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Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что 25 инвесторов заявили о желании получить инвестняню.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "На этой неделе на заседании правительства утвердили порядок и методологию проведения оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Это еще один шаг к полноценной реализации закона об "Инвестнянях".

На сегодня есть уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться нормами закона и обратились к UkraineInvest. Общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США. Еще два документа, которые были приняты на заседании Кабмина и касаются отношений государства и предпринимателей, - это законопроекты относительно системы проверок бизнеса".

"Такая система будет перезагружена и станет риск-ориентированной. Это, в частности, означает, что увеличивается ответственность за неправомерные действия со стороны работников органов госнадзора. В то же время делается акцент на аудит и диалог с бизнесом, что позволяет устранить имеющиеся нарушения без остановки деятельности предприятий и абсурдных штрафов", - подчеркнул Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях. ВИДЕО

Шмыгаль Денис (2666) инвестняня (14)


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Топ комментарии
+37
Вот все, что нужно знать о инвестициях и зеленой пошести.

Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8399
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31.07.2021 19:07
+27
И у всех одна фамилия - Беня!
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31.07.2021 19:07
+27
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8228
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31.07.2021 19:10
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Правила форума Совет форумчан
И у всех одна фамилия - Беня!
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31.07.2021 19:07 Ответить
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний!
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31.07.2021 19:19 Ответить
В оч-че-редь .....сук-кины дети! В оч-чередь!
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31.07.2021 20:40 Ответить
Вот все, что нужно знать о инвестициях и зеленой пошести.

Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8399
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31.07.2021 19:07 Ответить
хаа.. "вывсеврете!"))
на днях пОциент из дурки под ником "игорь л" с пеной у рта доказывал что "никаких инвестиций при Порошенко не было, а при зеленском - огромные инвестиции и ждем роста ввп на 40%"...
видать ему гриценко/зеленский методички 19го года прислали))
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31.07.2021 19:13 Ответить
Есть поквартальные график и таблица с 2010 года. Я одному такому брехуну их уже приводил. Он заткнулся.
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31.07.2021 19:17 Ответить
Это известный придурок!
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31.07.2021 20:09 Ответить
фу, як безтактовно про Ігова Ляшеника... Але я доповню:
Ляшеник Ігов- це без перебільшення, гордість даного форуму, еталонний придурок графоман із заклепкою в голові... От бачите словесний понос ображеного, але не визнаного ...біла, одразу вимірюйте його в 0,1 (https://censor.net/ua/user/347491) чи 0,75 (https://censor.net/ua/user/347491).
https://censor.net/ua/comments/locate/3279241/01921439-2749-7167-bcb8-d5712ef390b1
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31.07.2021 22:55 Ответить
Чергова порція локшини зебільному лохторату !!! Якщо зебілів не годувати локшиною ,то вони вимрут ,як мамонти !!!))
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31.07.2021 19:09 Ответить
Пошловато как то звучит... ещё и фотка Шмыгаля, как-будто он размер грудей потенциальных "инвестнянь" демонстрирует))
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31.07.2021 19:10 Ответить
(.)(.)
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31.07.2021 19:22 Ответить
То він венедіктовій показує, як воно має бути .
Як у тому давньому анекдоті:
- Іринко, ти цицьки маєш?
- Маю.
- То чого їх не носиш?
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31.07.2021 20:25 Ответить
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31.07.2021 20:35 Ответить
Ага.размер шляпы на которую будут насаживать инвесторов
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01.08.2021 10:10 Ответить
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8228
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31.07.2021 19:10 Ответить
Инвестня - це рекетир при інвестору? От'йом дєнєг прямо при поступлєнії ?
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31.07.2021 19:15 Ответить
Смотрящие за долю малую
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31.07.2021 19:24 Ответить
Любой хотя бы раз задумывался о няне
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31.07.2021 19:16 Ответить
а бесплатные памперсы инвесторам положены ? (в комплекте с нянями)
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31.07.2021 19:18 Ответить
Я знаю всех этих ивесторов:
1 каломойски
2 ахметов
3 пинчук
4 фирташ
5 боголюбов
...
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31.07.2021 19:18 Ответить
І 5 раз по кругу
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31.07.2021 19:21 Ответить
Тут невистачає пана Зеленського, нового олігарха, який свої статки нажив на війні і на крові, обкрадаючи бідниї людей і армію.
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31.07.2021 19:39 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє аньтісімітізь!
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31.07.2021 20:21 Ответить
а пачиму вам та абидна?
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31.07.2021 23:28 Ответить
+навінскій і бойко з шуфричами та добкіними....
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31.07.2021 20:14 Ответить
А зебильнее названия придумать бьlло нельзя, не?
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31.07.2021 19:20 Ответить
все никак из коротких штанишек не вырастут ))) ну? и как тут без няни...
Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3761

