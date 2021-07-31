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Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха

Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Йдеться про провінцію Анталья, Мугла, Ізмір, Адана і Османіє.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Влада Туреччини продовжить всі необхідні кроки щодо усунення шкоди від лісових пожеж і підтримки населення", - заявив Ердоган.

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Раніше повідомлялося, що 28 липня поблизу міста Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які потім поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Для допомоги турецьким пожежним Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.

Автор: 

пожежа (4366) Туреччина (3637) Ердоган Реджеп Таїп (962)


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Топ коментарі
+10
Появились пьяные кацапы в Турции, появились пожары
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31.07.2021 11:32 Відповісти
+4
Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха - Цензор.НЕТ 3182
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31.07.2021 11:46 Відповісти
+2
Пуйло как крыса мстит
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31.07.2021 11:24 Відповісти
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ого, форс-мажор...
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31.07.2021 11:20 Відповісти
Пуйло как крыса мстит
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31.07.2021 11:24 Відповісти
Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха - Цензор.НЕТ 2539
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31.07.2021 11:28 Відповісти
из Батуми, где у Зели "хатынки", можно пешком сходить в Турцию..
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31.07.2021 11:31 Відповісти
Появились пьяные кацапы в Турции, появились пожары
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31.07.2021 11:32 Відповісти
Петрову і Баширову нагороди пуйло дало чи до позачергових геніральских штанів з лампасами дослужились
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31.07.2021 11:44 Відповісти
бедствие, бесспорно. кто подпалил? больше 50%, что кацапы... у них горит пол тайги, хотят, чтоб и другие страждали....
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31.07.2021 11:45 Відповісти
Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха - Цензор.НЕТ 3182
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31.07.2021 11:46 Відповісти
Мене дивує чому лісові пожежі гасять водою а не сплошною вирубкою лісу та оркою земель на дорозі розповсюдження вогню.Адже є ******* техніка яка може це зробити за лічені години або дні та в різних гористих умовах.
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31.07.2021 12:10 Відповісти
Ну допустим горить 0,5 млн га, за скільки ви їх зорете по периметру вгорах?
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31.07.2021 12:36 Відповісти
Есть 0.5 млн га.Есть люди которые могут подсчитать направление пожара и где его легче остановить,количество техники нужной для этой цели.Города и поселки в независимости от пожара должны первую очередь обезопасены не зависимо в какую сторону движется огонь.Не пойму лес горит неделями и как-то неожидано сгорают целые поселения.
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31.07.2021 13:31 Відповісти
Ну вот здесь есть важный моментик на который не обращают внимание. А зря! Все пожары искусственные, вы это знаете. Я не про это. Я про голубой метеорит над зоной пожаров. Это очень важно. Все, абсолютно все!!! "метеориты" имеющие либо зелёный либо голубой свет, и....появляющиеся из ниоткуда, к метеоритам не имеют отношения.
В манускрипте Войнича детально! расписан процесс транспортировки зеленых именно таким способом. Они просто цепляются к нему, а потом появившись, его сбрасывают. Не ищите его осколки, их вы не найдете! Не ищите его телескопами, вы его тоже не найдете! Эти метеориты появляются строго из кольца, воронки, а точнее из гравитационной линзы, скажем так из "нитки", выскочив из нее, зеленый сбрасывает транспорт, как ненужный, вот это свечение вы и видите. У НАСА есть детальнейшие видео с МКС, как они появляются. Причем покадрово.
Почему я это говорю, одно дело когда работает просто мода искуственной волны, а другое дело, когда идет массированная переброска вонючего зеленого ГОВНА. Сори, я их потенциально не перевариваю, собственно как и они меня.
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31.07.2021 14:44 Відповісти
 
 