Шестеро людей загинули в лісових пожежах Туреччини, підозрювого у підпалі заарештовано

Поліція провінції Мугла на південному заході Туреччини повідомила про арешт підозрюваного в підпалах, які могли спричинити масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляє hromadske і посиланням на Hurriyet, передає Цензор.НЕТ.

Поліція не розкриває особу ймовірного палія, лише вказуючи його ініціали В.Б. Він нібито приїхав з північної провінції Сакар’я. 29 липня в Муглі зафіксували два осередки пожежі, які станом на 31 липня знищили 80 гектарів лісу.

Окрім Мугли, лісові пожежі тривають у провінціях Адана, Мерсін та Анталія, де розташовані популярні курорти. Усього на території Туреччини виявили 98 осередків займання, з них, за словами турецької влади, взяли під контроль 88.

За останніми даними, вогонь забрав життя шістьох людей, усі з них — в Анталії, передає "Анадолу". Ще понад 330 людей постраждали від стихії, частину з них виписали з лікарень.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 липня оголосив уражені вогнем турецькі провінції зоною стихійного лиха. Він розпорядився виділити майже шість мільйонів доларів (159 мільйонів гривень) на ліквідацію наслідків пожежі. На місцях працюють чотири тисячі рятувальників і зокрема 45 гелікоптерів та дев’ять безпілотників.

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Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни з кінця липня вирують лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося популярної туристичної провінції Анталія. Через сильний вітер вогонь поширився на прилеглі до міста лісопарки та сільськогосподарські угіддя.

Рятувальники евакуювали людей із десятків населених пунктів, зокрема з одного готелю у Мармарисі. У Міністерстві закордонних справ закликали не їхати в уражені провінції й заявили, що готуються до евакуації українців, якщо ситуація погіршиться.

Для громадян України у Туреччині у разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.