасить пару ларьков.
...ну -- это не катастрофа!
Получите право избирать немецких Канцлеров и будет вам немецкая социалка, похожая на Коммунизм...*)
...а рояльный смычок всего один...
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Ага, и все они - подставные лица наших олигархов и наворовавшихся депутатов.
И в коррумпированных странах (в основном в Африке и Ю.Америке) они это делают именно через решал от власти (инвестнянь).
..
Там принято через решал работать.