...
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31.07.2021 19:40 Ответить
оце, звірюка перекачана, от тільки 1м 54см у стрибку та на підборах...
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31.07.2021 23:00 Ответить
Херакл...кімнатний )))) (кишеньковий))))
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31.07.2021 23:03 Ответить
Терпилы????
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31.07.2021 19:20 Ответить
простодушні вони... Натомість отримають інвестДЯДЬКІВ,впевнений.
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31.07.2021 19:21 Ответить
Огласите весь список!!
Наверняка на первом месте Меркельша, со своим виртуальным миллиардом, которым обещает компенсировать потери десятков миллиардов. Ну и Беня, конечно, который давно собирался покрасить пару ларьков.
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31.07.2021 19:22 Ответить
То есть -- вы всё своё сами прохезали, а фрау Меркель -- оплати!

...ну -- это не катастрофа!

Получите право избирать немецких Канцлеров и будет вам немецкая социалка, похожая на Коммунизм...*)
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31.07.2021 19:28 Ответить
Ничего не прохезали - у нас есть Беня, Ахметка и зеленые сопли.
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31.07.2021 19:37 Ответить
-- сопли, вопли, салют, овации, кинофильм, танцы... -- Саду цвесть!
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31.07.2021 19:43 Ответить
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль
...а рояльный смычок всего один...
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31.07.2021 19:25 Ответить
А может нормальную глубокую реформу провести? Ведь есть же опыт соседних Польши, Словакии. Почему мы хотим быть всегда "самыми умными", а по факту почти всегда становимся самыми дурными? Хватит экспериментов над своим народом!
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31.07.2021 19:26 Ответить
У вас Демократия уже 30 лет! ...и это уже не эксперименты, а самообслуживание...
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31.07.2021 19:30 Ответить
глубокую реформу? Це на скільки метрів закопувати?
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31.07.2021 20:23 Ответить
Насколько можно в наших условиях.Вопрос в том, что "украинской элите" сейчас никакие реформы не нужны. В этом все дело. Но они нужны народу, всем нам,чтобы жить лучше.
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01.08.2021 00:32 Ответить
Не смеши людей,шмыгаль.
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31.07.2021 19:30 Ответить
Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

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Ага, и все они - подставные лица наших олигархов и наворовавшихся депутатов.
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31.07.2021 19:31 Ответить
обеспечте уже китайцев меньдельшами
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31.07.2021 19:31 Ответить
Китайцам реальные решалы нужны, а не фейсбучные соски.
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31.07.2021 21:21 Ответить
походу клованы китайцев вполне устраивают, как и китайцы клованов....
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31.07.2021 21:23 Ответить
Китайцам за их деньги не ********* нужны, а возможности и влияние.

