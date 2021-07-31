Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Йдеться про провінцію Анталья, Мугла, Ізмір, Адана і Османіє.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Влада Туреччини продовжить всі необхідні кроки щодо усунення шкоди від лісових пожеж і підтримки населення", - заявив Ердоган.

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Раніше повідомлялося, що 28 липня поблизу міста Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які потім поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Для допомоги турецьким пожежним Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.