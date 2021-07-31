Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Йдеться про провінцію Анталья, Мугла, Ізмір, Адана і Османіє.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу".
"Влада Туреччини продовжить всі необхідні кроки щодо усунення шкоди від лісових пожеж і підтримки населення", - заявив Ердоган.
Раніше повідомлялося, що 28 липня поблизу міста Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які потім поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.
Для допомоги турецьким пожежним Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.
Топ коментарі
+10 Fransua
показати весь коментар31.07.2021 11:32 Відповісти Посилання
+4 Владимир Елисеев
показати весь коментар31.07.2021 11:46 Відповісти Посилання
+2 Артем Шаборонко
показати весь коментар31.07.2021 11:24 Відповісти Посилання
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В манускрипте Войнича детально! расписан процесс транспортировки зеленых именно таким способом. Они просто цепляются к нему, а потом появившись, его сбрасывают. Не ищите его осколки, их вы не найдете! Не ищите его телескопами, вы его тоже не найдете! Эти метеориты появляются строго из кольца, воронки, а точнее из гравитационной линзы, скажем так из "нитки", выскочив из нее, зеленый сбрасывает транспорт, как ненужный, вот это свечение вы и видите. У НАСА есть детальнейшие видео с МКС, как они появляются. Причем покадрово.
Почему я это говорю, одно дело когда работает просто мода искуственной волны, а другое дело, когда идет массированная переброска вонючего зеленого ГОВНА. Сори, я их потенциально не перевариваю, собственно как и они меня.