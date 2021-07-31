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Шестеро людей загинули в лісових пожежах Туреччини, підозрювого у підпалі заарештовано

Шестеро людей загинули в лісових пожежах Туреччини, підозрювого у підпалі заарештовано

Поліція провінції Мугла на південному заході Туреччини повідомила про арешт підозрюваного в підпалах, які могли спричинити масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляє hromadske і посиланням на Hurriyet, передає Цензор.НЕТ.

Поліція не розкриває особу ймовірного палія, лише вказуючи його ініціали В.Б. Він нібито приїхав з північної провінції Сакар’я. 29 липня в Муглі зафіксували два осередки пожежі, які станом на 31 липня знищили 80 гектарів лісу.

Окрім Мугли, лісові пожежі тривають у провінціях Адана, Мерсін та Анталія, де розташовані популярні курорти. Усього на території Туреччини виявили 98 осередків займання, з них, за словами турецької влади, взяли під контроль 88.

За останніми даними, вогонь забрав життя шістьох людей, усі з них — в Анталії, передає "Анадолу". Ще понад 330 людей постраждали від стихії, частину з них виписали з лікарень.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 липня оголосив уражені вогнем турецькі провінції зоною стихійного лиха. Він розпорядився виділити майже шість мільйонів доларів (159 мільйонів гривень) на ліквідацію наслідків пожежі. На місцях працюють чотири тисячі рятувальників і зокрема 45 гелікоптерів та дев’ять безпілотників.

Також читайте: Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха

Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни з кінця липня вирують лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося популярної туристичної провінції Анталія. Через сильний вітер вогонь поширився на прилеглі до міста лісопарки та сільськогосподарські угіддя.

Рятувальники евакуювали людей із десятків населених пунктів, зокрема з одного готелю у Мармарисі. У Міністерстві закордонних справ закликали не їхати в уражені провінції й заявили, що готуються до евакуації українців, якщо ситуація погіршиться.

Для громадян України у Туреччині у разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

арешт (2520) пожежа (4310) Туреччина (3488)


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Топ коментарі
+21
Без сомнения - это все кацапы поджигают . Мстят туркам за все ( Карабах, Сирия, Украина)
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31.07.2021 23:35
+12
И сразу бабло на этом зарабатывают. Три русских беее-200 по контракту тушат лес в Турции. При этом Украинские самолеты там работают безвозмездно.
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31.07.2021 23:38
+12
Кстати, да. Это еще вопрос.
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31.07.2021 23:42
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Шесть человек погибли в лесных пожарах в Турции, подозреваемый в поджоге арестован - Цензор.НЕТ 9115
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31.07.2021 23:30 Відповісти
Бідосик це горе 😱
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31.07.2021 23:36 Відповісти
У мышкевича с атеистом совсем крыша поехала. Ку-ку?
Когда такая зацикленность на чем-то, надо обращаться к психиатру
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01.08.2021 08:49 Відповісти
Без сомнения - это все кацапы поджигают . Мстят туркам за все ( Карабах, Сирия, Украина)
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31.07.2021 23:35 Відповісти
И сразу бабло на этом зарабатывают. Три русских беее-200 по контракту тушат лес в Турции. При этом Украинские самолеты там работают безвозмездно.
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31.07.2021 23:38 Відповісти
Тушат ли?
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31.07.2021 23:41 Відповісти
Кстати, да. Это еще вопрос.
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31.07.2021 23:42 Відповісти
Явно курды 😀🙂🙂
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31.07.2021 23:43 Відповісти
Так на фото же видно двух «курдских» агентов
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31.07.2021 23:50 Відповісти
Сочи-древняя столица Арцаха!... Ашот мама клянется! ....там ашотов, много больше руцке, пора референдум уже.......
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01.08.2021 00:43 Відповісти
Путинские кацапы.
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01.08.2021 07:35 Відповісти
друзья ему (В.Б.) давно советовали посмотреть на шпили стамбульских минаретов...
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31.07.2021 23:44 Відповісти
Кацапы.Верняк.К бабке не ходи
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31.07.2021 23:55 Відповісти
Кричит кацапское говно :

- У вас бухло не включено !
И, Вася с Нижнего Тагила -
по-пьяни - Турцию спалило...
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31.07.2021 23:57 Відповісти
Кацап В.Б. набрал пойла, все включено, набухался на природе, обрыгался, обоссался и выбросил бычок…
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31.07.2021 23:57 Відповісти
...подозреваемый в поджоге арестован.Деревянные Спички Цветные ПутинАРТИКУЛ: ДСЦР0002Цена 30.00 за 1 шт Шестеро людей загинули в лісових пожежах Туреччини, підозрювого у підпалі заарештовано - Цензор.НЕТ 674
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01.08.2021 00:12 Відповісти
инициалы В.Б.~это Владзімір Барісович?
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01.08.2021 00:17 Відповісти
Кацапы -- однозначно. Мстят за что-то.
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01.08.2021 02:20 Відповісти
То счто єто порджог я написал еще в первій день єтой новости из турецкого агенства Анадулу...
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01.08.2021 03:43 Відповісти
Якутия горит месяц...но ьрюсскае бідло не гибнеть...масштаб пожара 3 миллиона гектаров якутского леса.....но барані Путлєра не сдаюцца...
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01.08.2021 03:47 Відповісти
Без кацапського сліду не обійшлось і до ворожки не ходи!
Чере деякий час турки покажуть двох туристів що милувалися мінаретами Турції!
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01.08.2021 07:51 Відповісти
владімір башаров
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01.08.2021 09:01 Відповісти
Какой поджог? О чем вы мелете? Нужна АРМИЯ !!! поджыгателей. Смотрите, что говорят сами турки. https://youtu.be/x_LOCwvtxiI https://youtu.be/x_ LOCwvtxiI
Пожары начинаются практически одновременно! СРАЗУ в нескольких местах.
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01.08.2021 10:36 Відповісти
Поджоги однозначно! Жара и ветер в Турции не новость. Загорелось одновременно в самых раскрученных туристами районах....Это серьезный ущерб экономики .Исполнители могут быть разными ,но заказчики ....как говорили древние,-Ищи кому это выгодно!
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01.08.2021 11:04 Відповісти
 
 