И в коррумпированных странах (в основном в Африке и Ю.Америке) они это делают именно через решал от власти (инвестнянь).
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31.07.2021 21:33 Ответить
катимся тут да же со скоростью, шо скоро невесомость уже окажется явью....
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31.07.2021 21:59 Ответить
Мендель пішла в інвестняні ?
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31.07.2021 19:32 Ответить
А інвест-курви бувають? Чи тільки інвест-няні?
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31.07.2021 20:24 Ответить
Разве что в инвест-*****.
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31.07.2021 21:20 Ответить
А я чула невтішну інформацію. Що з нашої країни, однієї з небагатьох, пішли інвестори. 500 млн помахали нам на прощання ручкою. Це попри те, що грошей у світі значно збільшилось. Але від нас всі втікають. Бо нема реформ. Нема безпеки для інвесторів і їхнього майна.
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31.07.2021 19:34 Ответить
Да и слава Богу, на каждый доллар инвестора - пять долларов наших ему - вы что, наивно думаете, что схемы с зеленой энергетикой от других отличаются? Да и где это видано, чтобы венчурные прожекты государство гарантировало?
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31.07.2021 20:03 Ответить
желаемое и действительность ))))
Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1851 Є 25 інвесторів, які хочуть отримати інвест-нянь, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1865
..
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31.07.2021 19:34 Ответить
подивились, як ви щимите інвесторів зеленої енергетики - і теж так захотіли
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31.07.2021 19:38 Ответить
"Инвестняня" звучит как "крыша".
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31.07.2021 19:41 Ответить
А иначе я себе тоже не очень представляю. Наверное будет ещё одна силовая структура: Спецназ-Антирэкет, ну или что-то в этом роде. А иначе как???
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31.07.2021 19:46 Ответить
Та ні, воно звучить як "презерватив". Церований (штопаний)
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31.07.2021 20:26 Ответить
Какие могут быть инвестиции в страну, самый главный в которой-он же самый главный вор-заявил: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, Коломойский.
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31.07.2021 19:42 Ответить
Инвесторы с той стороны?
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31.07.2021 19:48 Ответить
а инвестсосну рабочую ?
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31.07.2021 19:49 Ответить
Інвестняня у виконанні Данилюка. Милованов, в якості реклами.
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31.07.2021 19:49 Ответить
Да, тяжелая это работа - создавать схемы для увеличения собственных доходов за счет обнищания жителей Украины, но и премьеру что-то отламывается. Вот, приберегается газ в ПХГ к моменту, когда на саботаже можно будет покрупнее прикарманить по образу и подобию Юльки с ******.
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31.07.2021 19:56 Ответить
В Украине инвеситоры те же жапуги которые берутся инвестировать в рабочые и прибыльные предприятия и делая косметический ремонт получают льготное налогообложение и прибыль из и так прибыльного предприятия.А когда льготный период заканчивается просто уходят из страны оставляя после себя руины.Инвестор обязан посторить предприятие с нуля и получать с него прибыль даже при льготном налогообложении а не разорять и так работающие предприятия.
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31.07.2021 19:56 Ответить
Как правило двоится, максимум троится(это если больше 1,5л). Но чтобы двадцатипятирилось...
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31.07.2021 20:19 Ответить
І всі 25 - бєніни офшори...
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31.07.2021 21:12 Ответить
И все они из Китая.

Там принято через решал работать.
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31.07.2021 21:19 Ответить
Что за идиотизм? Никто не будет инвестировать в ту страну где есть...стыдно сказать... инвестняни.
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31.07.2021 21:26 Ответить
Звучит как издевательство над легковерным нарИдом. Хотя те, кто после всех нарушений Закона, международных скандалов и прочих локальных зашкваров, готовы еще раз видеть в кресле Президента гунявого недоучку и прохвоста, схавают и не поперхнутся. Представить не могла, что в Украине столько неадекватов.
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31.07.2021 21:31 Ответить
хочу няню...просто няню
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31.07.2021 21:44 Ответить
Да няня первая загнётся, как мразотный проклятый чинуша-мент-судья-СБУшник положит свой глазок на инвестицию!
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31.07.2021 21:54 Ответить
..а шо, остальные, кто не готов содержать бородатых нянь, при владе тупорылой хабарнице Зеле обречены на неуспех?
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31.07.2021 22:00 Ответить
Инвестняни, говоришь... Интересный эвфемизм слова "разбойник".
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31.07.2021 22:16 Ответить
"Идиот уверен, что все вокруг - идиоты." ( Акутагава)
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31.07.2021 22:40 Ответить
охметовсаая плесень
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01.08.2021 06:45 Ответить
и эти 25 инвесторов с кипра а хозяева рулят в украине))) никакой адекватный инвестор не вложит в украину ни копейки.
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01.08.2021 18:51 Ответить
 
 